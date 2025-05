เปิดทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมโลกจากเวที Vinexpo Asia 2025 ที่สิงคโปร์

งานดังกล่าว รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคและผู้นำทางความคิด เพื่อร่วมกันสำรวจการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษี, พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค, ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหรือมีแอลกอฮอล์ต่ำ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตเครื่องดื่มRodolphe Lameyse ซีอีโอของ Vinexposium กล่าวว่า “Vinexpo Asia สะท้อนชัดว่า เอเชียคือตลาดแห่งโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ขณะที่ตลาดทั่วโลกกำลังผันผวน พฤติกรรมการดื่มของผู้บริโภคทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปจากหลาย ๆ ปัจจัย ดังนั้นก่อนการจัดงานใหญ่ที่สิงคโปร์ Vinexposium จึงอยากให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเข้าใจตลาดเอเชียให้ดียิ่งขึ้น เพื่อวางแผนรุกขยายตลาดสู่เอเชียได้เป็นผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น”Vinexposium ยังให้ข้อมูลอีกว่า เอเชียคือศูนย์กลางการเติบโตที่ทั่วโลกจับตามอง ด้วยประชากรกว่า 4.8 พันล้านคน คิดเป็น 60% ของประชากรโลก และชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เอเชียจึงกลายเป็นภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของตลาดเครื่องดื่มระดับโลก โดยเฉพาะในอาเซียน ซึ่งมีประชากร 677 ล้านคน แต่มี GDP หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์รวมกว่า 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 ซึ่งถือว่าสูงมากไทย อินเดีย เวียดนาม เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ ประเทศไทยลดภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทเหลือ 0% และภาษีสรรพสามิตเหลือเพียง 5% ส่งผลให้ราคาลดลง กระตุ้นการบริโภคทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหาร พร้อมขยับเข้าสู่กลุ่มพรีเมียม เช่น แชมเปญและวิสกี้ ขณะที่อินเดียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและจำนวนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ สร้างโอกาสสำหรับสินค้าพรีเมียม ส่วนเวียดนามแม้มีแผนจะขึ้นภาษีในปี 2030 แต่ในปี 2022 มีการนำเข้ามูลค่ากว่า 35 ล้านดอลลาร์จากหลายประเทศชั้นนำ จึงยังคงเป็นตลาดที่น่าจับตามองส่วนตลาดที่เติบโตเต็มที่อย่างจีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัด จีนฟื้นตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยมูลค่านำเข้าในปี 2024 อยู่ที่ 1.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การบริโภคเปลี่ยนจากของขวัญเป็นการดื่มส่วนตัว เครื่องดื่มขาวโดยเฉพาะ Riesling และ Sauvignon Blanc จากนิวซีแลนด์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เกาหลีใต้ แม้ตัวเลขจะหดตัวจากปี 2023 แต่ยังสูงกว่าระดับก่อนโควิดถึง 47.1% สะท้อนศักยภาพในระยะยาวสำหรับฮ่องกง แม้มูลค่านำเข้าลดลงถึง 61.01% จากปี 2021 เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปดื่มในเซินเจิ้นและกว่างโจวที่มีต้นทุนต่ำกว่า แต่ฮ่องกงก็ยังเป็นศูนย์กลางการประมูลระดับโลก และมีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวสูงที่สุดตามข้อมูลของ Vivinoสำหรับงาน Vinexpo Asia 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27–29 พฤษภาคม 2025 จะเปิดตัวรายงานพิเศษจากความร่วมมือระหว่าง YouGov และ Sinowine Ltd. เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคในประเทศสำคัญอย่างไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และเขต Greater Bayนอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว “Voice of the Industry” ครั้งที่ 2 ซึ่งรวบรวมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและกลยุทธ์ที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย พร้อมเปิดตัวโปรแกรม Vinexpo Academy ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญของตลาด และเซสชันแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญดังนั้นงาน Vinexpo Asia 2025 ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคมนี้ คือเวทีสำคัญในการวางแผนธุรกิจเครื่องดื่มในเอเชีย อัดแน่นไปด้วยการหารือเชิงลึก การประชุมทางธุรกิจ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหากสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ vinexpoasia.com และสามารถชมภาพบรรยากาศงาน Vinexpo Asia 2566 ซึ่งจัดที่สิงคโปร์ ได้ที่ Vinexpo Asia 2023 Gallery หรือติดต่อตัวแทน VINEXPOSIUM ในประเทศไทย โปรโมซงลงส์ / หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ติดต่อคุณบุญยอร แซ่เจี่ย โทร 02 650 9613 ต่อ 140 อีเมล์ promosalons@francothaicc.com