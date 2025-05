อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่ “TPQI Fair 2025” งานแฟร์อาชีพครั้งใหญ่ รวมอาชีพ-ทักษะ-แรงบันดาลใจ ไว้ครบในที่เดียว 16–17 พ.ค. นี้

ถึงเวลาค้นหาอาชีพที่ใช่และเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คุณที่สุด! สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) ขอเชิญทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับงานแฟร์แนะแนวอาชีพครั้งใหญ่ “TPQI Fair 2025 แนะแนวอาชีพสู่การเรียนรู้ (Learning and Career Guidance)” ภายใต้แนวคิด “ค้นพบอาชีพที่ใช่ ก้าวไปสู่อนาคต” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00–20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค ฮอลล์ 9–10 เมืองทองธานีงานนี้คือเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ค้นหาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง พร้อมวางแผนการเรียนรู้ให้สอดรับกับตลาดแรงงานยุคใหม่ ทั้งปัจจุบันและอนาคต พบกับนิทรรศการแนะแนวอาชีพกว่า 50 สาขา จากภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการชั้นนำ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาและทดสอบศักยภาพเฉพาะบุคคลเพื่อค้นหาอาชีพที่ใช่ แนะนำเส้นทางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะตามเทรนด์อาชีพ รวมถึงเวทีเสวนาจากบุคคลต้นแบบ จุดประกายแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือจะได้พบกับแพลตฟอร์มดิจิทัล “EWE” ซึ่งเป็นบริการแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ (Learning and Careers Guidance – LCG) ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอาชีพ วางแผนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบและแม่นยำ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมด้าน Soft Power ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยกับอาชีพสร้างสรรค์ และกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง อาทิ คอนเสิร์ตจากวง MEAN ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 และคณะหมอลำไอดอล จากผู้จัดรายการหมอลำไอดอล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 พร้อมกิจกรรม Workshop อาชีพทางเลือกสร้างรายได้ จากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลต้นแบบในหลากหลายสายอาชีพ และสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Workshop จาก “สำนักช่างสิบหมู่” กรมศิลปากร ถ่ายทอดศิลปะงานช่างไทย พร้อมแนวทางต่อยอดสู่อาชีพเข้าร่วมงานฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้สูงวัย หรือผู้ประกอบการ ได้มีพื้นที่ในการสำรวจอนาคต สร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://tpqifair.com/public/register ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tpqifair.com/public/ หรือ Facebook Fanpage: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)