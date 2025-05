ททท. สร้างปรากฏการณ์ “งานวัดไทยกลางโตเกียว” Thai Festival 2025 ชาวญี่ปุ่นแห่ร่วมงานคึกคัก

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก สะท้อนถึงกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการ ททท. พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. นางวิภาวี รังสิมาภรณ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายชัย อรุณานนท์ชัย, นายปกรณ์ นิลประพันธ์, นายจีระยุ จารุกิตติวรกานต์ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม กรรมการ ททท. และผู้บริหาร ททท. เข้าร่วมเปิดคูหา ททท. พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ คณะกรรมการ ททท. เข้าเยี่ยมชมบูธ ททท. อีกด้วยสำหรับในปีนี้ ททท. นำเสนอ "เสน่ห์ไทย" ผ่านแนวคิด “5 Must Do in Thailand” ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางเชิงลึกและยั่งยืน พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “Grand Invitation” เพื่อสร้าง “Grand Moment” ในประเทศไทย โดยถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความร่วมสมัยกับวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืน สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก