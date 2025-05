“วิสาขบูชาโลก” ปีนี้ “เวียดนาม”จัดยิ่งใหญ่ เชิญ 120 ประเทศ มีพระภิกษุ-ชาวพุทธกว่า 2,500 รูป/คน เข้าร่วม

พระเมธีวัชรบัณฑิต ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เผยว่า มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม ร่วมกับรัฐบาลเวียดนาม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2568 นี้ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามโดยปีนี้รัฐบาลและคณะสงฆ์เวียดนาม เชิญประเทศต่าง ๆ มาร่วมงานประมาณ 120 ประเทศ มีชาวพุทธทั้งผู้นำประเทศ สังฆราช สังฆนายก ประธานสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ นักวิชาการ และพุทธศาสนิกชนประมาณ 2,500 รูป/คน ซึ่งรัฐบาลไทยส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว“สำหรับประเทศไทยโดยมหาเถรสมาคม รัฐบาล และภาคีเครือข่ายมีกำหนดกิจกรรมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. และคณะสงฆ์ชาวพุทธ จะเดินทางไปเวียนเทียน ณ พุทธมลฑล นครปฐม ตั้งแต่เวลา 17:30-19:00 น. ร่วมกัน..”ความเป็นมาของ “วันวิสาขบูชาโลก” คือ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ ยอมรับวันวิสาขบูชาในระดับสากล (International recognition of the Day of Visak) โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา ขึ้นแถลง สรุปความได้ว่า “วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้..”ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรพระพุทธศาสนาทั่วโลก ได้ร่วมกันลงนามจัดตั้ง “สมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก” ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้องค์กรพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ในฐานะวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และธำรงไว้ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความสามัคคีของกลุ่มชาวพุทธทั่วโลก โดยให้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพันธกิจของการจัดตั้ง 4 ด้าน คือ (1) การพัฒนาที่ยั่งยืน (2) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (โดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อน) (3) การศึกษา และ (4) การสร้างสันติภาพ