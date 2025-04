โตเกียว ซิมโฟนี ออร์เคสตรา กลับมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้ง พร้อม 2 คอนเสิร์ตสุดพิเศษ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โตเกียว ซิมโฟนี ออร์เคสตรา (Tokyo Symphony Orchestra: TSO) หนึ่งในวงออร์เคสตราชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เตรียมกลับมาสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังชาวไทยอีกครั้ง กับสองค่ำคืนแห่งบทเพลงคุณภาพ ภายใต้โครงการ “Asia Project” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาศิลปะแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Arts Council) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ผ่านเสียงดนตรีในภูมิภาคเอเชียคอนเสิร์ตครั้งแรกของโครงการนี้จัดขึ้นในปีที่แล้ว และนำโดยวาทยกร “นาโอโตะ โอโตโมะ” (Naoto Otomo) ที่กลับมาเป็นวาทยกรอีกครั้งในคอนเสิร์ตปีนี้ ร่วมด้วยศิลปินเดี่ยวหน้าใหม่ “Mone Hattori” (โมเน่ ฮัตโตริ) โดยตั๋วเข้าชมจำหน่ายหมดและมีผู้ชมการแสดงเต็มทุกที่นั่ง การแสดงในปีที่แล้วจบลงด้วยความตื่นเต้นและความสนใจท่วมท้นจากผู้ชม ที่รอการกลับมาแสดงในประเทศไทยอีกครั้งโดยการกลับมาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สมาคมญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บริษัท ยามาฮ่า มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมการแสดงโดยวงโตเกียว ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในวงออร์เคสตราที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น และทำการแสดงมาแล้วกว่า 58 เมืองทั่วโลกคอนเสิร์ตแรก: TOKYO SYMPHONY ORCHESTRA SPECIAL CONCERT IN BANGKOK 2025 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบกับบทเพลงคลาสสิกสุดไพเราะ เช่น Frederic Chopin: Piano Concerto No.1 in E minor, Modest Mussorgsky / Arr. Maurice Ravel: Pictures at an Exhibition นำโดยวาทยกรมากประสบการณ์ “นาโอโตะ โอโตโมะ” (Naoto Otomo) และศิลปินเปียโนมากฝีมือ “โทโมฮารุ อุชิดะ” (Tomoharu Ushida) ซึ่งมีผลงานระดับนานาชาติตั้งแต่อายุเพียง 12 ปีคอนเสิร์ตที่สอง: ANIME & THEATRE MUSIC CONCERT by Tokyo Symphony Orchestra วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ค่ำคืนแห่งความบันเทิงที่จะพาผู้ชมเดินทางผ่านเสียงดนตรีจากแอนิเมะและละครเวทีชื่อดัง นำโดยวาทยกร “ชิมเป ซาซากิ” (Shimpei Sasaki) ร่วมด้วยนักแสดงมิวสิคัลชื่อดัง “เซย์โกะ นิอิซึมะ” (Seiko Niizuma) ซึ่งมีความผูกพันเป็นพิเศษกับประเทศไทย และศิลปินเปียโน “โทโมฮารุ อุชิดะ”ทั้งสองคอนเสิร์ตนับเป็นโอกาสพิเศษในการสัมผัสมนต์เสน่ห์ของดนตรีระดับโลก ถ่ายทอดโดยศิลปินชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นบนเวทีใจกลางกรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://tokyosymphony.jp/asia-project/ หรือ Facebook: Tokyo Symphony Orchestra Asia Projectเว็บไซต์ทางการของโตเกียว ซิมโฟนี ออร์เคสตรา: https://tokyosymphony.jp