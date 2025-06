ด่านนอกคึกคัก! นักชกไทย–เทศ ตบเท้าร่วมศึก "The Fight: Rising Stars ศึกเฟ้นช้างเผือก – ด่านนอก"

หนึ่งในไฮไลท์ของงาน ได้แก่ การปะทะกันสุดมันส์ระหว่าง “ฉุยใต้ 287มวยเด็ด7ย่านน้ำ” และ “อัสรี่ เพชรมวยไทย” ซึ่งแลกหมัดกันอย่างดุเดือด เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้ตลอดการแข่งขัน ก่อนที่ “อัสรี่ เพชรมวยไทย” นักชกจากมาเลเซีย จะชนะน็อคในยกที่ 2 และคว้าชัยไปครองอีกหนึ่งช่วงสำคัญของงาน คือการปรากฏตัวของตำนานนักมวยไทยระดับโลกจากเวที ONE Championship อย่าง “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” หรือ “คนไม่ยอมคน” ที่มาร่วมพบปะและถ่ายภาพกับแฟนมวยอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากคุณปุณยาพร คงเมือง (ยิมส์ เดอะไฟท์) กล่าวว่า “สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ของเรา ยังคงได้รับกระแสตอบรับและการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากแฟน ๆ หมัดมวย รวมถึงค่ายมวยต่าง ๆ ที่ส่งนักชกฝีมือดีเข้าร่วมประชันบนเวทีของเรา ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้นะคะ ยิมส์และทีมงาน The Fight ยังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ในการเดินหน้า ผลักดัน และยกระดับเวทีมวยไทยในต่างจังหวัด ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส และเติบโตสู่เวทีระดับนานาชาติในอนาคตค่ะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันในครั้งต่อ ๆ ไป ของเรา จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะ”งานนี้เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้กับนักชกดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพ แต่ยังมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกด้วย สำหรับแฟนมวยที่พลาดการแข่งขัน สามารถติดตามผลการแข่งขันย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ The Fight : Rising Starsรับชมบรรยากาศงานที่ผ่านมาได้ที่https://web.facebook.com/thefight.championship/videos/693897570234203รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันย้อนหลังได้ที่https://www.facebook.com/thefight.championship/live_videosติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Website : www.thefight-championship.comFacebook Fanpage : www.facebook.com/thefight.championshipYoutube : https://www.youtube.com/@thefight.championshipTiktok : https://www.tiktok.com/@thefight.championship