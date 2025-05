ตลาดดิวันรัชดา ประกาศ! ปิดกิจการ 5 พ.ค.นี้ ชาวเน็ตบ่นอุบเสียดาย

วันนี้ (2 พ.ค.) เพจ “The One Ratchada : ตลาดดิ วัน รัชดา” ได้ประกาศ ปิดกิจการ 5 พ.ค.นี้ The One Ratchada : ตลาดดิ วัน รัชดา (หลังเอสพลานาด รัชดา) กินเที่ยวครบจบในที่เดียว#EatShopStopDrink #theoneratchada #ตลาดดิวันรัชดา #ดิวันรัชดา #nightmarket #ตลาดนัดกลางคืน #ตลาดไนท์มาร์เก็ตด้านร้านค้าในตลาด เช่น Hotpot Man ชาบูหมาล่า ออกมาโพสต์ระบุว่า “Hotpot Man สาขา ตลาดดิวัน เปิดให้บริการวันสุดท้าย 3 พ.ค. นะคะ รายละเอียดเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีค่ะ เพิ่งทราบเรื่องวันนี้เหมือนกันค่ะ ช็อคอยู่ 55555555555 พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรกสุดๆ”