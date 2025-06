ไทยพีบีเอสร่วมขับเคลื่อนสังคมสูงวัย เตรียมตัว “เรื่องงาน” เตรียมพร้อม “เรื่องเงิน” ออกแบบ “ชีวิตไม่เกษียณ”

The Active Thai PBS และ Policy Watch ร่วมพลังขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด เปิดตัวแคมเปญ “ชีวิตไม่เกษียณ” ออกแบบได้ ด้วยการเตรียมตัว “เรื่องงาน” เตรียมพร้อม “เรื่องเงิน” เปิด Policy Forum ถกนโยบายสาธารณะ ไปต่อกับชีวิตสูงวัยชลธิศ แก้วประเสริฐสม ผู้จัดการกลุ่มงานด้านบริหารและยุทธศาสตร์ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า จากการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายผู้สูงอายุของ The Active Thai PBS และ Policy Watch พบว่า ในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า เมื่อประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มากเกิน 28% หรือ สังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) ซึ่งสวนทางกับจำนวนเด็กที่เกิดน้อยลง นั่นหมายความว่า สัดส่วนแรงงานจะลดลง ถ้าไม่จัดการหรือวางแผนรับมือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ “เศรษฐกิจจะหดตัวลง” และอาจอยู่ไม่ได้ เพราะคนทำงานน้อยกว่าผู้ใช้เงินสำหรับ “ค่าใช้จ่าย” ในการดูแลผู้สูงอายุ อาจเกินกำลังทั้งในระบบงบประมาณของประเทศ ครัวเรือน และเงินออมของผู้สูงวัยเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เมื่อภาวะเงินเฟ้อทำให้ข้าวของมีราคาสูงขึ้น และค่าเงินลดลง ปัญหาจะยิ่งรุนแรงขึ้น อย่างภาครัฐจะมีภาระงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ ภาคครัวเรือนจะมีกำลังทรัพย์น้อยลงในการดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และสำหรับตัวของผู้สูงอายุเอง เงินที่เก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณอาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ” อาจแย่ลง และไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นด้าน “การดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐในแต่ละรุ่น” เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่น่ากังวล ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่าย ๆ สมมติเราอยากให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดี มีสวัสดิการเยอะ แต่เงินที่รัฐบาลมีไม่เพียงพอ รัฐก็ต้องกู้เงิน ภาระก็จะไปตกกับคนรุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด พอวัยแรงงานมีจำนวนน้อยลง ตัวหารในการที่จะมารับภาระก็น้อยลงตามไปด้วยทั้งหมดนี้จะเห็นว่าเป็นปัญหาลูกโซ่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นถ้าเรามี “การวางแผนการรับมือ” ที่ดี ปรากฏการณ์เหล่านี้จะจัดการได้ และกลไกในการจัดการคือ “การขยายระยะเวลาให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจ” ได้ นั่นคือการให้ผู้สูงอายุยังทำงานอยู่ เพราะผู้สูงอายุที่มีคุณค่า คือมีค่าใช้จ่ายดูแลตัวเองได้ เศรษฐกิจจะไม่เหนื่อย ภาครัฐและครัวเรือนไม่ต้องแบกรับภาระ และเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องจ่ายภาษีจะไม่หนักจนเกินไปดังนั้น The Active Thai PBS และ Policy Watch จึงจับมือภาคีเครือข่าย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพจมนุษย์ต่างวัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ฯลฯ ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเตรียมความพร้อมสังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) ภายใต้แคมเปญ "Unretirement: Next Chapter ชีวิตไม่เกษียณ" เปิดเวที Policy Forum ถกนโยบายสาธารณะ 2 หัวข้อใหญ่ ใกล้ตัว เพื่อไปต่อกับชีวิตสูงวัยเวที Policy Forum: “รัฐไม่พร้อม ? ออมให้พอ ไม่ต้องรอเกษียณ” The Active ร่วมกับ TDRI ชวนพูดคุยกับ ดร. สมชัย จิตสุชน ผอ.ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในโจทย์ที่ท้าทาย อาทิ ความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเงินสูงวัย, จุดร่วม-จุดต่าง ปัญหาการเงินคนต่างวัย (ช่วงวัยกลางคน และวัยเกษียณ), การเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนเกษียณ ? และแลกเปลี่ยนกันต่อกับ ผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตัวแทน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินรายการด้านการเงิน และธิษณา ธิติศักดิ์สกุล CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร D ไทยพีบีเอสอีกหนึ่งเวที Policy Forum "Unretirement: The Next Chapter ชีวิตไม่เกษียณ" ที่จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568 ในงานมนุษย์ต่างวัย Fest 2025 ชีวิตดี...ชีวิต ซีซัน 2 It’s Okay To Be You ณ Impact Exhibition Center Hall 8 เป็นเวทีที่จะชวนร่วมถกประเด็นสำคัญอย่าง ทำไมช่วงอายุ 55/60 ปี ยังไม่ใช่ “จุดสิ้นสุด” ของการทำงาน? จะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุสามารถทำงานต่อได้อย่างมีคุณภาพ? ระบบส่งเสริมและการอัปสกิล-รีสกิล จำเป็นแค่ไหน? นโยบายไทยรองรับผู้สูงวัยเพียงพอหรือยัง? และเราจะขยับสังคมไทยสู่การยอมรับการทำงานของผู้สูงอายุได้อย่างไร? กับวิทยากรในแวดวงนักขับเคลื่อนอนาคตแรงงานสูงวัยไทย ได้แก่ รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผอ.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ประสาน อิงคนันท์ ผู้ก่อตั้งเพจ "มนุษย์ต่างวัย" และตัวแทนคนทำงานวัย Pre-Aging โดยมี ณาตยา แวววีรคุปต์ ผอ.ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมฯ ไทยพีบีเอส ดำเนินรายการไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยในทุกมิติ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของ “พลังพลเมือง” สำหรับสังคมสูงวัยให้พร้อมรับสถานการณ์ด้วยการออกแบบ “ชีวิตไม่เกษียณ” ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ต่อไป และสามารถร่วมจับตานโยบายสังคมสูงวัย ได้ใน The Active Thai PBS และPolicy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย แพลตฟอร์มพื้นที่กลางเชื่อมต่อนโยบาย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน www.policywatch.thaipbs.or.th