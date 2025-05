กสิกรไทยเปิดสแกนจ่าย K PLUS ได้แล้วที่ประเทศลาว สูงสุด 5 แสนบาทต่อวัน

วันนี้ (18 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า แอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เวอร์ชัน 5.19.11 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ สแกนจ่ายผ่าน QR Code ระบบ Cross-border QR Payment ของ LAO QR ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไม่ต้องพกเงินสด ไม่ต้องแลกเงิน และไม่มีค่าธรรมเนียม เป็นธนาคารที่สี่ ต่อจากแอปพลิเคชัน KMA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย และ Bangkok Bank Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพโดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน K PLUS สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจากร้านค้าที่ใช้ระบบ LAO QR ของธนาคารในลาว 12 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเอซีลีดา (ACLEDA) ธนาคารส่งเสริมกสิกรรรม (APB) ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) ธนาคารลาว-ฝรั่งเศส (LBF) ธนาคารบีไอซี (BIC) ธนาคารอินโดจีน (IBL) ธนาคารร่วมพัฒนา (JDB) ธนาคารกสิกรไทย ลาว (KBANK LAOS) ธนาคารพัฒนาลาว (LDB) ธนาคารร่วมธุรกิจลาว-เวียด (Laoviet) ธนาคารพงสะหวัน (Pongsavanh) และธนาคารเอสที (ST Bank) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อวันอย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันธนาคารในไทยทั้ง 4 แห่ง สามารถสแกน QR Code ของ LAO QR ได้เฉพาะคิวอาร์โค้ดร้านค้าที่รองรับเท่านั้น แต่คิวอาร์โค้ดสำหรับโอนเงินระหว่างบุคคล หรือร้านค้าขนาดเล็กในประเทศลาวไม่สามารถใช้ได้ จึงควรทดลองใช้ธนาคารของไทยสแกนคิวอาร์โค้ดก่อน โดยยังไม่ต้องโอนเงิน หากขึ้นหน้าจอชำระเงินถือว่าสามารถสแกนจ่ายได้ก่อนหน้านี้ ธนาคารกสิกรไทยพัฒนารองรับการสแกน QR Code ในต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น UnionPay QR Payment, Alipay+, WeChat เฉพาะประเทศจีน และ Cross Border Outbound เฉพาะประเทศมาเลเซีย สามารถสแกนจ่าย QR Code ของ DuitNow ผ่านเครือข่าย Alipay+ โดยที่ผ่านมา ที่ประเทศลาวสามารถสแกนจ่ายผ่าน UnionPay QR Payment แต่จำนวนร้านค้ายังน้อย ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2567 มีจำนวนผู้ใช้งาน K PLUS ในประเทศไทย จำนวน 23.1 ล้านราย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)สำหรับการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศไทย และประเทศลาว เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2567 เริ่มจากผู้ใช้โมบายแบงกิ้งจากประเทศลาวที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสแกน Thai QR Payment เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าในไทยที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเครื่องรับบัตร EDC หรือ QR Code สำหรับร้านค้า (ไม่ใช่ QR Code โอนเงินระหว่างบุคคล) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (แอปพลิเคชัน BeMerchant NextGen) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (แอปพลิเคชัน krungsri Mung-Mee SHOP) ธนาคารกสิกรไทย (แอปพลิเคชัน K SHOP) และธนาคารกรุงไทย (แอปพลิเคชันถุงเงิน) ก่อนที่จะพัฒนาให้ผู้ใช้โมบายแบงกิ้งจากประเทศไทย สามารถสแกน LAO QR เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าในประเทศลาว เริ่มจากแอปพลิเคชัน Krungsri App ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อเดือน ก.ค. 2567