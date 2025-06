“พาณิชย์”ฝ่าเศรษฐกิจซบเซา เดินสายหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนมีดีหวังเติบโตยั่งยืน

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายแห่งอยู่ในภาวะซบเซา ยอดขายตก หลังเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โรคระบาด ประจวบกับอยู่ในช่วงโลว์ซีซั่น ทำให้ภาครัฐเร่ง สนับสนุน ผลักดัน และโปรโมท เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับมาเข้มเข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน นำมาสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไปล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เดินหน้าส่งเสริมเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ชื่อเส้นทาง ‘L - U - C - K’ เชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ‘มีดี’ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน อุดรธานี ชุมพร และกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดความมีดี 4 อัตลักษณ์เด่นเชิงพื้นที่ เสน่ห์ทางวัฒนธรรม แรงบันดาลใจจากมรดกโลก วิถีชีวิตที่แตกต่าง และธรรมชาติที่งดงาม เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และยกระดับให้เติบนำไปสู่การแข่งขันในเวทีโลก โดยปักหมุดลงพื้นที่เส้นทางแรก ‘ลำพูน มีดี’นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1 โดยได้พาคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสื่อมวลชน และ Influencer ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2568 เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ชื่อเส้นทาง ‘L - U - C - K’ ซึ่งจะลงพื้นที่ใน 4 จังหวัด คือ ‘(L) ลำพูน มีดี’ (U) อุดรธานี มีดี’ (K) กาฬสินธุ์ มีดี และ (C) ชุมพร มีดี’ โดยมีแนวคิดที่สื่อถึง ‘รัก’ ในผลิตภัณฑ์ชุมชน ‘รักษ์’ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ‘ลัค (กี้)’ ความโชคดีที่สะท้อนผ่านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศรัทธา และความเชื่อของแต่ละชุมชน เสน่ห์เชิงพื้นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในจังหวัดลำพูนถือเป็นเส้นทางแรก‘ลำพูน มีดี’ โดยเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนา ตามเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลำพูน เมืองเล็กที่ยิ่งใหญ่ หัวใจล้านนา และกรมฯ ยังได้สร้างเส้นทางตลาดเชื่อมโยง 6 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มจาก1.พาลิ้มรสวิถีพื้นถิ่น ‘กาละแมลำไยต้าจ๊าง’ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ที่ใช้ลำไยหนองล่อง ผลไม้แห่งหัวใจลำพูน ให้รสหอมหวานจากธรรมชาติ ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมากวนตามสูตรโบราณ ใช้เตารีดถ่านรีดใบตองเพิ่มความหอมกรุ่น เพิ่มรสสัมผัสนุ่มหนึบด้วยลำไยอบแห้ง ให้ความสนุกเคี้ยวเพลิน ตามมาด้วยอาหารรสพื้นถิ่นเมืองเหนือจาก2. ‘ผงเครื่องเทศ ตรา มะเขือพวง’ ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน ผงเครื่องเทศสำเร็จรูปที่คัดสรรวัตถุดิบเครื่องเทศและสมุนไพรในพื้นถิ่น ให้กลิ่นอายเมืองเหนือแท้ดั้งเดิม ผสานนวัตกรรมแปรรูปที่ทันสมัย เพียงฉีกซองก็สามารถสร้างสรรค์เมนูพื้นถิ่นเมืองเหนือได้ในทุกมื้ออาหาร ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างดี3.งานหัตถศิลป์เส้นใยสร้างสรรค์ ‘ผ้าทอกะเหรี่ยงลายโบราณ บ้านห้วยต้ม by TAKI’ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ เสน่ห์ความงดงามของกลุ่มชาติพันธ์ปกาเกอะญอ ที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่เอวตามแบบกะเหรี่ยงโบราณ จนกลายเป็นผ้าทอที่มีลวดลายเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้และดอกไม้ในพื้นถิ่น ผืนผ้าสื่อถึงความรักความภูมิใจในชุมชน4.‘ผ้าฝ้ายทอมือบ้านก้อทุ่ง KT Cotton Studio’ ตำบลก้อ อำเภอลี้ ของดีบ้านก้อ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนชุมชน ที่เป็นแหล่งปลูกฝ้ายออร์แกนิก 3 สี ในโทนสีขาว น้ำตาล และเขียว ผ่านการทอด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีกระบวนการกว่า 16 ขั้นตอน5. สัมผัสรักอัตลักษณ์ภูมิปัญญา ‘ชวนหลงเซรามิก’ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน การใช้แรงบันดาลใจจากเครื่องเคลือบดินเผาศิลาดลของกลุ่มหลงฉวน ประเทศจีน เกิดเป็นจุดเด่น 3 ดินเมืองเหนือ ผสานเทคนิคการเผา เขียนลาย ลงสี สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่ร่วมสมัย พลิกโฉมภาพลักษณ์งานเซรามิกให้ทันสมัย และ6. ที่สุดท้ายของเส้นทางลำพูน มีงานปั้นดินเผาที่มีชีวิต ‘ปั้นซะป๊ะดงหลวง’ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง งานปั้นจากดินดีในลำพูนผสมกับทรายจากแม่น้ำลี้ ปั้นด้วยมืออย่างประณีต ถ่ายทอดเอกลักษณ์วิถีชีวิตชาวล้านนา ผ่านตุ๊กตาเซรามิก 5 ชนเผ่า ที่แต่ละชิ้นงานมีความพิเศษไม่เหมือนกัน แต่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ลำพูนอย่างชัดเจนด้านนายกิตติกร กาญจนคูหา ผู้จัดการฝ่ายส่งออก หจก.ชวนหลงเซรามิค จังหวัดลำพูน กล่าวถึงการปรับตัวของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้อยู่รอด หลังเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาดว่า ต้องทำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้โดนใจผู้ซื้อให้มากที่สุด แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และลวดลายของชวนหลงเซรามิคให้มากที่สุดเช่น พร้อมใช้สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์ และ LINE Official Accountเข้ามาช่วยทำการตลาดยุคใหม่ และเพิ่มยอดขาย ซึ่งจะทำให้ผลติภัณฑ์ชุมชนสามารถยืนอยู่ได้ เนื่องจากมียอดขายตลอดทั้งปีสำหรับเส้นทาง L-U-C-K เป็นมากกว่าเส้นทางท่องเที่ยว แต่เป็นการจุดประกายโอกาสทางการตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวที่มีเสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าเพื่อขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หลังจากจบทริปเส้นทาง ‘ลำพูน มีดี’ แล้ว ยังมีแผนลงพื้นที่ต่อเนื่องในเส้นทางสายอีสานเส้นทาง ‘อุดรธานี มีดี และ กาฬสินธุ์ มีดี’ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2568 และ ‘ชุมพร มีดี’ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นอีก 3 เส้นทางที่มีดีไม่แพ้เส้นทางลำพูน มีดี ฝากทุกท่านติดตามและมาร่วมสัมผัสความ ‘มีดี’ ของผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยในเส้นทางต่อไป