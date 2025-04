YUASA BATTERY THAILAND จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ยัวซ่าแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเลี้ยงขอบคุณลูกค้า

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน “RENEWAL YUASA LINE UP & Thank You Party” เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นการขอบคุณผู้แทนจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดขึ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2568 ณโรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯกอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา, สมุทรปราการ ที่ผ่านมา นำโดย มร.สึเนะโนริ โยชิมูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของยัวซ่าแบตเตอรี่ให้การต้อนรับผู้แทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิดโดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบตเตอรี่ยัวซ่า รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างยัวซ่าแบตเตอรี่กับผู้แทนแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศแบตเตอรี่ด้วยดีเสมอมามร.สึเนะโนริ โยชิมูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลา 61 ปีเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย กับผู้แทนจำหน่ายทุกรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราสัญญาว่าจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มีค่าของเราด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยผลักดันให้ลูกค้าขายแบตเตอรี่ยัวซ่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเราจะเดินเคียงข้างกันไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน”ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารค่าและเล่นกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ มินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นอกจากยังมีการจับรางวัล Lucky draw ลุ้นรับของรางวัลมากมายให้กับตัวแทนร้านค้าอีกด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเอง.สามารถติดตามข่าวสารของยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย ได้ที่ Website: www.yuasathai.com /Facebook: YUASA Club / YouTube: Yuasa Thai หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร: 09-9331-3337 /ฝ่ายการตลาด เบอร์โทร: 02-769-7300 #7322.