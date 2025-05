ททท. เปิดฉาก "Grand Moment" ท่องเที่ยวไทย มอบประสบการณ์สุดประทับใจ พร้อมดีลพิเศษตลอดปี 2568

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวแคมเปญสำคัญแห่งปี "Grand Moment" เพื่อขับเคลื่อนตลาดในประเทศภายใต้แคมเปญใหญ่ระดับชาติ Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 โดยแคมเปญ Grand Moment จะมุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำและมีความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย พร้อมกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาภายใต้ 3 ธีม Moment of Giving ความสุขและประทับใจที่ได้รับจากการให้ตัวเอง สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม Moment of Memory โมเมนต์แห่งความทรงจำที่ได้ย้อนรอยวันวาน และ Moment of Miracle โมเมนต์แห่งความมหัศจรรย์จากการพบเจอธรรมชาติที่น่าทึ่ง ผ่านกิจกรรม 9 โครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรท่องเที่ยวและธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่จะพร้อมใจกันมานำเสนอดีลพิเศษ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมงานแถลงข่าวนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวถึงนโยบายและเป้าหมายหลักของปี 2568 ว่า ททท. มุ่งใช้พลังการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาแคมเปญใหญ่ Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้ 5 กลยุทธ์หลัก หรือ 5 Grand โดย 'Grand Moment' ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ตลาดในประเทศรับผิดชอบ เนื่องจากตลาดในประเทศถือเป็นฐานรากและมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้มวลรวมให้กับประเทศ การกระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางถือเป็นการกระจายเม็ดเงินสู่ทุกภาคส่วน โดยหัวใจหลักของ Grand Moment คือช่วงเวลาพิเศษของการเดินทางที่สร้างความรู้สึกเติมเต็มความสุข ประทับใจ และมีความหมาย ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ใคร ๆ ก็สัมผัสได้ด้าน นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ได้ขยายความถึงกิจกรรมที่พร้อมจะสร้าง Grand Moment ให้เกิดขึ้นในปีนี้ โดยทั้งหมดถูกขับเคลื่อนผ่าน 9 โครงการหลักภายใต้ 3 ธีม Grand Moment ที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม กิจกรรมเด่นๆ ที่เป็นไฮไลท์ คือ การจัดแคมเปญต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับทั้ง 3 ธีม, การผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำกว่า 20 ราย เพื่อมอบสิทธิพิเศษและดีลที่คุ้มค่าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายกว่า 20 แคมเปญ, กิจกรรม Grand Moment Challenge และทริปพิเศษเพื่อร่วมฉลองโมเมนต์สำคัญ รวมถึงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ขณะนี้มี 2 โครงการที่พร้อมมอบประสบการณ์ Grand Moment ได้แก่ โครงการ 'Exclusive Escape' ที่มีข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพันธมิตรมากมาย อาทิ Gother มอบส่วนลดโรงแรม 5 ดาว /Top Spender บัตรเครดิต KTC รับของที่ระลึก เมื่อจองที่พักกว่า 60 โรงแรมหรูทั่วไทย / Santiya Koh Yao Yai มอบแชมเปญ Moët & Chandon แด่ 10 คู่รักที่จอง Luxury Dinner ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 และโครงการ 'Experience The Magic โมเมนต์มหัศจรรย์ที่ใครก็สัมผัสได้' ที่เน้นชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวออกตามหาโมเมนต์สุดประทับใจจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ อาทิ แพลงตอนเรืองเเสงที่ชุมพร ที่เกิดขึ้นช่วงปลายฝนต้นหนาวเท่านั้น หรือทะเลหมอกสีชมพู กิ่วแม่ปานที่เกิดช่วงเดือน พ.ย-ก.พ พร้อมสร้างความตื่นเต้นและคุ้มค่าผ่านกิจกรรม Grand Moment Mystery Box ที่นักท่องเที่ยวสามารถลุ้นรับของขวัญพิเศษได้ทันทีเมื่อเช็คอิน ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ ภายในเดือนสิงหาคม 2568 ขณะที่อีก 7 โครงการที่เหลือพร้อมทยอยเปิดตัวและจัดกิจกรรมให้ได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปททท. เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนแคมเปญ Grand Moment และ 9 โครงการหลักนี้ จะไม่เพียงแต่สร้างโมเมนต์แห่งความสุขและความทรงจำให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2568 จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศได้ถึง 1.17 ล้านล้านบาท และกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางในประเทศรวม 205 ล้านคน-ครั้ง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ใน Page Facebook : Grand Moment Exclusive Escape, Grand Moment Experience the Magic และสื่อประชาสัมพันธ์ของ ททท.