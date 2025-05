“ดิสนีย์ ประเทศไทย” ต้อนรับการมาของ Stitch! จับมือเหล่าแบรนด์ดังทั่วไทย เปิดตัวคอลเลกชันสินค้า มาเสิร์ฟความคิวท์ให้สาวกสติทช์ชอปแบบจัดเต็ม

เพื่อเป็นการต้อนรับ “Disney’s Lilo & Stitch” (ลีโลแอนด์สติทช์) ภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันฟอร์มยักษ์อบอุ่นหัวใจแห่งปีที่พร้อมเข้าฉายในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ดิสนีย์ ประเทศไทย จึงขอพา “Stitch” สุดแสบแต่แสนน่ารักเข้ามาใกล้ชิดแฟนๆ ยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือสุดพิเศษกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ โดยแฟนคลับทุกเพศทุกวัยจะได้พบกับคอลเลกชันหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชัน แอกเซสซอรี ของใช้ในบ้าน ของสะสม ของเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้แรงบันดาลใจจากสติทช์โดยเฉพาะพบความสนุกสุดป่วนของ “สติทช์” ที่ถ่ายทอดออกมาในคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนพันธุ์แท้ไม่ควรพลาด!– จัดเต็มด้วยคอลเลกชันสุดน่ารักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสติทช์ ไม่ว่าจะเป็น สร้อยข้อมือ สร้อยคอ แหวน และไอเทมอื่นๆ ที่รังสรรค์อย่างประณีตจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง RAVIPA, Pandora, Charmmy Jewelry และ Mystic โดยแต่ละชิ้นถ่ายทอดความสดใสและขี้เล่นในแบบฉบับของสติทช์ได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับมิกซ์แอนด์แมตช์ให้สนุกได้ในทุกโอกาส- Kloset นำสีสันและคาแรกเตอร์แสนสนุกของสติทช์มาถ่ายทอดในแบบฉบับของแบรนด์ผ่านเสื้อผ้า กระเป๋า และหมวก, เสื้อยืดพิมพ์ลายผ้าคอตตอนคุณภาพสูง สำหรับทุกเพศทุกวัย จาก Pick Me Up และ Characters Studio, สำหรับสายคุณแม่ทีมลูกสาว ต้องไม่พลาดคอลเลกชันชุดเด็กจาก Charlotte Penderie ที่หยิบความน่ารักของสติทช์มาแมทช์กับดีไซน์ละมุนในสไตล์ English Vintage ได้อย่างลงตัว, ชุดนอนสีสันสดใสจาก Josilins และ Happy Sunday เนื้อผ้านุ่มลื่น สวมใส่สบาย มีให้เลือกหลากหลายแบบสำหรับทุกคนในครอบครัว ตลอดจนเติมเต็มความสนุกในทุกลุคด้วยเสื้อผ้าครอบครัวดีไซน์ทันสมัยจาก PAJARA– Wish & Co. จัดเต็มกับคอลเลกชันสติทช์สุดน่ารัก นำขบวนโดยแบรนด์ดังจากอังกฤษ Mad Beauty และน้ำหอมคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Stitch Blind Box Fragrance จากออสเตรเลีย พร้อมทั้งห้ามพลาดกับการ Re-stock ลิปบาล์มคอลเลกชันสติทช์ในตำนาน และเครื่องประดับสุดคิวท์จากออสเตรเลียที่มาให้ชอปกันจุใจ, กลุ่มเครื่องหอมจาก Yunic กับก้านไม้หอม ถ่ายทอดกลิ่นหอมสดชื่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความชุ่มฉ่ำและความมีชีวิตชีวาของหมู่เกาะฮาวาย, แก้วน้ำทัมเบลอร์เก็บอุณหภูมิและกระเป๋าลวดลายน่ารักจาก IGNITE และพิเศษกางเกงช้างลายสติทช์และผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านอีกมากมายจาก โลตัส แมคโคร, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในคอลเลกชันขวดน้ำลายสติทช์ รวมถึงสินค้าพรีเมียมสุดน่ารักจาก 7-Eleven- หมอนรองคอและหมอนผ้าห่มจาก Cartoon Characters และเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน อาทิ หมอนอิง ม้านั่ง กระจกเงา ที่แขวนเสื้อผ้าของใช้ และอื่นๆ อีกมากมายจาก Disney Home– ตุ๊กตาขนนุ่มฟูน่ากอดจาก Take Toys, ของเล่น ตุ๊กตา และของสะสมจาก Kiddo และ Hot Toys, ฟิกเกอร์ซีรีส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก URDU, อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์เสริมจาก Sheep ที่คัดสรรมาอย่างครบครัน ทั้งเคส สายชาร์ต กล่องสุ่ม Blind Box พวงกุญแจสติทช์ และไอเทมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงพาวเวอร์แบงก์จาก Dissing ลายสติทช์สุดน่ารัก⦁Miniso ยังได้ฉลองเปิดสาขาใหม่ เดอะมอลล์ บางกะปิ แบบสุดอลังการต้อนรับซัมเมอร์กับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับ “The Stitch Gen Z Street Series Vinyl Plush!” คอลเลกชันสายสตรีทสุดคูลตามฉบับวัยรุ่นเจนซีสุดๆแล้วมาพบกับบรรยากาศเกาะฮาวายสุดน่ารักกับงาน Stitch Island Vibes ที่ให้แฟนดิสนีย์ได้สนุกกับการชอปปิงเสมือนก้าวสู่โลกแห่งจินตนาการที่ได้แรงบันดาลใจจากสติทช์ พร้อมเพลิดเพลินไปกับมุมถ่ายรูปสุดชิคและกิจกรรมสนุกๆ มากมายภายในงาน อาทิ ตู้คีบตุ๊กตาจาก Joyliday ที่รอให้สายคีบได้ท้าทายฝีมือ! อีกทั้งมอบดีลสุดเซอร์ไพรส์จากแบรนด์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Kloset, Ravipa, Sheep, Wish & Co., Hot Toys, Take Toys, URDU, Pick Me Up, Josilins, Charlotte Penderie, Yunic, Happy Sunday, IGNITE, และ Dissingสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและเดบิต ทีทีบี รับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรทีทีบี ดิสนีย์ ดังนี้⦁สำหรับบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิสนีย์ : รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมภายในงานตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป (จำกัดสูงสุด 500 บาท / ท่านตลอดรายการ)⦁สำหรับบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ : แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน หรือจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท / หมายเลขบัตรหลักตลอดรายการ)