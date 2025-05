ทีมชาติไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน “โดรนซอคเกอร์” ขนาด 20 ซม. ที่เซินเจิ้น ประเทศจีน ในงาน Shenzhen UAV Expo 2025

สมาคมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย ส่งตัวแทนนักกีฬาไทยจำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขัน “โดรนซอคเกอร์” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ณ งาน Shenzhen UAV Expo 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2568 ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขันนี้อยู่ภายใต้การจัดการของ AOPA China (Aircraft Owners and Pilots Association of China) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบินพลเรือนของประเทศจีนการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนหลักของ บริษัท โดรนอาคาเดมิค (ไทยแลนด์) จำกัด (Drone Academic (Thailand) Co.,_Ltd.) และ บริษัท สยาม แอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (Siam Airport Ground Services Co., Ltd.) รวมถึงความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองในเครือสมาคมฯ ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านเทคโนโลยีและกีฬาอากาศยานไร้คนขับรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายรัฐนันท์ งามสอาด (หัวหน้าทีม) , เด็กชายทาวัต สานสุทัศน์ (สมาชิก) และ เด็กชายอัสซาล ยาประจันทร์ (สมาชิก)รูปแบบการแข่งขัน “โดรนซอคเกอร์” (Drone Soccer) ขนาด 20 ซม. แข่งขันในสนามแบบจำลองที่มีโครงข่ายคล้ายสนามกีฬาในร่ม , ใช้โดรนทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 เซนติเมตร , ผู้เข้าแข่งขันต้องควบคุมโดรนของทีมให้บินผ่าน “ประตู” ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำคะแนน , ให้คะแนนตามจำนวนครั้งที่สามารถทำประตูได้ ภายในเวลาที่กำหนด , มีการจัดรอบแบ่งกลุ่ม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศโดยมีทีมเข้าร่วมรวมประมาณ 20 ทีม จากทั่วโลก บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักและตื่นเต้นตลอดงาน หลังจากผ่านการแข่งขันอย่างเข้มข้น ทีมชาติไทยสามารถเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในสายเทคโนโลยีการบินและกีฬายุคใหม่โดยทาง สมาคมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย พร้อมด้วย บริษัท โดรนอาคาเดมิค (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท สยาม แอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอยืนยันว่าจะเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาไทยต่อไป พร้อมพัฒนาเวทีการแข่งขันของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน