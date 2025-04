ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดง “แซ่ซ้องทศมสยามินทร์ นาฏศิลป์ไทย – ตะวันตก”

วันนี้ (30 เม.ย.) เมื่อเวลา 18.46 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดง "แซ่ซ้องทศมสยามินทร์ นาฏศิลป์ไทย - ตะวันตก (East Meets West Celebrating His Majesty the King's Jubilee)" ณ โรงละครอักษรา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน นายพิจิตต รัตตกุล ผู้แทนนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ Elder Kelly Johnson ที่ปรึกษาฝ่ายประธานภาคเอเชียศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย Mr. Steven Hafen รองอธิการบดื่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ หม่อมราชวงศ์เบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานจัดงาน ฯ พร้อมคณะกรรมการ ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จการนี้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และคณะกรรมการมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถับถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและคณะกรรมการจัดงาน ฯ ผู้บริหาร ผู้แทนฝ่ายศาสนจักรของพระแห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ ผู้มีอุปการคุณ และนักแสดง (จำนวน 4ชุด) แล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางศรีสุข ภู่ชัยวัฒนานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมกากราบบังคมทูลเบิกผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับจากนั้นเสด็จฯไปยังที่ประทับภายในโรงละคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ รองประธานจัดงาน ฯ เข้าฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี หม่อมราชวงศ์เบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานจัดงาน ฯ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดงาน "แซ่ซ้องทศมสยามินทร์ นาฎศิลป์ไทย - ตะวันตก(East Meets West Celebrating His Majesty the King's Jublee)"และนางสาวธนสร อมาตยกุล พิธีกร กราบบังคมทูลรายการแสดงจำนวน3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 รำถวายพระพร "แซ่ซ้องทศมสยามินทร์สมมงคลสมัย"ชุดที่ 2 ระบำพื้นเมือง "ตารีกีปีส" ชุดที่ 3 Rhythm - All of Me - You Can't Stop the eat - Somewhere in Time - Voila และทอดพระเนตรการแสดง ครึ่งแรกต่อมาทอดพระเนตรการแสดง อีก2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 4 การแสดงลีลาศตะวันตก โดยคณะ Ballroom Dance Company มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ ชุดที่ 5 การแสดงร่วม ไทย-ตะวันตก คีตลีลาประกอบเพลง Rhythrn และการขับร้องหมู่เพลงสดุดีจอมราชา และทอดพระเนตรการแสดงครึ่งหลังเมื่อจบการแสดง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ผู้แทนนักแสดง จำนวน5 ช่อ ได้เวลาอันสมควรเสด็จออกจากที่ประทับภายในโรงละครอักษรา ไปยังห้องรับรอง แล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ