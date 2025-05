สยามพิวรรธน์ จับมือ ธนาคารกสิกรไทย ต่อยอดโครงการ Journey to Zero Waste ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (KBank) ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ Journey to Zero Waste ยกระดับแผนการบริหารจัดการขยะแบบ 360 องศา โดยมีกิจกรรมร่วมตลอดปี 2568 มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ และยังตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรก ที่พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น องค์กรขยะเป็นศูนย์ ด้วยการบริหารการจัดการขยะแบบ 360 องศา เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในประเทศไทยอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์ได้เปิดให้บริการ Recycle Collection Center หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งการเปิดให้บริการ Recycle Collection Center ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักษ์โลกจำนวนมากซึ่งมีแนวคิดกับการจัดการขยะที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของสยามพิวรรธน์ ที่เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคัดแยกขยะที่เป็นระบบและครบวงจรทั้งห่วงโซ่ ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและโลกใบนี้สำหรับปีนี้ สยามพิวรรธน์ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรที่มีแนวคิดและเจตนารมณ์สอดคล้องกันในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาร่วมกันดำเนินการต่อยอดโครงการ Journey to Zero Waste ในหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ โครงการ Recycle Collection Center, โครงการขยะอันตราย, โครงการแยกขวดช่วยหมอ, โครงการรับขยะ Recycle จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ONESIAM และโครงการไม่เทรวมนายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย กับสยามพิวรรธน์ ในครั้งนี้ เป็นการผสานศักยภาพเชิงบวกของทั้งสององค์กรที่มีแนวคิดและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกัน ได้มาร่วมสร้างกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม อาทิ การรณรงค์เชิญชวนลูกค้าร่วมคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง การนำขยะที่คัดแยกแล้วมาทิ้งที่จุดให้บริการ Recycle Collection Center ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ลูกค้าที่ร่วมโครงการสามารถเปลี่ยนขยะเป็น ONESIAM Coin โดยธนาคารกสิกรไทยจะมอบคะแนน ONESIAM Coin x 2 ให้แก่ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568ทั้งนี้ โครงการ Journey to Zero Waste เป็นการดำเนินการสอดคล้องตามหลักแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดของเสียที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ถือเป็นอีก 1 โครงการที่สอดคล้องกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมของสยามพิวรรธน์ ที่สร้างต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งส่งเสริมให้คนไทยจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรหลายภาคส่วน อาทิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปทุมวัน กรมควบคุมมลพิษ รวมทั้ง ร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ที่ต่างสนับสนุนให้ความร่วมมือในโครงการเป็นอย่างดีการสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เริ่มง่ายๆ จากการรู้จักคัดแยกขยะ ไปจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อทำให้โลกของเราดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและโลกของพวกเราทุกคน