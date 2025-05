รพ.ยันฮี ยกระดับการดูแลสุขภาพ เปิด “ศูนย์ข้ามเพศ” ชูแนวคิด “Journey to Self Love” ดูแลดุจเพื่อนคู่คิด สนับสนุนชีวิตทุกมิติ

โรงพยาบาลยันฮีเปิดตัว “ศูนย์ข้ามเพศ” (Yanhee Pride Center) อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด “Journey to Self Love” by Yanhee Support Pride โดยมี พญ.สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทพญ.สุชาวดี สัมฤทธิวณิชชา กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.สุกิจ วรธำรง แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย (Female to Male - FTM) นพ.วรพล รัตนเลิศ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Male to Female - MTF) โรงพยาบาลยันฮี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกที่เปิดรับผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวาง โรงพยาบาลยันฮีในฐานะผู้นำด้านการรักษาความงามและสุขภาพครบวงจรระดับแนวหน้า มุ่งมั่นให้บริการด้านความงามและสุขภาพควบคู่กับการรักษาด้านแพทย์ทางเลือกโดยแพทย์เฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่บทบาทผู้นำด้านสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการเปิดตัว “ศูนย์ข้ามเพศ” (Yanhee Pride Center) อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด “Journey to Self Love” by Yanhee Support Pride เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ข้ามเพศมีความทันสมัยและเป็น “พื้นที่ปลอดภัย”สำหรับทุกคนที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะการข้ามเพศไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก แต่เป็นการเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตที่ต้องอาศัยความมั่นใจ ความเข้าใจ และการดูแลอย่างถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ก้าวแรกของการตัดสินใจ ไปจนถึงการมีร่างกายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศพญ.สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ศูนย์ข้ามเพศโรงพยาบาลยันฮี เกิดจากวิสัยทัศน์ของ นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่เล็งเห็นว่า “การแปลงเพศ” ไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการทางการแพทย์ แต่เป็น “ศาสตร์และศิลป์ขั้นสูง” ของศัลยกรรมตกแต่งซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของแต่ละเพศ รวมทั้งการดูแลแบบสหวิชาชีพเพื่อให้ผลลัพธ์ทั้งด้านกายภาพด้านจิตใจที่มีความกลมกลืนและยั่งยืน โรงพยาบาลยันฮีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งเครื่องมือทันสมัย ปลอดภัย และระบบการดูแลที่ได้มาตรฐานระดับโลก จึงได้ลงทุนพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้ข้ามเพศ ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมทุกมิติ“ศูนย์ข้ามเพศของโรงพยาบาลยันฮี จึงเป็นการตอกย้ำพันธกิจของเราที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ข้ามเพศให้เท่าเทียม ด้วยความเข้าใจและมีความเป็นมิตร ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการตัดสินใจ การผ่าตัด และฟื้นฟู ไปจนถึงการดูแลระยะยาว เพราะเรามีความเชื่อว่าการให้บริการผ่าตัดแปลงเพศที่ดี คือการเดินเคียงข้างผู้รับบริการในทุกย่างก้าวอย่างแท้จริง ดูแลครอบคลุมในทุกขั้นตอนทั้งร่างกายและจิตใจ เรียกว่า “ครบจบที่ยันฮี” พญ.สิรินทรา กล่าวย้ำในตอนท้าย​โรงพยาบาลยันฮีเปิดให้บริการ “ศูนย์ข้ามเพศ” ภายใต้แนวคิด “Journey to Self Love” ด้วยรากฐานจากความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของผู้ข้ามเพศอย่างลึกซึ้ง เพราะผู้ข้ามเพศที่มีความต้องการแปลงเพศต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่เพียงเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ตามที่ใจต้องการ แต่เพื่อค้นหาความหมายของชีวิตและการยอมรับในสิ่งที่เป็นอย่างแท้จริงทั้งนี้ โรงพยาบาลยันฮีจึงได้ออกแบบระบบการดูแลที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ทุกหน่วยงานมีบทบาทเป็น “เพื่อนคู่คิด” พร้อมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาและสนับสนุนในทุกมิติของชีวิต เพื่อให้ผู้ข้ามเพศทุกคนรู้สึกปลอดภัย ได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ และอบอุ่นใจในทุกขั้นตอน เพราะผลลัพธ์ที่โรงพยาบาลยันฮีมุ่งหวังไม่ใช่การผ่าตัดสำเร็จเท่านั้น แต่คือ การทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจและกล้าและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตัวตน ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างชีวิตใหม่ในเส้นทางใหม่ที่ปลอดภัยและมั่นใจศูนย์ข้ามเพศของโรงพยาบาลยันฮี มีจุดเด่นที่การดูแลแบบสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์จากหลายสาขาที่ได้รับการฝึกอบรมและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีจิตแพทย์ทำหน้าที่ประเมินสภาวะจิตใจและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ศัลยแพทย์ตกแต่งดูแลผ่าตัดแปลงเพศและศัลยกรรมเสริมความงาม (ปรับโครงสร้างใบหน้า) สูตินรีแพทย์ดูแลการตัดมดลูกและฮอร์โมน และแพทย์หู คอ จมูก ดูแลเรื่องการเปลี่ยนเสียง พร้อมทั้งการติดตามผลระยะยาวเพื่อสามารถให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอน​นพ.สุกิจ วรธำรง แพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านการแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย (FTM) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายของศูนย์ข้ามเพศโรงพยาบาลยันฮี เริ่มตั้งแต่การผ่าตัดหน้าอก การผ่าตัดมดลูกรังไข่ การผ่าตัดปิดช่องคลอด การสร้างท่อปัสสาวะ และการสร้างอวัยวะเพศชาย โดยคนข้ามเพศจะได้เข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และอบอุ่นใจ เพราะยันฮีไม่จำกัดการบริการแค่เพียงบางหน่วย แต่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบ เตรียมพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจ พร้อมให้บริการอย่างเป็นมิตร ดุจเพื่อนร่วมทางที่อยู่เคียงข้างตลอดเส้นทาง เพราะผลลัพธ์ที่ดีไม่ใช่แค่การผ่าตัดสำเร็จ แต่คือความรู้สึกว่า “มีคนเข้าใจและอยู่เคียงข้าง ดุจเพื่อนคู่คิดตลอดเส้นทาง”ด้าน นพ.วรพล รัตนเลิศ แพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (MTF) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การแปลงเพศจากชายเป็นหญิงที่ศูนย์ข้ามเพศใช้เทคนิคเฉพาะของโรงพยาบาลยันฮี โดยสามารถซ่อนแผลและรอยตะเข็บได้อย่างแนบเนียน ซึ่งในปัจจุบันมีเทคนิคในการแปลงเพศที่หลากหลาย ได้แก่ เทคนิคสกินกราฟ เทคนิคเยื่อบุช่องท้อง เทคนิคลำไส้ใหญ่ และเทคนิคลำไส้ใหญ่แบบส่องกล้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์โดยเน้นความปลอดภัย ผลลัพธ์สมจริง และต้องอาศัยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงนอกจากนี้ ภายในงานเปิดตัวศูนย์ฯ ยังมีนิทรรศการศิลปะ “Self-Love” และเวทีเสวนาสุดพิเศษกับบุคคลต้นแบบจากหลากหลายเพศสภาพที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้ง อาทิ “เตยยี่ ประภัสสร” นักเขียนฮีลใจ “เจินเจิน บุญสูงเนิน” นักร้องหญิงข้ามเพศคนแรกของไทย “บี อมรวิชช์เวธน์ พัชรพลวัฒน์” ทรานส์แมนสุดหล่อ และ “ใจ๋ ซีร่า” แดร็กควีนตัวแม่แห่งวงการ เพื่อส่งต่อพลังแห่งการยอมรับตัวเอง และสนับสนุนการเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ข้ามเพศ โรงพยาบาลยันฮี โทร. 1723 กด 2ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:Website : https://bit.ly/3jBY29hLine : https://bit.ly/3wdtcJNInstagram : https://bit.ly/3gUmwc0