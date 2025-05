Vinexpo Asia 2025 เปิดฉากยิ่งใหญ่ที่สิงคโปร์ ขับเคลื่อนองค์ความรู้ระดับโลกผ่าน Vinexpo Academy กว่า 30 หัวข้อ

งานในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 11,000 ราย จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้มีบทบาทในแวดวงอีคอมเมิร์ซ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก พร้อมเรียนรู้แนวโน้มการบริโภคในตลาดเอเชียที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเปิดมุมมองเชิงกลยุทธ์ต่ออนาคตของอุตสาหกรรมVinexpo Academy ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ระดับสูง หัวข้อสัมมนาครอบคลุมตั้งแต่มาสเตอร์คลาส การเสวนา การประชุม จนถึงกิจกรรมเวิร์กช็อป โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรระดับโลกอย่าง IWSR และ Association de la Sommellerie Internationale (ASI) เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า แนวโน้มตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และบทบาทของคนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจสูง ได้แก่ Essential Consumer Insights for South Asia ซึ่งนำเสนอข้อมูลผลสำรวจล่าสุดในเดือนมีนาคม 2568 โดย Rob Temple และ Philippe Chan จาก YouGov ที่วิเคราะห์แนวโน้มการบริโภค พฤติกรรมการเลือกซื้อ บทบาทของฮ่องกงใน Greater Bay Area รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในสิงคโปร์ ไทย และมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่เน้นการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เช่น China’s Comeback on the Market โดย Natalie Wang จาก Vino Joy News ที่สำรวจแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดจีน Unlocking Growth Amid Shifting Dynamics โดย Emily Neill จาก IWSR ที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงในรสนิยมผู้บริโภค และการเติบโตของเครื่องดื่มในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันอีกหนึ่งเวทีสำคัญ คือการอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบเทียบกับระดับโลก โดยมี Richard Hemming MW เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมผู้เชี่ยวชาญอย่าง Michel Conrad (IWSR), Ian Ford (Nimblility) และ Nimmi Malhotra ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์ในตลาดภูมิภาคนี้นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแนวโน้มของเครื่องดื่มจากเอเชีย อาทิ หัวข้อ The Diversity of Chinese Production ที่พาไปรู้จักความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากจีน และ The Rise of Asian Producers ซึ่งเน้นบทบาทของประเทศญี่ปุ่น ไทย อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเวทีสากล รวมถึงหัวข้อ Reinventing Pairings: Beverage & Asian Gastronomy ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการจับคู่อาหารเอเชียกับเครื่องดื่มอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับมิชลินและซอมเมอลิเยร์จากนานาประเทศRodolphe Lameyse ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vinexposium กล่าวถึงบทบาทของเวทีแห่งนี้ว่า“Vinexpo Academy ไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรแกรมสัมมนาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางในการผลักดันอนาคตของอุตสาหกรรม เราเชื่อมั่นว่า องค์ความรู้ บทสนทนา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก คือพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในระดับโลก การจัดงาน Vinexpo Asia 2025 รวมถึงการเปิดตัวรายงาน Voice of the Industry ฉบับที่ 2 จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับเวทีการค้าในภูมิภาคและระดับสากล”สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vinexpo Academy ได้ที่ https://vinexpoasia.com/newfront/sessions/17215