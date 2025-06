“ยัวร์” เดินเกมรุกตลาดสุขภาพ เปิดตัว "ยัวร์ นิวทริ แพลนท์ โปรตีน" โปรตีนพืชสูตรใหม่เจาะกลุ่มใส่ใจโภชนาการ เสริมแบรนด์ด้วยกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

นายชัชชล ธนกุลธันยวัชร์ Sales & Marketing Director / Co-Founder บริษัท สปริงซีซั่น จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ ยัวร์ มุ่งเน้นคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีประโยชน์และปลอดภัยเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักมีสุขภาพที่แข็งแรง เปิดเผยว่า บริษัทฯ จัดงานกิจกรรมพิเศษ YOUR Cancer Fight and Inspiration ภายใต้แนวคิด “แบ่งปันความรู้ ส่งต่อกำลังใจ เติมพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง”โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนด้านจิตใจและความรู้แก่กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง อดีตผู้ป่วย และผู้ดูแล ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์จริง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงบวกที่เต็มไปด้วยความหวัง ในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นทั้งผู้ป่วยและอดีตผู้ป่วยมะเร็งที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์อาทิ คุณพลอย กัญณัฏฐ์ พิมไธสง เจ้าของเพจ Theploy Kanyanat อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, คุณกุ๊ก รชาดา พุ่มระชัฎร์ เจ้าของเพจ มะเร็งเป็นได้ ก็หายได้ อดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, คุณปอ กัญญศร มณีชัย เจ้าของเพจ zassypor ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4 มาร่วมแบ่งปันเส้นทางชีวิต การต่อสู้กับโรค และแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีคุณค่า ทั้งยังเน้นให้เห็นว่า “กำลังใจ” และ “โภชนาการที่ดี” คือสองสิ่งสำคัญเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจผู้ป่วยProduct Development Director / Co-Founder บริษัท สปริงซีซั่น จำกัด กล่าวว่า ภายในงานมีการจัด Workshop และกิจกรรมสันทนาการ ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ และสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ทั้งในแง่โภชนาการ การดูแลตัวเอง การปรับมุมมองเชิงบวกต่อการดำเนินชีวิตหลังการวินิจฉัยโรค สร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยผ่านข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ที่ถูกต้องจากผู้ป่วย และ อดีตผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นข้อมูลความรู้ในการรักษาทางการแพทย์มาตรฐานหลัก การดูแลสุขภาพ กำลังใจที่ดี และอยากให้เห็นว่าโรคมะเร็ง สามารถรักษาได้อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ "ยัวร์" ได้แก่ "ยัวร์ นิวทริ แพลนท์ โปรตีน รสธรรมชาติ" (YOUR Nutri Plant Protein - Natural Flavor) โปรตีนพืช ที่คัดสรรส่วนประกอบจากพืชธรรมชาติ พร้อมตอบโจทย์ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และผู้ที่ต้องการดูแลระบบภูมิคุ้มกันในทุกช่วงวัย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด "โปรตีนเพื่อสุขภาพที่มากกว่าโปรตีนพืชทั่วไป" โดยใช้แหล่งโปรตีนจาก ถั่วลันเตา, เมล็ดฟักทอง และข้าวกล้อง พร้อมเสริมด้วยพรีไบโอติกและโพรไบโอติกที่ช่วยดูแลระบบขับถ่าย และสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างสมดุล รวมถึงมี superfood สารสกัดจากผักและผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนที่แพ้โปรตีนจากถั่วเหลือง หรือ มีความกังวลเรื่องฮอร์โมนจากถั่วเหลือง รวมถึง ผู้ที่แพ้ หรือต้องการเลี่ยงโปรตีนจากนมสัตว์ และอีกหนึ่งรสชาติคือรสช็อกโกแลตที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับรสธรรมชาติให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง “YOUR Beta Glucan“ หรือ “ยัวร์ เบต้ากลูแคน” คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้สารสกัดจากยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านโภชนาการว่ามีศักยภาพในการสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดำเนินไปอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่มีส่วนช่วยลดความอ่อนล้าที่เกิดจากความเครียดหรือภาวะร่างกายอ่อนแอ รวมถึง มีส่วนช่วยลดกระบวนการอักเสบภายในร่างกาย ตามข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการเสริมความแข็งแรงของร่างกายเป็นพิเศษ หรือมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในระยะยาว“เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพของผู้บริโภคในทุกมิติ โดยยึดหลักความปลอดภัย คุณภาพ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ” คุณนิโรธ กล่าว“เราหวังว่างานนี้จะเป็นมากกว่ากิจกรรมทั่วไป แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและความเข้าใจ พร้อมเติมพลังให้ทุกคนได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง” บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมทั้งยืนหยัดเคียงข้างผู้ป่วยทุกคนด้วยพลังของโภชนาการและกำลังใจผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลหรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : YOUR Official Thailand บนช่องทาง Facebook