เปิดมุมมองใหม่! ด้านนวัตกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อม เสริมการลงทุน สร้างเศรษฐกิจ เพิ่ม GDP ให้ประเทศ พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยที่สิ่งแวดล้อมยังคงสวยงาม

ดร.ธีรภัทร มีเดช คณะทำงาน รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางเยี่ยมชมโรงงานผลิตถั่วของบริษัท Suzhou Youi Group Co., Ltd. ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งและบริหารโดย Mr. Jian Chen (จิน เฉิน) ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมอาหารระดับโลก โดยบริษัทนี้เป็นผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปถั่วชนิดต่าง ๆ และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แบรนด์ “Leci” ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในประเทศจีนและตลาดต่างประเทศกว่า 50 ประเทศทั่วโลกการเยี่ยมชมครั้งนี้ เน้นศึกษากระบวนการจัดการของเสียที่ปล่อยออกสู่สาธารณะ ซึ่ง Youi Group ได้ให้ความสำคัญกับระบบบำบัดน้ำเสีย และการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และได้รับการรับรองจากหน่วยงานชั้นนำ เช่น FDA, BRC, HALAL และ HACCPนอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรผ่านการแปรรูปถั่วและธัญพืช ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบการคัดแยกสี การเคลือบรสชาติอัตโนมัติ และการบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุสินค้า ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสินค้าที่ปลอดภัย ทันสมัย และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่โรงงานยังนำเสนอการใช้ระบบอัตโนมัติควบคู่กับการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (E-commerce) ซึ่งช่วยเพิ่มฐานการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับลดการปล่อยของเสียและการใช้พลังงานอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมอาหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ บริษัท Suzhou Youi Group Co., Ltd. มีโครงการลงทุนที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย โดยบริษัทได้จัดตั้งบริษัท Only Foods Manufacture Co., Ltd. และเตรียมเปิดโรงงานผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2568 โดยโครงการนี้มีมูลค่าลงทุนกว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยยกระดับ GDP และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมีนัยสำคัญสุดท้าย คณะผู้แทนได้เชิญชวนภาคเอกชนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุน ทั้งด้านสิทธิประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและยั่งยืนระหว่างสองประเทศในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่อไปในอนาคต