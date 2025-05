Orient ฉลองครบรอบ 75 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยคอลเลคชั่นคลาสสิคพิเศษ! ในตำนาน

ตำนานเริ่มตั้งแต่ในปี 1950 เมื่อแบรนด์นาฬิกาดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Orient ได้เริ่มต้นส่งมอบนาฬิกาคุณภาพสูงที่ผู้คนเข้าถึงได้ด้วยความมุ่งมั่น นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 1950 เรื่อยมาจนถึงปี 2025 นี้ เป็นเวลาครบ 75 ปีพอดี จากรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือชาวญี่ปุ่น ผสมผสานกับความเป็นผู้นำด้านการผลิตกลไกและการออกแบบที่เป็นนวัตกรรม ภายใต้โรงงานของแบรนด์ Orient เองในประเทศญี่ปุ่น นาฬิกา ทุกเรือนจึงผ่านการทดสอบทางด้านความแม่นยำและความสวยงามอย่างมีคุณภาพในทุกๆ เรือน พร้อมส่งมอบคุณค่าอันน่าประทับใจทั้งภายในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศไปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และในวาระครบรอบ 75 ปีนี้ ยังถือเป็นการมุ่งสู่อนาคตด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจาก “Made in Japan” มาสู่ “Made in Thailand” เมื่อแบรนด์ ORIENT ได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบภายใต้มาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่นดั่งเช่นที่เป็นมามาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ไปกับเรือนเวลา Classic Collection ที่เป็นดั่งตัวแทนในสไตล์ดั้งเดิมของ Orient อย่างซีรีส์ คลาสสิค แอนด์ ซิมเพิล สไตล์ ซึ่งเป็นซีรีส์ยอดนิยมที่ขายดีไปทั่วโลก เสมือนตัวแทนของทุกสิ่งที่เป็น Orient โดยความโดดเด่นของซีรีส์นี้ได้แฝงอยู่ในทุกส่วนต่างๆ ของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดโค้งแบบคลาสสิกดั้งเดิม กระจกทรงโดมที่ให้ความรู้สึกย้อนยุค และดีไซน์ตัวเรือนที่ละเอียดอ่อนพร้อมขาตัวเรือนที่เรียวบาง ความพิเศษอันเนื่องมาจากเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นที่ผลิตมาเพื่อโอกาสนี้ถูกนำเสนอทั้งหมด 3 รุ่นได้แก่ Bambino Classic & Simple (Ref.RA-AC0027S) ผลิต 9,500 เรือน ที่มาในรูปแบบคลาสสิคด้วยหลักบอกเวลาแบบเลขโรมัน บนขนาดตัวเรือน 40.5 มม. และรุ่น Bambino Sun & Moon (Ref.RA-AK0808S) ผลิต 5,500 เรือน ที่มาพร้อมหน้าปัดแสดงเวลากลางวันและกลางคืน ผ่านสัญลักษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร์ บนขนาดตัวเรือน 41.5 มม. นาฬิกาทั้ง 2 รุ่นนี้ทำงานโดยบอกเวลาผ่านเครื่องอัตโนมัติ in-house ที่ผลิตภายในโรงงานของ Orient เอง สามารถสำรองพลังงานได้ถึง 40 ชั่วโมง และรุ่นที่สาม Bambino Classic & Simple Solar Power (Ref.RA-WK0006S) ซึ่งเป็นครั้งแรกของการนำเครื่องระบบโซล่าร์ พาวเวอร์มาใช้กับนาฬิกาสไตล์คลาสสิค ซึ่งผลิตเพียง 750 เรือนเท่านั้น กับขนาดตัวเรือน 38 มม. ซึ่งสามารถสะสมพลังงานไว้ได้นานถึง 6 เดือนในกรณีที่แบตเตอรี่เต็ม จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งานในทุกๆ วัน โดยนาฬิกาทั้งสามรุ่นนี้จะมีรูปลักษณ์ในสไตล์วินเทจ ที่โดดเด่นด้วยโลโก้ “Orient” ตัวเขียนลายมือของยุค 1950 บนหน้าปัดสีขาว เข็มนาฬิกาสีน้ำเงินตัดกับหลักบอกเวลาสีทองชมพู และสายหนังนูบัคสีเบจ สไตล์เรโทร โดยรุ่นกลไกอัตโนมัติจะมาในแบบฝาหลังใสเผยให้เห็นกลไก ส่วนรุ่นโซล่าร์ พาวเวอร์จะมาในแบบฝาหลังทึบ โดยทั้งสามรุ่นจะมีตรา “Orient Since 1950 75th Anniversary” ที่ฝาหลังนาฬิกาทุกเรือน และระบุหมายเลขประจำตัวเรือนพร้อมกับคำว่า “Limited Editon” โดยทั้งหมดนี้จะมาในแบบ Box Set 75th Anniversary พร้อมกับสายหนังลูกวัวที่ให้คุณสามารถเลือกเปลี่ยนเองได้ตามความชื่นชอบ ช่วยสร้างความรู้สึกถึงการเฉลิมฉลองให้กับรุ่นครบรอบ 75 ปีได้มากยิ่งขึ้นสำหรับราคาจำหน่ายในแต่ละรุ่นเป็นดังนี้ Bambino Classic & Simple ราคาจำหน่าย 13,500 บาท, รุ่น Bambino Sun & Moon ราคาจำหน่าย 17,000 บาท และรุ่น Bambino Classic & Simple Solar Power ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 11,000 บาท เท่านั้นOrient & Peanuts Collaboration 75th Anniversaryเรือนสุดพิเศษ! อีกหนึ่งเรือน สำหรับการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี ในปี 2025 นี้ เมื่อสองแบรนด์สุดเลิฟของเหล่าแฟนคลับทั่วโลกอย่าง Orient และ Peanuts ได้มีอายุครบ 75 ปี พร้อมกัน โดยที่ทางแบรนด์ Peanuts เองได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1950 ด้วยการเป็นการ์ตูนภาพที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อเมริกัน ถึงวันนี้ เมื่อทั้งสองแบรนด์ดังได้จับมือกันรังสรรค์เรือนเวลารุ่นพิเศษ! ขึ้นมา ด้วยการหยิบเอานาฬิกาจากสามซีรีส์ยอดฮิตของ Orient มาผลิตในรูปแบบลิมิเต็ดอิดิชั่น ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่น Classic & Simple Style 38 สองเฉดสี, รุ่น Semi Skeleton และ รุ่น Diver Design 40 โดยใส่ดีไซน์ลงบนหน้าปัดให้เก๋ไก๋ด้วยตัวคาแรคเตอร์ วู๊ดสต๊อคและสนู้ปปี้ เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในแบรนด์ Orient หรือแฟนคลับของ Peanuts ได้สะสมกันโดยหน้าปัดนาฬิกาของรุ่นนี้จะประทับตราโลโก้ Orient ในแบบดีไซน์ลายมือเขียนที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา และในตำแหน่ง 6 นาฬิกานั้นจะถูกวางดีไซน์ให้มีรูปตัวคาแลคเตอร์ “สนู้ปปี้นอนหลับ” อันเป็นภาพคลาสสิคประจำตัวโดยมี เจ้าวู้ดสต๊อคสวมมงกุฎสีทองบินอยู่ข้างๆ ซึ่งมงกุฎนี้มีที่มาจากมงกุฎของโลโก้ Orient ที่มีสิงโตสองตัวหันหน้าเข้าหากันเริ่มต้นกันที่รุ่น Classic & Simple Style 38 เรือนนี้จะเป็นนาฬิการะบบกลไกที่มีขนาดตัวเรือนกะทัดรัดโดยมีให้เลือกทั้งหมดสองสี ได้แก่ในรุ่นที่เป็นหน้าปัดสีขาวและสีเบจ ที่เน้นให้เห็นถึงภาพลักษณ์ในแบบสไตล์วินเทจ รวมถึงในช่องแสดงวันที่ ซึ่งเลือกใช้รูปตัววู้ดสต๊อคแทนเลข “1” ในวันที่ 1 ของเดือนเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับงานออกแบบโดยรุ่น Classic & Simple Style 38 นี้ หน้าปัดสีขาวจะผลิตอยู่ที่ 7,800 เรือน และสีเบจ 3,100 เรือน โดยราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 14,000 บาท ทั้งสองสีสำหรับในรุ่น Semi Skeleton ที่มีจุดเด่นโดยการเจาะช่องบริเวณตำแหน่ง 9 นาฬิกาเผยให้เห็นถึงการทำงานของกลไกภายในคาแรคเตอร์รูป สนู้ปปี้และวู๊ดสต๊อค ที่ถูกวางไว้ภายในหน้าปัดย่อยวงกลมของเข็มวินาทีในตำแหน่ง 6 นาฬิกาเพิ่มเติมความมีเสน่ห์ เป็นมิตรและดูอบอุ่นให้กับดีไซน์ในแบบคอนเทมโพรารี่ โดยในรุ่น Semi Skeleton นี้จะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 1,900 เรือน เท่านั้น ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 16,000 บาทและในเรือนสุดท้ายไลน์อัพของซีรีส์ลิมิเต็ดอิดิชั่นอย่าง Diver Design 40 ที่สืบทอดวิถีแห่งนาฬิกาดีไซน์ดำน้ำอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานของแบรนด์ได้ถูกแต่งแต้มลูกเล่นด้วยการแทนวันที่หนึ่งของเดือนด้วยหัวของตัววู๊ดสต๊อค เช่นกัน กับขนาดตัวเรือนที่พอเหมาะผนวกเข้ากับการเป็นนาฬิการูปทรงดำน้ำที่มีดีไซน์ไม่เทอะทะ ลงตัวกับภาพลักษณ์ที่มีอารมณ์ขันของ Peanuts จึงทำให้นาฬิกาได้รับมุมมองในแบบที่แตกต่างไปจากเดิม และในรุ่น Diver Design 40 มีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 3,800 เรือน ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 16,500 บาทนาฬิกาทุกรุ่นมาพร้อมกับกลไกอัตโนมัติ in-house ที่สามารถสำรองพลังงานได้สูงสุด 40 ชั่วโมงและมีความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ ด้านบนฝาหลังประทับคำว่า “Orient 75th Anniversary” ในรูปแบบลายมือและโลโก้ 75 ปีของ Peanuts รวมถึงรูปตัววู๊ดสต๊อคและหมายเลขประจำตัวเรือน นาฬิกาทุกเรือนถูกบรรจุอยู่ในกล่องพิเศษที่พิมพ์ด้วยลวดลายโลโก้ 75th Anniversary โดยมีสายนาฬิกาของรุ่น Classic & Simple Style 38 และ Semi Skeleton มาพร้อมกับสปริงบาร์แบบอีซี่เอ๊กซ์เชนจ์ที่มีคันโยกเพื่อถอดเปลี่ยนสายได้อย่างง่ายดายในตลอดทั้งปี 2025 นี้ทางแบรนด์ Orient ยังได้จัดเตรียมเรือนเวลารุ่นพิเศษ! เพื่อการฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี ทั้งในกลุ่มคอลเลคชั่น Diver Design, Contemporary และ Revival ไว้สำหรับแฟนคลับทุกคนได้คอยติดตามและสะสมอีกด้วยสามารถสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและเคาน์เตอร์นาฬิกา Orient ทั่วประเทศ หรือ โทร. 02-255-8822ช่องทางออนไลน์ Orient Thailand Official:Facebook: www.facebook.com/orientthailand.watchInstagram: www.instagram.com/orientwatch.thailand/#Orient75thAnniversary #Orient #OrientWatch