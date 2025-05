ชาวเน็ตแตกตื่นสื่องับข่าว SCB เก็บค่าโอนต่างธนาคาร 5 บาท ความจริงก็คือ "เฉพาะลูกค้าธุรกิจ"

วันนี้ (11 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีสำนักข่าวบางสำนัก และเพจการลงทุนบางแห่งรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียม โอนเงินต้องจ่าย 5 บาท โดยระบุว่า ธนาคารฯ ออกประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินและบริการแจ้งเตือนผู้รับเงินผ่านทางอีเมล โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไปประกาศดังกล่าวระบุว่า การโอนเงินภายในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงไม่มีค่าธรรมเนียม แต่สำหรับการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จะเริ่มมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อรายการ จากเดิมที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ หากเป็นการโอนเงินข้ามเขต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 0.1% ของยอดเงินที่โอน โดยกำหนดขั้นต่ำที่ 10 บาท และไม่เกิน 1,000 บาทขณะเดียวกัน ธนาคารได้ปรับลดค่าธรรมเนียมบริการแจ้งเตือนผู้รับเงินผ่านทางอีเมล โดย ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด จากเดิมที่คิด 3 บาทต่อรายการเรื่องนี้ทำให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปต่างแสดงความไม่พอใจแก่ธนาคารจำนวนมากอย่างไรก็ตาม ภายหลังเพจเฟซบุ๊ก “SCB Thailand” ได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าจากกรณีที่มีข่าวเรื่อง SCB เก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร 5 บาท เริ่ม 7 มิถุนายนนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเรียนชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ใช้บริการ SCB Business Anywhere เท่านั้น ลูกค้าบุคคลหรือผู้ใช้บริการแอป SCB EASY ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินแต่อย่างใดค่ะส่วนสำนักข่าวบางสำนักที่นำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ พบว่าบางสำนักไม่แก้พาดหัวข่าว แต่ใส่ข้อความเพิ่มเติมในเนื้อข่าวว่า "โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินของบริการ Business Anywhere ไม่เกี่ยว SCB APP"ขณะที่เพจการลงทุนเพจหนึ่ง โพสต์ข้อความระบุว่า "SCB ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 5 บาทต่อรายการ เมื่อโอนเงินให้คนอื่น เริ่ม 7 มิ.ย. นี้" ก่อนจะแก้ข้อความเป็น "SCB ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 5 บาทต่อรายการ เมื่อโอนเงินให้คนอื่น เริ่ม 7 มิ.ย. นี้ (แค่เฉพาะ SCB Business Anywhere)"ภายหลังได้ลบโพสต์ แล้วลงใหม่ว่า "กรณีที่มีข่าวเรื่อง SCB เก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร 5 บาท SCB ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ใช้บริการ Business Anywhere เท่านั้น ผู้ใช้บริการแอป SCB Easy ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินแต่อย่างใด" ทำให้ลูกเพจบางส่วนเตือนแอดมิน เช่น "ตอนแรกเวลาจะโพสต์อะไรให้ชัวร์ก่อนครับ แบงก์เขาเสียหายเน้อ แอดมิน" หรือ "ก็เพจเอ็งไม่ใช่เรอะที่เอามาลง" เป็นต้นสำหรับ SCB Business Anywhere เป็นบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ใช้ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี โอนเงิน จ่ายเงินเดือน ชำระเงิน สั่งซื้อสมุดเช็ค ดูรายงานการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งรายงานประเภทต่างๆ รวมทั้งสามารถสมัครผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม เช่น บริการเงินโอนต่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ บริการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้วงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท เป็นต้นผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก มีบัญชีเดินสะพัดของ SCB (SCB Current Account) หรือบัญชีออมทรัพย์ของ SCB (SCB Savings Account) ไม่สามารถให้บริการร่วมกับบัญชี NRBA (Non-Resident Baht Account) ที่เปิดโดยนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาได้ และผู้ใช้งานระบบต้องมีอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ปัจจุบันฟรีค่าธรรมเนียมรายปี แต่มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมแต่ละประเภท