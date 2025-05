ททท. เปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6 มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives) รุ่นที่ 6 (TME6) ภายใต้แนวคิด Path to Greatness: Signature Destinations, Unforgettable Experiences โดยมี นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. และ นายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างทันท่วงที จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพลังความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงของ ททท. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนมาถึงรุ่นที่ 6 ประจำปี 2568 ถือเป็นการเสริมจุดแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติและมุ่งสู่การเป็น Tourism Hub ของภูมิภาคพร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ก่อตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยวหรือ TAT Academy ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ โดยร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและสถาบันการศึกษาชั้นนำถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2568 ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 6 ภายใต้แนวคิด Path to Greatness: Signature Destinations, Unforgettable Experiences โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเสริมสร้างความสามารถให้กับผู้บริหารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ออกแบบและขับเคลื่อนประสบการณ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสอดรับกับแนวโน้มโลกยุคใหม่ โดยเน้นการผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางแห่งความทรงจำ (Signature Destinations) พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมปรับตัวกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง จัดการอบรมทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าอบรมในรุ่นที่ 6 นี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการท่องเที่ยวกว่า 40 คน จากหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สายการบิน ธุรกิจนำเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะได้เรียนรู้จากวิทยากรระดับแนวหน้าพร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานจริงทั้งในประเทศ (จังหวัดนครปฐม จังหวัดจันทบุรี) และต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 6 หัวข้อหลักในรูปแบบโมดูล ได้แก่ 1. Global Trends & Tourism Dynamics – เจาะลึกเมกะเทรนด์ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 2. Culture, Storytelling & Soft Power – ใช้พลังของวัฒนธรรมและเรื่องเล่าเพื่อสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยว 3. Smart Tourism & Personalization – พัฒนาแนวคิดการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล 4. Wellness & Conscious Tourism – ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความยั่งยืน 5. Designing the Destination – ออกแบบจุดหมายปลายทางที่สร้างประสบการณ์เฉพาะตัว และ 6.Tourism Strategy with BMC Workshop – วางกลยุทธ์การท่องเที่ยวด้วย Business Model Canvasทั้งนี้ ททท. คาดว่า การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives) รุ่นที่ 6 จะสามารถเปิดมุมมองการเรียนรู้ เสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้เข้าใจในบริบทใหม่ของโลก เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง