ไขความลับขั้วโลก! เปิดประสบการณ์สุดพิเศษผ่านความร่วมมือไทย-จีน ใน นิทรรศการ “Xue Long 2 and See the Unseen in Polar Regio”

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.68 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Mr.Wang Qiang, First Secretary สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ ศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Xue Long 2 and see the unseen in polar region” ในโอกาสการมาเยือนประเทศไทยของเรือตัดน้ำแข็งเสว่หลง 2 (Xue Long 2) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา 2 เมษายน 2568 และเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ปี พ.ศ. 2568 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลาดไม่ได้กับโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับเรือเสว่หลง 2 (Xue Long 2) เรือตัดน้ำแข็งเพื่อการวิจัยขั้วโลกที่ทันสมัยที่สุดของจีน โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการหมุนอิสระ 360 องศาแบบสองทิศทางลำแรกของโลก นอกจากนี้ยังมีการเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังภารกิจสำรวจขั้วโลกใต้จากนักวิจัยชาวไทยอีกด้วย ณ Crystal Court ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2568ศ.ดร.ไพรัช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษา และในวาระสำคัญแห่งการครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มธุรกิจ TCP สำนักงานบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งจีน (Chinese arctic and Antarcitic Administration – CAA) และสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China – PRIC) ได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองวาระดังกล่าวถึง 9 กิจกรรมด้วยกันโดยกิจกรรมไฮไลต์สำคัญคือ การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของเรือเสว่หลง 2 เรือตัดน้ำแข็งสำรวจขั้วโลกอันทันสมัยของจีน ที่ไม่เคยเข้าจอดเทียบท่านอกเขตพื้นที่การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน โดยจะเข้าจอด ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2568 ซึ่งจะมีพิธีต้อนรับเรือเสว่หลง 2 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองเข้าเยี่ยมชมได้ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2568นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ "Xue Long 2 and See the Unseen in Polar Region" ระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2568 ณ Crystal Court ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และการเสวนาระหว่างนักวิทยาศาสตร์ผู้มีประสบการณ์เดินทางไปสำรวจขั้วโลกใต้ด้วยเรือเสว่หลง 2 กับเยาวชนไทย, กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนของนักวิทยาศาสตร์ไทยและจีนที่เคยเดินทางไปสำรวจขั้วโลกใต้ด้วยเรือเสว่หลง 2, การประชุมวิชาการ “Thailand-China Polar Science Conference”, และพิธีอำลาเรือเสว่หลง 2 โดยในระหว่างที่เรือจอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด จะมีการนำคณะลูกเรือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเยี่ยมชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ณ สวนนงนุช พัทยา อีกด้วยด้าน ดร.กรรณิการ์ กล่าวว่า นิทรรศการ “Xue Long 2 and See the Unseen in Polar Region” สะท้อนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างไทยและจีน โดยมีเรือเสว่หลง 2 เป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของแรงบันดาลใจจากขั้วโลกใต้ ดินแดนแห่งความท้าทายที่ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้ร่วมภารกิจสำคัญครั้งนี้ โดยภายในนิทรรศการทุกคนจะได้พบข้อมูลสำคัญจากการวิจัยขั้วโลกจากผลงานของนักวิจัยไทยผู้บุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสุดล้ำในการสำรวจ พร้อมเรื่องราวสุดพิเศษกับเบื้องหลังของการสำรวจขั้วโลกใต้ หวังว่านิทรรศการชุดนี้จะไม่เพียงมอบองค์ความรู้ที่ล้ำค่า แต่ยังจุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยกล้าฝันที่จะมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมาย และทำให้ทุกคนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต และด้วยความร่วมมือในระดับนานาชาติครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในทุกมิติ หวังว่านิทรรศการฯ ชุดนี้ จะช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้หยั่งรากลึกในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปขณะที่ ศ.ดร.วรณพ กล่าวว่า ในฐานะนักวิจัยไทยคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสอันล้ำค่าจากการเดินทางไปสำรวจขั้วโลกทั้งสองในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทะเล โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่จากการสำรวจขั้วโลก เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่อยู่ไกลตัว แต่ผลที่ได้กลับเป็นสิ่งที่ใกล้ตนเองอย่างชัดเจน เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการวิจัยในพื้นที่บริสุทธิ์แห่งนี้ ที่อาจกล่าวได้ว่า เป็นพื้นที่ที่ปราศจากมนุษย์อาศัย แต่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนและได้รับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การได้มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย และการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก เป็นสิ่งผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านนิทรรศการนี้ จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม โดยเฉพาะเยาวชน ให้หันมาสนใจในวิทยาศาสตร์และการสำรวจโลกของเรามากยิ่งขึ้นนิทรรศการ “Xue Long 2 and See the Unseen in Polar Region” จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พฤษภาคม 2568 ณ Crystal Court ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0-2577-9999 ต่อ 2123 หรือ Facebook : NSM Thailand