รพ.พระรามเก้า x Plan B เปลี่ยนบิลบอร์ด เป็นจอเทสต์ “โรควุ้นตาเสื่อม“

“ภาวะวุ้นตาเสื่อม” คือภัยเงียบที่เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ จนหลายคนมองข้าม อาการเริ่มต้นอาจเป็นแค่หยากไย่ลอยไปมาในสายตา หรือจุดดำประหลาดเมื่อมองไปที่สว่าง หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแค่เศษฝุ่นหรือความเหนื่อยล้าธรรมดา แต่จริง ๆ แล้ว นี่คือสัญญาณเตือนที่หากปล่อยไว้ อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นถาวร เพราะเมื่อวุ้นตาเสื่อม มันอาจดึงรั้งจอประสาทตาจนฉีกขาด ทำให้การมองเห็นของคุณค่อย ๆ หายไปในยุคที่การใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา การ "ติดจอ" เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เพิ่มโอกาสให้เกิดภาวะวุ้นตาเสื่อม ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ภายในปี 2050 จะมีประชากรโลกถึง 1 พันล้านคนที่มีภาวะสายตาสั้นอย่างรุนแรง และคนไทยหลายล้านคนกำลังเสี่ยงต่อโรควุ้นตาเสื่อมโดยไม่รู้ตัวโรงพยาบาลพระรามเก้า ตระหนักถึงความสำคัญของ “โรควุ้นตาเสื่อม” จึงผนึกกำลังกับ Plan B Media เปิดตัวบิลบอร์ดกลางเมืองให้เป็น “สัญญาณเตือนภัย” ที่ไม่เพียงแค่โฆษณา แต่ออกแบบมาให้คุณสามารถตรวจเช็กตัวเองง่าย ๆ ว่าคุณมีภาวะเสี่ยงวุ้นตาเสื่อมหรือไม่ ด้วย 3 เวอร์ชันที่จำลองอาการจริงของผู้ป่วย ทั้งการเห็นหยากไย่ จุดดำ และวุ้นน้ำขุ่นในสายตา ออกแบบตามหลักการแพทย์อย่างถูกต้อง และมี Call to Action ที่ชัดเจน: "อย่ารอให้สาย รีบมาตรวจดวงตากับผู้เชี่ยวชาญ"ลองเช็กตัวเองง่าย ๆ ตอนนี้เลย:✅ เห็นจุดดำหรือหยากไย่ลอยไปมาในที่สว่าง✅ เห็นแสงวาบคล้ายแฟลชเมื่อกลอกตา✅ ใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน✅ สายตาสั้นมากเกิน 500 ไดออปเตอร์✅ อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เคยตรวจสุขภาพตา✅ รู้สึกสายตาพร่า มัว หรือมีจุดบอดเวลาเพ่งมองถ้าคุณมีอาการตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง อย่ารอช้า เพราะทุกวินาทีที่ผ่านไป อาจทำให้คุณเข้าใกล้การมองไม่เห็นถาวรโดยไม่รู้ตัว “The Eye-Diagnostic Billboard” คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสื่อกลางแจ้งเพื่อสังคม และ โรงพยาบาลพระรามเก้า เชื่อว่า ความรู้และการตรวจเช็กร่างกายตั้งแต่เนิ่น ๆ คือกุญแจสำคัญที่จะปกป้องการมองเห็นของคนไทยให้ยังคงอยู่ไปอีกนานแสนนานอย่ารอให้สายตาเป็นเพียงความทรงจำ สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาเรื่องภาวะวุ้นในตาเสื่อม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1270 หรือ Website: www.praram9.com / Line: lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital และ Facebook: Praram9 Hospital โรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพ…ไว้ใจเรา #Praram9Hospital อย่าลืมชวนคนที่คุณรัก มาร่วม “โอบกอดสุขภาพดีไปด้วยกัน” เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน