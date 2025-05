อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้ายกระดับ ASEW 2025 สู่เวทีพลังงานสะอาดระดับเอเชีย ดึงพันธมิตรระดับภูมิภาคหนุนไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานแห่งอนาคต

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกความร่วมมือกับองค์กรพลังงานชั้นนำจากในและต่างประเทศ อาทิ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) เตรียมจัดงาน ASIA Sustainable Energy Week 2025 (ASEW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "Empowering Digital Transformation in Sustainable Energy Towards Net Zero" พร้อมเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้นำเทคโนโลยี นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก ร่วมสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคต ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาค สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ระหว่างวันที่ 2–4 กรกฎาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพฯดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กล่าวว่า ปัจจุบันเอเชียกำลังก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน โดยเฉพาะด้าน "ระบบกักเก็บพลังงาน" ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำว่า "มาตรฐานความปลอดภัย" คือหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ให้ความสำคัญ ทั้งการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัย และการขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร โดยการเข้าร่วมเครือข่าย ASEAN Battery Safety Network ซึ่งดำเนินการภายใต้ ASEAN Costi Endorsement เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และหน่วยงานกำกับดูแล ในปีนี้ TESTA ได้ร่วมเป็นพันธมิตรจัดการประชุมในงาน ASIA Sustainable Energy Week 2025 (ASEW) พร้อมจัด International Energy Storage Forum 2025 – 5th TESTA Annual Symposium ภายใต้หัวข้อ "Technology Advancement Towards Battery Safety" เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมจัดนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรม โดย ASEW ถือเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยและยั่งยืนนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เราเป็นผู้นำธุรกิจด้านการงานจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค โดยงาน ASIA Sustainable Energy Week 2025 (ASEW) คือก้าวสำคัญที่เรายกระดับจากเวทีอาเซียนสู่ระดับเอเชียอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “Empowering Digital Transformation in Sustainable Energy Towards Net Zero หรือ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” มุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด และมีแบรนด์ชั้นนำเข้าร่วมกว่า 1,500 แบรนด์ จากทั่วโลก อาทิ ABB, ANTAI SOLAR, ANDSOLAR, ATESS, BYD, DELTA, HITACHI ENERGY, HUAWEI, TESLA ENERGY และ SUNHOME รวมถึงพาวิเลียนนานาชาติ อาทิ จีน ฟินแลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักร มาจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน การจัดการพลังงาน และระบบกักเก็บพลังงาน พร้อมสัมมนาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า 200 หัวข้อ เช่น REA Conference, Thailand ConneXt, ASIA Urban Energy Assembly, International Energy Storage Forum, Hydrogen Forum, SEA SAF Forum เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมไฮไลท์ที่ตอบโจทย์ผู้ชมงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นโซน Data Center and Cloud District, Hydrogen District, Start-Up Alley, Carbon Free Valley และ InnoTech Stage ปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 32,000 คนจาก 65 ประเทศทั่วโลก และเราเชื่อมั่นว่างาน ASEW จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในระบบนิเวศพลังงานสะอาดของเอเชีย พร้อมกันนี้จัดร่วมกับงาน MobilityTech Asia – Bangkok (MTAB) 2025 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมชั้นนำของภูมิภาค ด้านการขนส่งแห่งอนาคตและยานยนต์อัจฉริยะ ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านพลังงานยั่งยืนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเอเชียอย่างแท้จริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของเอเชีย กับงาน ASIA Sustainable Energy Week 2025 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.asew-expo.com