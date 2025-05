Glassiq x Tur ผนึกกำลังเปิดตัว "Tur Color Me" แคมเปญเปลี่ยนลุค สร้างสีสันให้สไตล์ที่เป็นคุณ!

“Glassiq x Tur | Tur Color Me แค่เธอก็พอ สีไหนก็ใช่!” งาน Collab แห่งปี ที่จับคู่ “แว่นตา” กับ “ทรงผม” เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อให้ทุกคนกล้าออกมาค้นหาเฉดสีและสไตล์ที่เป็นตัวเองแบบไม่มีกรอบจำกัดเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสุดยูนีคกับงานเปิดตัวแคมเปญ “Glassiq x Tur | Tur Color Me แค่เธอก็พอ สีไหนก็ใช่!” ที่จัดขึ้น ณ Tur Hair Salon ร้านทำผม Top List ขวัญใจคนเท่ยุคนี้ โดยมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนผู้หลงใหลในงานแฟชั่นร่วมงานกันอย่างคึกคักสำหรับความพิเศษของแคมเปญนี้ คือการจับมือกันครั้งแรกระหว่าง Glassiq แบรนด์แว่นตาที่เชื่อในพลังของการมองเห็นอย่างมีสไตล์ กับ Tur Hair Salon ซาลอนคาแรกเตอร์จัดจ้านชัดเจนใจกลางกรุง ทั้งคู่ร่วมกันส่งต่อแนวคิด “สีที่ใช่ในแบบของคุณ” ผ่านคอลเลกชันเลนส์เฉดสีจาก Glassiq จำนวน 7 สี ที่ถูกออกแบบให้แมตช์กับโทนสีผมสุดครีเอทีฟจาก Tur โดยเน้นเรื่อง “ความเป็นตัวเอง” เป็นหัวใจหลัก มาครบทั้งโทนอุ่นละมุน โทนเท่คมชัด โทนแฟชั่นสุดจี๊ด พร้อมจับคู่กับแว่นเลนส์สีพิเศษจาก Glassiq ที่ออกแบบมาให้สื่อถึงบุคลิกภาพหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจ ความอ่อนโยน หรือความสดใสร่าเริง เริ่มจาก...เลนส์สี “เธอ” (เฉดสีใหม่ Limited Edition) เลนส์สีเทาสุดคลาสสิก เฉดสีเรียบง่ายแมตช์เข้ากับสีผมทุกสี เลนส์สีเหลือง เหมาะกับสีผมน้ำตาลอ่อน บลอนด์ทอง และเหลืองพาสเทล โทนสีอบอุ่นที่แมตช์แล้วดูสดใส ขับสีผิวให้สว่างและมีชีวิตชีวา เลนส์สีแดง เหมาะกับสีผมแดงเชอร์รี และชมพูเข้ม โทนสีแฟชั่นที่เพิ่มความมั่นใจ ทำให้ลุคดูโดดเด่นและดึงดูดสายตา เลนส์สีฟ้า เหมาะกับสีผมเทา และน้ำเงิน โดย Cool Tone จะช่วยเสริมลุคให้ดูคูล มีสไตล์ และหรูหราแบบมีระดับ เลนส์สีเขียว เหมาะกับสีผมน้ำตาลหม่น บลอนด์หม่น ช่วยเติมความเท่แบบ Effortless และสร้างลุคชิกๆ มีเสน่ห์แบบไม่ซ้ำใคร เลนส์สีม่วง เหมาะกับสีผมน้ำเงินเข้ม และม่วงเข้ม ช่วยเพิ่มความโดดเด่น เสริมความแฟชั่นให้ผมสีเข้มอย่างมีสไตล์เลนส์สีซีเปีย เหมาะกับสีผมน้ำตาลเข้ม น้ำตาลอ่อน และบลอนด์ทอง ช่วยทำให้ลุคดูละมุน อบอุ่น และดูเป็นธรรมชาติภายในงานครั้งนี้ ทุกคนจะได้สัมผัสถึงความครีเอทีฟจาก Glassiq และ Tur Hair Salon ผ่านกิจกรรมมากมายที่จะช่วยดึงคาแรกเตอร์ “ความเป็นตัวเอง” ของทุกคน ให้เผยออกมาอย่างโดดเด่นยิ่งกว่าเดิม อาทิ Panel Talk จาก Stylist และ Model ที่ได้ทดลองเปลี่ยนลุคจริงให้ทุกคนได้ว้าวกันทั้งงาน ถัดมากับ Styling Zone ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองแมตช์สีผมกับเลนส์เฉดใหม่ทั้ง 7 สี โดยมี Tur Stylists คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมการถ่ายภาพสร้างคอนเทนต์เก๋ๆ เอาใจสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเรียลไทม์ พร้อมรับฟังมุมมองใหม่ๆ ของการใช้ “แว่น” และ “สีผม” เป็นเครื่องมือแสดงตัวตนอย่างมีสไตล์ ปิดท้ายกับช่วงเวลาสุดพิเศษที่ผู้บริหารจาก Glassiq และ Tur Hair Salon ได้มาร่วมเผยเบื้องหลังแรงบันดาลใจ และแนวคิดการออกแบบลุคที่ฟิตกับตัวตน มากกว่าแค่ตามเทรนด์ ให้กับทุกคนในงานคุณพิริยะ ตันตราธิวุฒิ - CMO บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้ง Glassiq กล่าวว่า “เรามองว่า กรอบแว่นตา ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของใช้ที่ตอบโจทย์ด้านการมองเห็น แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพและแสดงออกถึงความมั่นใจในแบบของแต่ละคน การได้ร่วมงานกับ Tur Hair Salon ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสีผม ทำให้เราได้ผสมผสานสองโลกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว กลายเป็นการจับคู่ระหว่าง ‘สีผม’ กับ ‘แว่นตา’ ที่สามารถสะท้อนตัวตนได้อย่างชัดเจน สนุก และสร้างแรงบันดาลใจ”คุณบิลลี่ สาวิชัย - ผู้ก่อตั้ง TUR Hair Salon กล่าวว่า “เราเชื่อว่า สีผม สามารถเปลี่ยนพลังงานของคนได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก ความมั่นใจ หรือภาพลักษณ์ภายนอก และเมื่อเราได้แมตช์สีผมเข้ากับกรอบแว่นที่เหมาะสม มันยิ่งช่วยเสริมให้บุคลิกชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม การร่วมมือกับ Glassiq ในครั้งนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น เพราะเราได้ร่วมกันสร้างนิยามใหม่ของการ ‘เลือกสี’ ที่ไม่ใช่แค่ตามแฟชั่น แต่คือการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง”คุณอิทธิกร มโนมัยอุดม - Co-Founder & Senior Stylist แห่ง Tur Hair Salon เสริมว่า “การเลือกสีผมที่ใช่ ต้องเริ่มจากความเข้าใจในตัวตนของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโทนผิว บุคลิก หรือแม้แต่สไตล์การใช้ชีวิต ในแคมเปญนี้ เราได้ออกแบบลุคสีผมให้สอดรับกับเลนส์แว่นหลากสีจาก Glassiq ซึ่งช่วยขับทั้งสีหน้าและความมั่นใจออกมาได้อย่างชัดเจน หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจในการค้นหาสีที่ใช่ในแบบของตัวเอง”ในยุคที่ Self-expression คือทุกสิ่ง การเลือกแว่นและสีผมไม่ใช่แค่ความสวยหรือความเท่ แต่คือวิธีบอกโลกว่า “นี่แหละตัวฉัน” ซึ่ง Glassiq และ Tur เชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโลกของสายตา + สีสัน เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น! Glassiq x Tur | Tur Color Me แค่เธอก็พอ สีไหนก็ใช่! พร้อมให้คุณรับชมคอลฯ นี้ เพื่อค้นหาสีและสไตล์ที่เป็นตัวเองที่สุดแล้ววันนี้ ที่ร้าน Glassiq ทุกสาขา เช่น The Emsphere ชั้น 2, เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น G, เซ็นทรัลนครสวรรค์ ชั้น Gและ Tur Hair Salon โดยมีวางจำหน่ายที่ร้าน Glassiq ทุกสาขา (เฉพาะเลนส์สี “เธอ” มีขายเฉพาะที่หน้าร้าน Glassiq เท่านั้น) และเว็บไซต์ www.glassiq.com ราคาเริ่มต้นกรอบพร้อมเลนส์เพียง 1,990 บาท