สมาคมการค้าวิสาหกิจจีนเผยแพร่รายงานการมีส่วนร่วมของบริษัทจีนในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2025 มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานการมีส่วนร่วมของบริษัทจีนในสังคมไทย ภายใต้หัวข้อ “หยั่งรากลึกในไทย --- สร้างคุณประโยชน์เพื่อไทย” ณ กรุงแบงคอกอย่างยิ่งใหญ่ มีบุคคลสำคัญจากแวดวงการเมืองและเศรษฐกิจของไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เสริมสร้างความสำคัญให้กับการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ ทั้งยังมีสื่อมวลชนกระแสหลักจากทั้งจีนและไทยหลายสิบสำนักมาร่วมทำข่าว สะท้อนถึงความสนใจและความสำคัญของรายงานนี้เป็นอย่างยิ่งรายงาน “หยั่งรากลึกในไทย --- สร้างคุณประโยชน์เพื่อไทย” ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน ได้บันทึกภาพสะท้อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน ละเอียดและรอบด้าน ถ่ายทอดเรื่องราวการขยายธุรกิจของบริษัทจีนในไทยอย่างไม่ลดละ ตลอดจนย้อนรำลึกถึงคุณูปการสำคัญของธุรกิจจีนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย การพัฒนาสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย นำเสนอภาพรวมแห่งความสำเร็จและบทบาทสำคัญของธุรกิจจีนที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายมิติภายในงานมีบุคคลสำคัญจากทั้งสองประเทศจีน-ไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายเจียง เว่ย อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายหลิว ฉวนเล่ย ประธานสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน, นายวิบูลย์ สุภาคารพงศ์กุล (Mr. Viboon Supakarapongkul) รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายหลี่ กุ้ยสง รองประธานหอการค้าไทย-จีน, นายหลิน จวิ้นหราน ประธานสมาคมพ่อค้าไทยจีน, นายหลิน เจียหนาน ประธานมูลนิธิมิตรภาพไทย-จีน รวมถึงตัวแทนพนักงานจีน-ไทยจากบริษัทจีนในไทย และผู้บริหารจากหน่วยงานสวัสดิการสังคมของไทยที่ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทจีน เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง ทุกท่านได้ให้ความสนใจรับฟังเนื้อหาของรายงานอย่างตั้งใจ พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทและคุณูปการสำคัญของธุรกิจจีนในไทยที่มีต่อสังคมไทยในการกล่าวสุนทรพจน์ นายเจียง เว่ย อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า จีนและไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของกันและกันมาอย่างยาวนาน มีบริษัทจีนจำนวนมากเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทย ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น สร้างงานให้แก่ประชาชน สนับสนุนการส่งออกของไทย และขับเคลื่อนความร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างจีน-ไทย บริษัทจีนในไทยยังหลอมรวมเข้ากับสังคมท้องถิ่นอย่างแข็งขัน มีบทบาทสำคัญด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในพันธกิจ “หยั่งรากลึกในไทย สร้างคุณประโยชน์เพื่อไทย” อย่างเป็นรูปธรรม รายงานฉบับนี้จึงเป็นทั้งเวทีในการแสดงออกและเป็นการเชิญชวนให้บริษัทจีนในไทยเดินหน้าสร้างความผูกพันแน่นแฟ้นกับสังคมไทย ร่วมแบ่งปันความสำเร็จและสร้างอนาคตร่วมกันในการกล่าวสุนทรพจน์ นายหลิว ฉวนเล่ย ประธานสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน ได้กล่าวว่า รายงานการมีส่วนร่วมฉบับนี้เป็นภาพสะท้อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นตัวอย่างสำคัญของการที่บริษัทจีนเข้ามาลงทุนในไทยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทยอย่างลงตัว เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการขยายตัวสู่สากลของธุรกิจจีน อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความผูกพันทางใจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศอย่างลึกซึ้ง เชื่อมั่นว่าสังคมไทยจะมองเห็นว่า บริษัทจีนที่กำลังขยันขันแข็งประกอบธุรกิจในไทย ล้วนมีจิตใจยึดมั่นต่อการพัฒนาของไทย ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทย และอุทิศตนเพื่อสังคมไทย ดั่งคำกล่าวที่ว่า “หยั่งรากในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตเบิกบานสู่แสงตะวัน” ซึ่งกลุ่มธุรกิจจีนในไทยถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ขาดไม่ได้ของมิตรภาพจีน-ไทยภายในพิธีเปิดตัวรายงาน บรรดาแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการของทั้งจีนและไทยได้ร่วมกันขึ้นเวที ประกอบพิธีเปิดม่านรายงานการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเสียงนับถอยหลังสร้างบรรยากาศที่ตื่นเต้นเร้าใจตัวแทนพนักงานไทยของบริษัทจีนในไทย ตลอดจนองค์กรสังคมสงเคราะห์และบุคคลจากสังคมไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจีน ก็ได้ขึ้นเวทีร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงของตนเอง ถ่ายทอดถึงบทบาทของบริษัทจีนที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทยผ่านมุมมองและประสบการณ์ตรงคุณนันกะพน (ชื่อภาษาจีน: 张若兰) ครูชาวไทยจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ได้กล่าวบรรยายด้วยภาษาจีนและไทยอย่างคล่องแคล่ว ถ่ายทอดเรื่องราวการที่ธนาคารจีนในไทยได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนสอนคนตาบอดทั้งด้านการเรียนภาษาจีนและการจัดพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ภาษาจีนเล่มแรกของประเทศไทย พร้อมย้อนรำลึกถึงความเมตตาและความห่วงใยของบริษัทจีนในไทยที่มีต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งนายอนันต์ เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังจากระยอง ได้ขึ้นเวทีถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง ถึงการที่บริษัท China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO Biochemical) เข้ามารับซื้อมันสำปะหลังในไทย ทำให้อาชีพเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เคยประสบความยากลำบากของเขาได้รับโอกาสครั้งใหม่ COFCO Biochemical ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทย แต่ยังช่วยขยายขีดความสามารถในการผลิต แนะนำเทคนิคการเพิ่มผลผลิต พัฒนาสายพันธุ์ และสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ นำมาซึ่งประโยชน์อันเป็นรูปธรรมแก่เกษตรกรไทยอย่างแท้จริงนายปวี (ชื่อภาษาจีน: 陈督恩) พนักงานชาวไทยจากบริษัท BYD (Thailand) Co., Ltd. ได้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัว หลังเข้าร่วมงานกับ BYD เมื่อสามปีก่อน เขาสามารถพัฒนาศักยภาพการทำงาน ยกระดับทักษะทางวิชาชีพ และมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในโครงการสำคัญของบริษัทในประเทศไทย พร้อมกับเติบโตร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวจีน ก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ทั้งยังถ่ายทอดให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานไทยในบริษัทจีน จากบทบาท "ผู้ติดตาม" สู่การเป็น "ผู้ร่วมสร้าง" ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของบริษัทจีนในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพการขยายธุรกิจของบริษัทจีนในไทย ไม่เพียงแต่เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่ลึกซึ้งระหว่างจีน-ไทยเท่านั้น หากยังนำพาโอกาสการพัฒนาที่สำคัญมาสู่ประเทศไทย ด้วยความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างบริษัทจีนกับพันธมิตรในท้องถิ่น เศรษฐกิจไทยได้รับการขับเคลื่อน การจ้างงานขยายตัว เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด จนทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลก และเป็นศูนย์กลางกำลังการผลิตชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเผยแพร่รายงาน “หยั่งรากลึกในไทย --- สร้างคุณประโยชน์เพื่อไทย” ได้สร้างกระแสความสนใจและความประทับใจอย่างกว้างขวางในหมู่แวดวงเศรษฐกิจไทย สื่อมวลชนไทย รวมถึงสังคมไทยโดยรวม ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนไทยที่มีต่อบริษัทจีนในไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานสำคัญสำหรับการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทยในอนาคต เปิดทางให้มีบริษัทจีนเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น