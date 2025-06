เปิดซีนลับ! 5 ความจริงสุดว้าวเรื่องราวขนส่งไทย ที่ในซีรีส์ยังเล่าไม่หมด

ถ้าพูดถึงกระแสมาแรงตอนนี้ในโลกสตรีมมิ่ง ต้องยกให้ซีรีส์ที่กำลังพูดถึงวงการขนส่ง และกลายเป็น Talk of the Town อย่าง “สงครามส่งด่วน” เพราะเรื่องราวของวงการขนส่งในจอได้เล่ามุมดราม่าแบบ Based on true story ที่ทั้งสนุก ทั้งอิน ทั้งมี “ซีนที่คุ้น ๆ” จนทำให้คนดูเผลอตัวตั้งคำถามว่า... “เรื่องจริงมันขนาดนี้เลยเหรอ?” แต่บอกเลยว่าในโลกจริง บางเรื่อง “ยิ่งกว่าในจอ” แน่นอน และวันนี้ พี่ไปรฯ ขออาสา Insider พาไปส่องเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นจริงในวงการขนส่งไทยที่รับรองว่า ถ้าได้รู้ จะยิ่งอินกับทุกซีน ในซีรีส์นี้มากขึ้น• ไปรษณีย์สยาม มีจริง!! ในชื่อ “ไปรสนีย์กรุงสยาม”หนึ่งในฉากสำคัญที่ตัวละครเอกของเรื่อง “สันติ” ได้พากลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนตระเวน สำรวจตลาดขนส่งของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ โดยที่แรกได้พาชมขนส่งของรัฐสีแดง-ขาว ซึ่งถูกเรียกแทนชื่อด้วย “ไปรษณีย์สยาม” ที่ในเนื้อเรื่องได้มีการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ทำให้ผู้ชมหลายคนที่เห็นต่างก็นึกถึงขนส่งของชาติอย่างไปรษณีย์ไทย แต่รู้หรือไม่ว่าความจริงนั้นประเทศไทย เราเคยมีไปรษณีย์ไทยในชื่อ “ไปรสนีย์กรุงสยาม” ซึ่งนับเป็นกิจการที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยปัจจุบันมีอายุกว่า 142 ปี แล้ว• อย่าเริ่มทำสงครามราคา เพราะทุกอย่างจะเริ่มพังลงนับว่าเป็นอีกหนึ่งประโยคอันทรงพลังในซีนที่ดึงความสนใจให้กับกลุ่มผู้ชมที่อยู่ในแวดวงธุรกิจไม่น้อย สำหรับประเด็นเรื่อง “การทำสงครามราคา” ที่สะท้อนบทเรียนจริงในโลกธุรกิจ ซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อช่วง 5 -6 ปี และช่วงการระบาดของโควิด – 19 ภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้สงครามธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เริ่มร้อนระอุ และมีคู่แข่งรายใหม่ทั้งในประเทศและต่างชาติเข้ามาร่วมด้วย โดยขณะนั้นเอง “พี่ใหญ่วงการขนส่ง” ไปรษณีย์ไทยตัดสินใจที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพในหลากมิติ เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และเริ่มขยายตลาดขนส่งสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ดีไซน์บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า (Parcel Defined Logistics) เช่น สินค้าขนาดใหญ่ ผลไม้/ผลผลิตทางการเกษตร และการให้บริการขนส่งเย็นในความร่วมมือของ ไปรษณีย์ไทย แฟลช เอ็กซ์เพรส และเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ Fuze Post (ฟิ้วซ์ โพสต์) ส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจและร่วมเติบโตไปกับลูกค้าด้วยกัน• ระยะปลอดภัยที่มี “สปีดสายพาน” เป็นตัวกำหนดคุณภาพการขนส่งโบราณท่านว่า.. “ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม” แต่คงใช้ไม่ได้กับธุรกิจขนส่งที่มี “ความเร็ว” เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกหนึ่งซีนสำคัญที่ชวนให้ฉุกคิด กับการปรับสปีดความเร็วของระบบสายพาน แม้จะดูเป็นการเพิ่มความสามารถในแง่ความเร็ว แต่ในบริบทการทำงานจริงอาจเกินขีดจำกัดของความปลอดภัย และอาจส่งผลต่อระบบการคัดแยกพัสดุที่มีความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันไปรษณีย์ไทยมีเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ Cross Belt Sorter ที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกพัสดุ ได้กว่า 240,000 ชิ้นต่อวัน โดยมีสายพานอัตโนมัติช่วยเพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพในกระบวนการคัดแยกปลายทางให้ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย และควบคุมคุณภาพได้ตลอดกระบวนการ• เรื่องจริงของพี่ไปรฯ ใกล้ไกลแค่ไหนก็ไปส่ง สู่แคมเปญโปรโมตซีรีส์สุดไวรัลสะท้านมิติใหม่วงการโลจิสติกส์! จากเรื่องจริงพี่ไปรฯ จัดส่ง #สุ่มไก่ใกล้ฉัน เบื้องหลังของระบบ งานขนส่งที่ส่งได้แบบไม่มีลิมิต ทำเอาโดนใจชาวเน็ตจนเกิดกระแสโซเชียลแห่แชร์ในช่วงหนึ่ง ที่สะท้อนถึงความทุ่มเทของบุรษไปรณีย์กับภารกิจการจัดส่งสิ่งของไปยังทุกเส้นทาง• ไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็น “เพื่อนร่วมทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย”“เพราะธุรกิจที่ไร้จุดยืน...ก็เหมือนเรือที่ไม่มีเข็มทิศ” แนวคิดที่สะท้อนการวาง Brand Positioning จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการต่อเรือใหญ่ให้แข็งแรงพอที่จะสามารถฝ่าคลื่นลมมรสุมทางธุรกิจไปได้ ในขณะที่ขนส่งเอกชนไม่ได้มองไปรษณีย์ไทยเป็นคู่แข่ง แต่คือ “เพื่อนร่วมทางในการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจไทย” เช่นเดียวกับไปรษณีย์ไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านการประสานความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจขนส่งรวมถึงกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในทุกมิติ จึงเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างแบรนด์เลิฟของไปรษณีย์ไทยในทุกวันนี้