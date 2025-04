ศาลาไทยเวิลด์เอ็กซ์โป ถลุง 900 ล้าน หวังโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ ลงเอยเป็นงานวัดขายส้มตำ-กางเกงช้าง

“ดีไซน์เอกชน คอนเทนท์ราชการ”

ขายส้มตำ ต้มยำกุ้ง นวดแผนไทย

“ซอฟต์พาวเวอร์”

“กระทรวงสาธารณสุข” เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ World Expo ได้อย่างไรกัน ?

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำถามก็คือ งานในปีนี้ ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น มีแนวคิดหลักคือ “ออกแบบสังคมแห่งอนาคต เพื่อชีวิตของเรา” กระทรวงสาธารณสุขมาสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิดหลักได้อย่างไร?

1.งบประมาณต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก การจัดที่ญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายสูง การเตรียมงานอยู่ในช่วงโควิด



2.กระทรวงสาธารณสุข เน้นการขาย “นวดไทย” เพื่อสร้างรายได้หลายแสนล้านบาท ตามนโยบายของ รมว.สาธารณสุข



3.ยืนยันว่า ไม่มี “เงินทอน” และ การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ถูกต้องตามกฎระเบียบ

สหรัฐอเมริกา

ฝรั่งเศส

สิงคโปร์

ตัวอย่างของ 3 ประเทศนี้สะท้อนเรื่อง

-การใช้งบประมาณไม่มาก แต่สร้างงานได้ทรงพลัง(คือ สหรัฐฯ)

-ใช้สปอนเซอร์ภาคเอกชนให้เป็นประโยชน์ที่สุด(คือ ฝรั่งเศส)

-ประเทศเล็ก แต่ “เล่นใหญ่” เป็น(คือ สิงคโปร์)

“งานแฟร์” ตลาดนัดขายของ

คำถามที่น่าสนใจก็คือ World Expo ยังจำเป็นอยู่ไหม ในโลกยุคปัจจุบัน ?

”

“ซอฟต์พาวเวอร์”

กลับมีแค่ส้มตำ ต้มยำกุ้ง นวดแผนไทย กางเกงช้าง

ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ขายนวัตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องของ “อนาคต” แต่เมืองไทยเรากลับ “ขายอดีต” และยังขายด้วยต้นทุนที่สูงลิ่ว เพราะไร้วิสัยทัศน์ ไร้ประสิทธิภาพ และ ความฉ้อฉลของราชการไทย.

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึง Thailand Pavillion ในงาน Osaka World Expo 2025 ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่หุ่น ซึ่งตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างมากว่า ใช้งบประมาณเกือบ 900 ล้านบาท แต่ได้ผลงานที่น่าผิดหวัง จนผู้ที่ได้เข้าชมแล้วบอกว่าเป็นเพราะในขณะที่ประเทศอื่น ๆ นำเสนอนวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามธีมของงาน แต่ไทยเรากลับสะท้อนถึงความเข้าใจเรื่องที่ตื้นเขินอย่างยิ่งงาน World Expo ที่เมืองโอซาก้า เปิดฉากขึ้นเมื่อ วันที่ 13 เมษายน 2568 หรือ ช่วงสงกรานต์ของไทยที่ผ่านมา โดยมี 158 ประเทศและดินแดน และองค์การระหว่างประเทศ 7 องค์การเข้าร่วมงาน โดยการสร้าง “พาวิลเลียน” หรือ “อาคารนิทรรศการ” เพื่อแสดงแนวคิดด้านนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดหลัก หรือ ธีม ของงาน คือ“ออกแบบสังคมแห่งอนาคต เพื่อชีวิตของเรา” (Designing Future Society for Our Lives)ผู้ที่รับผิดชอบการจัดงานของประเทศไทยในครั้งนี้ คือ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในยุคของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกุล ต่อเนื่องมาในยุคที่ รมว.สาธารณสุขชื่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว และ คนปัจจุบันก็คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าที่มาที่ไป แรกเริ่มเดิมที กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนของไทยในการหารือและจัดเตรียมงาน World Expo แต่ต่อมาได้มีการมอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับธีมของงานในแต่ละครั้ง ในทุกๆ 5 ปี เช่น- งานที่เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี ปี 2000 แนวคิดหลัก คือ “มนุษยชาติ ธรรมชาติ เทคโนโลยี-โลกใหม่กำลังเกิดขึ้น” รัฐบาลไทยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ- งานที่เมืองไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2005 แนวคิดหลักคือ “ภูมิปัญญาแห่งธรรมชาติ รัฐบาลไทยให้เป็นผู้รับผิดชอบ- งานที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ปี 2010 แนวคิดหลัก คือ “เมืองที่ดีกว่า ชีวิตที่ดีกว่า” รัฐบาลไทยให้กเป็นผู้รับผิดชอบ- งานที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ปี 2015 แนวคิดหลัก คือ “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต” รัฐบาลไทยให้เป็นผู้รับผิดชอบ- งานที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2020 แนวคิดหลักคือ “เชื่อมต่อความคิด สร้างสรรค์อนาคต” รัฐบาลให้ก(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน)เป็นผู้รับผิดชอบหรือว่า มีการ “ล็อบบี้” กันในยุคของรัฐบาลทหาร เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข ได้งานนี้ ทั้ง ๆ ที่นึกถึงความเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักของงาน แทบจะไม่ได้เลยหลังจากถูกสังคมจับตาในเรื่องงบประมาณและผลงานที่ออกมา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นายอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการบริหารบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด และกิจการค้าร่วม RMA110 ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะประมูลในการจัดงาน จัดแถลงข่าวด่วน เมื่อวันที่ 21 เมษายน หลังจากถูกสังคมจับตาในเรื่องงบประมาณและผลงานที่ออกมา โดยอ้างว่าข้อสงสัยเรื่อง “เงินทอน” และ “ความไม่ชอบมาพากล” ของบริษัทที่ได้งานครั้งนี้ไปก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้งานครั้งนี้ถูกวิจารณ์อย่างมากก็คือ ผลงานที่ออกมาไม่คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน เกือบ 900 ล้านบาทงบประมาณที่ประเทศไทยใช้ในงานราว 867 ล้านบาท ถูกวิจารณ์ว่าจัดงานออกมาได้ราวกับ “นิทรรศการของเด็กมัธยม” เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ทำได้ดีกว่าเราอย่างมาก เช่นแม้จะมีปัญหาเรื่องการเมือง และการเปิดศึกสงครามภาษีกับจีนและทั่วโลก แต่ “มหาอำนาจยักษ์ใหญ่” อย่างสหรัฐฯ กลับใช้งบประมาณน้อยกว่าไทยเรา คือ 831 ล้านบาท แต่ใช้ Soft Power ของตัวเอง สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานได้มากมายAmerican Pavilion ผสมผสานความทันสมัยแบบอเมริกัน กับแนวคิดความงดงามแบบเซนของญี่ปุ่น สถาปัตยกรรมออกแบบโดยบริษัท American Trahan Architects เป็นอาคารไม้ทรงสามเหลี่ยมสองหลังวางเรียงกันอย่างสมมาตร ผนังด้านนอกของทั้งสองอาคารฝังจอ LED ขนาดยักษ์สูง 9.45 เมตร ที่แสดงภาพทิวทัศน์ธรรมชาติอันเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาและสถานที่สำคัญในเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่ความงดงามตระการตาของแกรนด์แคนยอน ไปจนถึงความเจริญรุ่งเรืองของนิวยอร์กนิทรรศการภายในแสดงความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เทคโนโลยีทางการเกษตร ไปจนถึงนาโนเทคโนโลยี รวมไปถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้หน้าจอสัมผัสและอุปกรณ์ VR เพื่อสัมผัสประสบการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลกอย่างไร ตัวอย่างเช่น การใช้หุ่นยนต์จิ๋วเพื่อรักษาโรคได้อย่างแม่นยำพื้นที่จัดนิทรรศการอวกาศของ American Pavilion ได้รับความสนใจอย่างมาก มีการจำลองฉากที่การปล่อยจรวด, กล้องโทรทรรศน์อวกาศ และ “หินดวงจันทร์” ที่เคยเอามาแสดงในงาน Osaka World Expo เมื่อปี 1970 หินดวงจันทร์นี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ถึงความสำเร็จด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ในงานเวิลด์เอ็กซ์โปอีกด้วยพาวิลเลียนของฝรั่งเศส เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการใช้ “สปอนเซอร์” จากภาคเอกชน ทั้ง Louis Vuitton, Dior และ Celine สินค้าแบรนด์เนมของฝรั่งเศสถูกใช้แทนความภาคภูมิใจของชาติฝรั่งเศสในเรื่องงานฝีมือ และการสร้างแบรนด์ระดับโลกพาวิลเลียนฝรั่งเศส ผสมผสานระหว่างศิลปะและปรัชญาในเรื่องของ "การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ" โดยใช้ต้นไม้เป็นผนังด้านนอก เพื่อแสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรม มาสู่ ยุคสีเขียว ได้อย่างไรมีการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality จำลองบรรยากาศกลางป่าเชิงเทือกเขาแอลป์ และยังสร้าง “อาคารป่าแนวตั้ง” ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยทำให้ตึกสูงในเมืองมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างของประเทศที่นำเสนอตัวเองได้ดีมาก ทั้ง ๆ ที่รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ และทรัพยากรต่าง ๆ เทียบไม่ได้กับประเทศขนาดใหญ่อื่น ๆพาวิลเลียนของสิงคโปร์ ใช้ชื่อว่า “Dream Sphere” ภายใต้แนวคิด “Make Dreams Come True” ภายนอกเป็นทรงกลมสีแดงกว้าง 18 เมตร หุ้มด้วยแผ่นอะลูมิเนียมรีไซเคิล 17,000 ชิ้น สะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ที่เป็น “จุดแดงน้อย”การออกแบบศาลาสิงคโปร์ ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ทำให้ผู้เยี่ยมชมรู้สึกราวกับว่ากำลังเดินเล่นอยู่ใน Gardens by the Bay ,ใช้ศิลปะกระดาษและแอนิเมชันเพื่อแสดงให้เห็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของเมืองสิงคโปร์และธรรมชาติสิงคโปร์ประสบความสำเร็จในการทำให้ประเทศเล็กๆ กลายเป็น ตัวแทนของชาติอาเซียนได้นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่น ๆ ที่แสดงนวัตกรรม, อารยธรรม และเอกลักษณ์ของประเทศตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น จีน เยอรมนี อิตาลี ประเทศต่าง ๆ ล้วนแต่นำเสนอ “ความก้าวหน้า” ของประเทศ และสอดคล้องกับธีมของงานแต่ประเทศไทยเรา กลับสร้างผลงานได้เทียบเท่าอย่างเทศกาลไทย หรือ Thai festival ที่สถานทูตไทยจัดกันทุกปีในต่างประเทศ คือ มีร้านขายอาหารไทย, นวดแผนไทย, ขายของที่ระลึกต่าง ๆ แต่ว่า งานนี้ผลาญเงินภาษีประเทศชาติไปมากเกือบ 900 ล้านบาท !?!งานนิทรรศการโลก หรือWorld Expo จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 174 ปีที่แล้ว ในปี 2394 หรือ ค.ศ.1851 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในยุคของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย โดยในตอนนั้นเรียกว่า The Great Exhibitions ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงต้นรัชกาลที่ 4โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงสินค้าของประเทศต่าง ๆ เจ้าภาพของงานก็คือ สำนักนิทรรศการระหว่างประเทศ หรือ BIE (Bureau of International Expositions) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสมีประเทศสมาชิก 170 ประเทศ และประเทศสมาชิกต้องจ่ายค่าบำรุงประจำปีให้กับBIEWorld Expo จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่จำกัดขนาดพื้นที่, ระยะเวลาจัดงานไม่เกินหกเดือน, ใช้ต้นทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 34,000 ล้านบาทในช่วงเวลาต่อมา World Expo ได้เปลี่ยนจากการแสดง “สินค้า” มาเป็นการแสดง “นวัตกรรม” ของประเทศต่าง ๆ เทคโนโลยีหลายอย่างถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ เช่น จักรเย็บผ้า, เครื่องเอ็กซ์เรย์,หุ่นยนต์,โทรศัพท์เคลื่อนที่ ,รถไฟความเร็วสูง เป็นต้นแต่คำถามก็คือ ทุกวันนี้นวัตกรรมพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์มากมาย ที่เป็นเวทีแสดงเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับรู้ ด้วยเหตุนี้จึงมีคำถามว่า การเสียเงินลงทุนสร้างพาวิลเลียน จัดแสดงนิทรรศการในต่างประเทศ แบบ World Expo ยังจำเป็นอยู่หรือ ?ทำไม รัฐบาล ต้องใช้เงินภาษีไปจัดงานทั้งหมด ? ทั้ง ๆ ที่ นวัตกรรม ส่วนใหญ่ล้วนมาจากภาคเอกชน อย่างงาน World Expo ที่โอซาก้าครั้งนี้ ฝรั่งเศส ก็ใช้สปอนเซอร์เป็นส่วนใหญ่ เช่น Louis Vuitton, Dior, Saint Jamesถ้าใช้เงินของภาคเอกชน ไม่ใช่ภาษีล้วน ๆ ก็คงจะถูกวิจารณ์น้อยกว่านี้ และเชื่อแน่ว่า วิธีการทำงานแบบเอกชน จะทำให้ ผลงานออกมาดีกว่าราชการอย่างแน่นอนรัฐบาลไทยเห็นว่าการเข้าร่วมงาน World Expo จะ “เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ถึงได้จัดงบประมาณให้มากถึง 900 ล้านบาท นายกฯ ไปไหนก็พูดถึงราวกลับเป็นนโยบายหลักของประเทศ แต่พอทำเข้าจริง ๆ