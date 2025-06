เบื้องลึก “ฮุนเซน” ห้าวเป้ง! บุญคุณต่อทักษิณ-เงินทุนเทา-คิดว่าจีนหนุนหลัง

"พระยาละแวก"

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2568 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ปะทะขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุปะทะกันที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า มีสาเหตุมาจากการที่ฝ่ายกัมพูชาจงใจรุกล้ำดินแดน โดยการเข้ามาขุดคูเรดแล้วยั่วยุให้ทหารไทยยิง หลังจากนั้นก็นำเรื่องไปฟ้องต่อศาลโลก โดยพ่วงเอาประเด็นของปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาควายเข้าไปด้วยทั้งนี้ วิวาทะระหว่างเขมร-ไทย มีมายาวนานแล้ว สะท้อนปมในใจของชาวเขมรที่คิดว่า ตัวเองเคยเป็นอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ แม้แต่ “เสียม” หรือ “สยาม” ก็ต้องรับอารยธรรมขอม แต่ในระยะหลังการบูลลี่ระหว่างคนไทยกับเขมรหนักข้อมากขั้น โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เมื่อบรรดา “เกรียนเขมร” อ้างว่า วัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย ทั้งมวยไทย รำไทย ชุดไทย อาหารไทย มาจากเขมร จนชาวไทยตั้งสมญานามว่า “เคลมโบเดีย (Claimbodia)” ไม่ใช่ “แคมโบเดีย (Cambodia)”แต่ครั้งนี้ นายฮุน เซน และลูกชายคือ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กิน “ดีหมีหัวใจเสือ” หรืออย่างไร ถึงได้กล้าท้าทาย เคลมดินแดนของประเทศไทย ทำตัวเป็นกลับชาติมาเกิด หรือว่า นายฮุน เซน รู้ดีว่าไม่กล้าหือ เพราะดองญาติกันแล้ว, มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นหนี้บุญคุณที่ช่วยเหลือ ให้ทั้งที่พักพิง และเป็นช่องทางลี้ภัย ให้กับทั้งนายทักษิณ, นายสาวยิ่งลักษณ์ รวมถึงคนเสื้อแดงคนอื่น ๆนอกจากนี้ บรรดาผู้นำกัมพูชายังคิดว่ากัมพูชาวันนี้เข้มแข็งกว่าเมื่อครั้งข้อพิพาทปราสาทพระวิหารเมื่อ 17 ปีที่แล้ว และลูกศร 3 ดอกที่นายฮุน เซน บอก คือ “ทหาร การทูต และกฎหมาย” จะปักทะลวงประเทศไทยได้หลายคนคงสงสัยว่า ถ้าหากไทยรบกับกัมพูชา ผลจะเป็นอย่างไร ?ถ้าหากดูจากศักยภาพของกองทัพแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์, กำลังพล และงบประมาณกลาโหม กองทัพไทยเหนือกว่ากัมพูชาอย่างชัดเจนแต่ประเด็นที่น่าจับตาก็คือในช่วง 2-3 ปีมานี้ งบกลาโหมของกัมพูชาเพิ่มขึ้นมากถึง 20 - 30% และยังมีที่ฮุนเซนประกาศอย่างภาคภูมิใจว่ากัมพูชาสั่งยานยนต์ทหารใหม่ 290 คัน โดยใช้ไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศเลย รวมถึงอีกหลายกรณีกัมพูชาอ้างว่าใช้เงินจากทั้งต่างประเทศ, เอกชน และสมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชาจัดหามา ซึ่งกัมพูชาได้กลายจากประเทศ “ลูกอีช่างขอ” คือ ขอบริจาคอาวุธเก่า ๆ จากประเทศอื่น มาเป็นประเทศที่สั่งซื้ออาวุธอย่างมือเติบ สวนทางกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ยังปากกัดตีนถีบอยู่ จนประชาคมโลกจับตา และสงสัยว่าบทความที่ชื่อว่าในหนังสือพิมพ์ Asia Times ตั้งข้อสังเกตว่า เงินทุนด้านกลาโหมของกัมพูชาอาจจะเป็น “เงินสีเทา” จากแก๊งคอลเซนเตอร์ และขบวนการสแกมเมอร์รายงานของสถาบันต่างชาติยังระบุว่า กัมพูชาเป็นศูนย์กลางของการฉ้อโกงข้ามชาติยุคใหม่ของโลกในปี 2568 การฉ้อโกงได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชาที่(หรือราว 400,000 ล้าน ถึง 620,000 ล้านบาท) หรือเทียบเท่ากับ(ปี 2566 ตัวเลข GDP ของกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1.4 ล้านล้านบาท )และแซงหน้าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเงินสีเทาเหล่านี้ถูกฟอกขาวโดยผ่านเครือข่ายกาสิโนที่มีอยู่ทั่วประเทศ เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศ จนถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเฉพาะพวกเป็นแกนหลักของขบวนการนี้ตัวอย่างที่เห็นกันชัดๆ ก็คือซึ่งพอรัฐบาลจีนกดดันให้ปราบปราม ขบวนการหลอกลวงก็ย้ายฐานไปเมืองอื่น ๆ ในกัมพูชา รวมถึงเมียนมา, ลาว ไม่ได้ถูกถอนรากถอนโคนอย่างสิ้นซากนายสนธิ กล่าวบรรดา “จีนเทา” จำนวนมากต่างใช้พาสปอร์ตกัมพูชา ที่ได้มาจากที่ทำให้กัมพูชาเป็น สวรรค์ของอาชญากรข้ามชาติ อย่างเช่นบิ๊กบอสจีนเทา ผู้อยู่เบื้องหลังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เมียวดี ที่เพิ่งถูกกวาดล้างไป ก็ถูกควบคุมตัวในประเทศไทยในตอนนี้ก็ได้สัญชาติกัมพูชา และพยายามล็อบบี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทางการไทยเนรเทศตัวเองไปยังกัมพูชา ไม่ให้กลับไปที่ประเทศจีนนี่อาจจะเป็นสาเหตุ กัมพูชาไม่ยี่หระ ถึงแม้ว่าจะถูกนายโดนัลด์ ทรัมป์ เก็บภาษีตอบโต้สูงที่สุดในโลกถึง 49% อาจเป็นเพราะใช่หรือไม่ ?อาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐของกัมพูชา ไม่เพียงเป็นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงระดับโลก และอาจเป็นทุนรอนที่นำมาใช้ซื้ออาวุธ เพื่อนำมาเผชิญหน้ากับไทยเขมรห้าวเป้ง คิดว่าจีนหนุนหลัง ?อีกสาเหตุหนึ่งที่กัมพูชาห้าวเป้งกับประเทศไทย ก็เพราะคิดว่า มีประเทศจีน ให้การหนุนหลังเต็มที่ ถึงขนาดที่มีการปั่นกระแส โดยใช้คำพูดของนาย วังเหวินปิน ทูตจีนประจำพนมเปญ ที่กล่าวว่าทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว คำพูดของทูตจีนดังกล่าว พูดตอนซ้อมรบร่วมกัน เป็นการพูดตามแบบแผน ไม่ได้พูดในบริบทกับประเทศไทยในอดีต นายฮุนเซน เอาชนะเขมรแดง ขึ้นปกครองกัมพูชาได้ ก็เพราะด้วยความช่วยเหลือของเวียดนาม แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา กัมพูชาหันไปรับใช้จีนอย่างเต็มตัว ตั้งแต่เป็นประธานอาเซียนเมื่อปี 2555 และ 2565 ที่กดดันไม่ให้นำเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เข้าหารือ จนที่ประชุมไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมกันได้หลังจากนั้น กัมพูชาก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนอย่างมากมาย ทั้งเงินช่วยเหลือ, การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ รวมถึง เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการซ้อมรบร่วมกับกัมพูชาในชื่อ Golden Dragon 2025 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้เป็นการซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2559 โดยกัมพูชาได้ยกเลิกการฝึกซ้อมรบร่วมกับสหรัฐฯ ซึ่งมีชื่อว่า Angkor Sentinel ซึ่งจัดมานานถึง 7 ปีก่อนหน้านั้นการซ้อมรบครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กัมพูชาใช้ฐานทัพเรือเรียมเป็นสถานที่จัดการซ้อมรบ หลังจากฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน เพิ่งเข้าร่วมพิธีเปิดฐานทัพเรือแห่งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายนประเด็นคือ จีนให้ความสำคัญกับกัมพูชาอย่างมาก โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน เดินทางเยือนกัมพูชาเป็นเวลา 2 วันในเดือนเมษายน และส่ง “บิ๊กเนม” อย่าง นายวัง เหวินปิน รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาเป็น ทูตกัมพูชา (ก่อนหน้านี้ ทูตกัมพูชา มักจะเป็นทูตลาว หรือเวียดนาม วนกันมาเป็น) และจีนยังมีโครงการลงทุนในกัมพูชามากมาย ทั้ง คลองฟูนันเตโช, สนามบินเสียมเรียบ-อังกอร์, ฐานทัพเรือเรียม เป็นต้นเพราะว่า เมื่อเทียบกันแล้ว ไม่ว่าจะในด้านภูมิรัฐศาสตร์, ขนาดเศรษฐกิจ, จำนวนประชากร, การค้าการลงทุน และผลประโยชน์ที่มีร่วมกันนอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถที่จะรักษาสมดุลกับมหาอำนาจทุกขั้ว มีความเชื่อมโยงทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ กับทั้งสหรัฐฯ ยุโรป จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น ไม่ได้เป็นเหมือนกับกัมพูชา ที่ถูกนานาชาติมองว่าเป็นของจีนดังนั้น สมเด็จฮุนเซน, นายกฯ ฮุนมาเนต จงอย่าทึกทักไปเองว่าจีนจะยืนข้างกัมพูชา ถ้าหากต้องเปิดศึกกับไทยจริง ๆ