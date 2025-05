Bangmod Aesthetic Hospital เปิดตัวเป็นทางการ เนรมิตความงามในแบบที่เป็นคุณ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางประสบการณ์กว่า 40 ปี

ภายในงาน นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางมดและโรงพยาบาลบางมดเอสเธติค และนายแพทย์ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง เเละ CEO โรงพยาบาลบางมดเอสเธติค ร่วมพูดคุยถึงแนวคิด วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงพยาบาลไปสู่ระดับสากล พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัว ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม นางแบบ นักแสดง และพิธีกรชาวไทย ในฐานะ Iconic Presenter รวมถึงเปิดตัวทีมแพทย์มากความสามารถของโรงพยาบาลนพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง เเละ CEO โรงพยาบาลบางมดเอสเธติค เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบางมดเอสเธติคภูมิใจที่ทำให้ผู้มารับบริการยิ้มได้ และในบางท่านเหมือนได้สร้างชีวิตใหม่ให้เขาผ่านการศัลยกรรม จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของแพทย์และ ‘เทคนิคบางมด’ แผลเล็ก เจ็บน้อย หายเร็ว ดูเป็นธรรมชาติ ที่เป็นตำนานมากว่า 40 ปี Bangmod Aesthetic Hospital เราก็ยังคงจะยึดมั่น รักษามาตรฐาน ใส่ใจบริการให้ทุกท่านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และไม่หยุดพัฒนา ทั้งในด้านทีมแพทย์ บุคลากร ผสานนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยมีเป้าหมายที่จะให้การแพทย์ศัลยกรรมความงามของไทย เติบโตและก้าวไปในระดับสากล เราจะเป็น Aesthetic Hub ในเอเชีย ศูนย์ศัลยกรรมความงามที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐเองที่ขณะนี้ก็มีการเล็งเห็นและผลักดันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความงามของไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง Aesthetic ก็มองว่าไทยเรามีโอกาสในการที่จะช่วยผลักดันด้านศัลยกรรมความงามไปสู่ระดับนานาชาติ“ผมก็อยากให้ต่างชาติได้ยินชื่อ Bangmod Aesthetic Hospital แล้วสัมผัสได้ว่านี่คือ ศูนย์กลางแห่งความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความงามที่มั่นใจได้ หรือได้ยินว่า Thailand Aesthetic แล้วรู้สึกว่านี่คือหนึ่งในของดีของไทย เราเชื่อมั่นว่าศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และอุตสาหกรรมด้านศัลยกรรมตกแต่งในเมืองไทยไม่แพ้ที่ใดในโลก”ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม นางแบบ นักแสดง และพิธีกรคนดังของเมืองไทย ในฐานะ ICONIC PRESENTER Bangmod Aesthetic Hospital ได้เปิดเผยว่า “ด้วยวัยที่ก้าวเข้าสู่อายุ 53 แม้ว่าไลฟ์สไตล์จะออกกำลังกายอย่างหนักและควบคุมอาหารเป็นอย่างดี แต่ด้วยธรรมชาติของร่างกาย ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอกับการที่เกดต้องใช้ภาพลักษณ์ในการทำงานที่ต้องอาศัยความมั่นใจในตัวเองอย่างมาก เกดจึงมั่นใจและไว้วางใจที่จะให้โรงพยาบาลบางมดเอสเธติคดูแล โดยโปรแกรมที่ทำร่วมกันกับโรงพยาบาลจะเป็นชื่อแคมเปญ Bangmod sexy line with Metinee ที่เป็นเทคนิคเฉพาะ ที่ออกแบบไลน์กล้ามท้อง และช่วงเอวตามรูปร่าง สร้างความโค้งเว้า และเงาบนหน้าท้องอย่างเป็นธรรมชาติให้ดูกลืนไปกับผิวและรูปร่างเดิม โดยไม่ทิ้งร่องลึกจนดูแข็งหรือหลอกตา ตรงตามเป้าหมายที่อยากมีหุ่นเฟิร์มของเกดที่แม้อายุจะก้าวสู่วัย 53 แต่หุ่นก็เป๊ะได้ ทั้งร่อง 11 รวมถึงสัดส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่กระชับ เสมือนคืนหุ่นในยุคนางแบบตัวแม่ของเกด ซึ่งเกดมั่นใจในฝีมือและประสบการณ์ของทีมแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยี และความปลอดภัยในมาตรฐานระดับสากลของโรงพยาบาลบางมดเอสเธติค”Bangmod Aesthetic Hospital (โรงพยาบาลบางมดเอสเธติค) เป็นโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับพื้นที่เดิมของโรงพยาบาลบางมด เป็นอาคาร 5 ชั้น ให้บริการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมความงาม แผนกผิวหนัง และเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมด้วยห้องผ่าตัดที่ทันสมัยจำนวน 10 ห้อง ห้องพักที่หรูหรา สะดวกสบาย พร้อมประชุมขนาดใหญ่ 300 ที่นั่ง โดยมีแผนในการก้าวเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมความงามในระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็นโรงพยาบาลที่ให้ความรู้ทางการแพทย์เรื่องการศัลยกรรมความงาม มุ่งเป็นผู้นำด้าน Aesthetic และศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรสำหรับโปรแกรมศัลยกรรมความงามของ Bangmod Aesthetic Hospital ที่ได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงมากที่สุดคือ ศัลยกรรมดึงหน้า ที่ปีนี้มีการเปิดตัวเทคนิคใหม่ Modern Faceift Plus ซึ่งเป็นการดึงหน้าในชั้นลึก ด้วย Triple SMAS technique หรือดึงชั้นลึก ใน 3 ขั้นตอน ช่วยให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ คงทนยาวนาน ศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงรองลงมาคือ ศัลยกรรมเสริมหน้าอกด้วย Modern Breast Plus เทคนิคที่จะช่วยให้ได้หน้าอกที่ดูเป็นธรรมชาติ ขนาดพอดี และปรับตามสรีระร่างกายของแต่ละบุคคล ผสานการส่องกล้องช่วยผ่าตัด ทำให้แผลผ่าตัดเล็กลง พื้นตัวได้เร็วขึ้น และที่กำลังจะขยายตลาดเพิ่มคือในส่วนของการทำ Body Contouring ทั้งหมด ทั้งในส่วนของการเสริมซิลิโคนเพื่อเพิ่มสัดส่วนและที่เป็นการดูแลความสวยงามตั้งแต่ใต้คางลงมา ทั้งในส่วนการกระชับสัดส่วนร่างกายเพื่อลดความหย่อนคล้อยของผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก หรือการศัลยกรรมผ่าตัดหน้าท้อง ผิวหนังส่วนเกิน รวมถึงการดูดไขมัน โดยเฉพาะโปรแกรมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว Bangmod Sexy Line หรือ B Line ที่สามารถออกแบบไลน์กล้ามท้อง และช่วงเอวตามรูปร่าง สร้างความโค้งเว้าและเงาบนหน้าท้องอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ดูกลืนไปกับผิวและรูปร่างเดิม ไม่ทิ้งร่องลึก จนดูแข็งหรือหลอกตานอกจากนี้ Bangmod Aesthetic Hospital ได้ใส่ใจถึงการบริการที่ดีที่สุด ตั้งแต่การเลือกสรรเพลง เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับบริการผ่าตัดภายในโรงพยาบาล โดยห้องผ่าตัดออกแบบให้มีธีมต่างๆ อาทิ ท้องฟ้า ภูเขา ดอกไม้ ให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจอย่างที่สุด รวมถึงห้องพักหลังผ่าตัด ได้ออกแบบให้เหมือนโรงแรมหรู เสมือนมาพักผ่อน และกลับบ้านไปพร้อมความสวยและความมั่นใจที่มากขึ้น