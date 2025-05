ภาคประชาชนเขมรคาใจ หนุ่มวัย 19 ดับปริศนาใกล้ตึกจีนในสีหนุวิลล์ ร้องทางการสอบสวนสาเหตุ

วันที่ 28 พ.ค.สำนักข่าว RFA ภาคภาษาเขมร รายงานว่า เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้ทางการจังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา สอบสวนการเสียชีวิตของวัยรุ่นอายุ 19 ปีที่ทำงานในธุรกิจออนไลน์ของชาวจีน หลังจากทางการระบุว่าพลัดตกตึกเสียชีวิต ขณะที่ครอบครัวของเขาสงสัยว่าน่าจะถูกทรมานก่อนตายก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้พบศพ อูน ซัมนัง เดวิด (Un Samnang Devit) เยาวชนกัมพูชาอายุ 19 ปี ที่ทำงานให้กับธุรกิจออนไลน์ของชาวจีนในเมืองสีหนุวิลล์ เสียชีวิตอยู่ใกล้ตึกที่เขาทำงานอยู่นายโมเอิน โตลา หัวหน้าศูนย์พันธมิตรแรงงานและสิทธิมนุษยชน(Center for Alliance of Labor and Human Rights-CENTRAL) บอกกับ RFA ว่าการเสียชีวิตของ อูน ซัมนัง ที่ทำงานในตึกออนไลน์ยังคงมีจุดที่น่าสงสัยหลายประการ ซึ่งทางการจำเป็นต้องเปิดการสอบสวนอย่างครอบคลุมและโปร่งใส และจะดีกว่านี้หากมีหน่วยงานอิสระเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากพบศพ อูน ซัมนัง เดวิด ใกล้กับสถานพนันออนไลน์ของจีน ที่หมู่ 1 สังกัต 3 เมืองสีหนุวิลล์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม หลังจากเข้าทำงานเพียงวันเดียว ญาติได้นำศพของเขาไปที่บ้านเกิดในหมู่บ้านฉริว สังกัดฉริว เมืองเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบในข้อความเสียงจากช่อง Telegram ซึ่งเผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่น พบว่า หญิงที่เป็นล่ามได้บอกกับชาวจีนว่า อูน ซัมนัง และอีก 2 คนได้ขโมยโทรศัพท์ไปแล้วพยายามหลบหนีจากชั้น 11 ลงมายังชั้น 10 และได้พลัดตกจากอาคารเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่ 23 พ.ค.อย่างไรก็ตาม ญาติของ อูน ซัมนัง และพนักงานที่ทำงานในตึกเดียวกันไม่เชื่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว เพราะหากพลัดตกจากอาคารสูง ควรจะเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรง ร่างกายต้องแหลกเหลว แต่ อูน ซัมนัง สภาพศพยังปกติ ใบหน้าไม่มีริ้วรอย เพียงแต่ซีดเท่านั้นทางครอบครัวคาดว่า อูน ซัมนัง อาจเสียชีวิตจากการถูกทรมานและถูกไฟฟ้าช็อต เนื่องจากมีแผลที่หน้าอก และร่างกายซีดราวกับไม่มีเลือด ในขณะเดียวกัน ครอบครัวของเขาและเพื่อนๆ ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ด้วย“ถ้าเขาตกจากชั้น 11 คุณลองคิดดูสภาพศพของคนที่ตกจากชั้น 11 คงแหลกไม่มีชิ้นดี หัวเขาต้องแตก แต่นี่ตัวเขาไม่มีบาดแผลเลือดออกเลย พี่ชายของฉันตัวซีดเหมือนผ่านการยื้อยุด ต่อสู้ และถูกฆ่า” น้องสาวของ อูน ซัมนัง กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ นาย นี โสคา ประธานสมาคมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งกัมพูชา (ADHOC) กล่าวว่า หากทางการไม่สอบสวนการเสียชีวิตครั้งนี้เพื่อหาสาเหตุการตายที่ทำให้ญาติๆ เชื่อและยอมรับได้ จะทำให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาต่อตำรวจ“หากกรณีนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย ก็เป็นสิ่งที่เราเสียใจ และผู้เสียชีวิตจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งตำรวจไม่ได้ทำการสืบสวนอย่างเหมาะสม และปล่อยให้ผู้กระทำความผิดหลุดรอดเงื้อมมือของกฎหมายไปได้” นี โสคา กล่าวที่ผ่านมามีชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติได้หลบหนีออกจากกาสิโนและอาคารบางแห่งที่มีการทรมานและบังคับทำงาน และสถานที่ที่อาชญากรชาวจีนใช้กักขังผู้ถูกลักพาตัวในกัมพูชา เช่น กาสิโน โอเสม็ด อินเตอร์เนชั่นแนลเกต ของออกญา ลี ยง พัต ในจังหวัดอุดรมีชัย กาสิโนพาราไดซ์ ของ ออกญา ซอก กง ในจังหวัดกำปอต รวมถึงสถานที่เล่นพนันออนไลน์ในกรุงพนมเปญ เมืองบาเว็ต จังหวัดสวายเรียง และจังหวัดพระสีหนุ เป็นต้น ชาวต่างชาติบางคนกระโดดจากอาคารเพื่อฆ่าตัวตายเนื่องจากถูกบังคับให้ทำงานพนันออนไลน์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ออกแถลงการณ์ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งมีผู้คนหลายร้อยคนจากหลากหลายเชื้อชาติถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงานในธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมาย