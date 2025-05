เจ้าของคาเฟ่เขาใหญ่เดือด!! ลูกค้าต่างชาติไม่สนกฎ อุ้มกระต่ายทำตกพื้น รีบเดินออกไม่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. เพจ "Bucolic Khaoyai" ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ชื่อดังเขาใหญ่ ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของลูกค้าชายชาวต่างชาติรายหนึ่งที่เข้ามาอุ้มกระต่ายภายในโซน Mini zoo ของร้าน ทั้งที่มีป้ายเตือน “ห้ามบีบ ห้ามอุ้มกระต่าย Do not pick up our Rabbits” ซึ่งเกิดเหตุน้องกระต่ายพลาดหลุดตกพื้นขณะโดนอุ้ม จากนั้นลูกค้าชายรายนี้รีบออกไปโดยไม่แสดงความรับผิดชอบทางร้านระบุข้อความว่า "คือโกรธมากเลยนะเอาจริงๆ ป้ายห้ามก็มีตั้งไม่รู้กี่จุด “Do not pick up our Rabbits” แต่ลูกค้าก็ยังจะแอบอุ้มกระต่ายอยู่ดีพนักงานรีบเดินมาบอกว่า Ahhh No no no no แต่ไม่ทันค่ะ น้องตกกระแทกพื้นเสียงดังมากด้วยความที่ตกกระแทกพื้นแรงและหัวลง น้องนอนชักอยู่กับพื้นสักพักเลย กว่าจะเริ่มรู้สึกตัวก็ 10 วินาทีได้เนี่ยแหละค่ะ สาเหตุที่ทำไมต้องห้ามอุ้ม เพราะสุดท้ายพอทำตกขึ้นมา ถึงรอบนี้จะขาไม่หัก แต่ก็ช้ำในแน่นอน แล้วคนที่เดือดร้อนต้องเฝ้ารักษาพาไปหาหมอต่อก็คือเราอีกเช่นเคยถ้ามาแล้ว ทำตามกฎไม่ได้ มาทำสัตว์เราบาดเจ็บแบบนี้ ครั้งหน้าไม่ต้องมา ถือว่าขอ"นอกจากนี้ ทางร้านโพสต์เล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมว่า “พนักงานรีบโทร.มาบอก ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ใน Mini zoo เลยไม่รู้เหตุการณ์ว่าตกแรงขนาดไหน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องชักด้วยแต่เราก็เข้าไปคุยกับอีต่างชาตินี่ทันทีนะ (ตอนนั้นเขาอยู่ตรงโซนร้านกาแฟแล้ว) ก็ด่าไปเยอะอยู่ว่าป้ายมีทำไมไม่แหกตาดูวะ มาทำกระต่ายตรูตกเนี่ย มันก็ยกมือไหว้ ”ขอโทษจริงๆ สัญญาจะไม่ทำอีก“ ตรูก็บอกว่า "แกไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นอีกอยู่แล้วล่ะ เพราะฉันไม่ให้แกเข้ามาที่นี่อีกแล้ว ออกไปเลย"พอไล่ไปแล้วค่อยวิ่งกลับมาดูกระต่าย + เปิดกล้องดูเหตุการณ์ + บวกกับพนักงานและลูกค้าในเหตุการณ์รีบบอกว่าเมื่อกี้ตอนน้องตกลงมาน้องชักด้วย !ตอนนั้นเสียใจมากกกก เสียใจที่ไม่ได้ปรับ !! เพราะไม่คิดว่าจะตกรุนแรงขนาดนี้ นึกว่าตกแค่เบาๆ ไง”