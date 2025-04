สาวเล่าเจอแก๊งมิจฉาชีพจีนฉกกระเป๋าผู้โดยสารขณะหลับ บนเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ต

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ Orathai Chirapornchai " ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์มิจฉาชีพชาวจีนก่อเหตุลักทรัพย์สินของผู้โดยสารบนเครื่องบินเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ สู่ ภูเก็ต โดยเล่าว่า “ในที่สุด วันนี้เราก็มีเรื่องราวการเจอโจรบนเครื่องบินเป็นของตัวเอง เค้าขโมยของคนข้างๆ เราหลังจากที่อ่านเรื่องราวในเน็ตมาเยอะมากๆๆๆ ว่ามีแก๊งขโมยชาวจีน ชอบบุ๊คไฟลต์บินในประเทศบินไปๆ มาๆ เพื่อขโมยของมีค่าบนเครื่องบินตอนคนหลับ แต่เราก็แบบ ปกติก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรขนาดนั้น แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอจังๆ กับตัวเองเมื่อกี้เลย บิน Bangkok - Phuket มา เอา Duffy Bag วางข้างบนตามปกติ แล้วเอา IPad กับหนังสือมากอดไว้เผื่อดูหนัง พอเค้าปิดไฟเราก็เคลิ้มๆ หลับไป พวกกระเป๋าสะพายของผู้หญิงที่ใส่กระเป๋าตังค์ เราวางบนตักกอดไว้เป็นปกติตื่นขึ้นมาเพราะผู้โดยสารที่นั่ง A (แถวเดียวกัน แต่มีทางเดินกั้น) ร้องตะโกนขึ้นมาอย่างดังว่า ‘What tf are you doing with my bag!!!’ ใส่คุณลุงคนจีนที่นั่งข้างหลังเค้า แล้วคือนางอ่ะจับได้คาหนังคาเขาเลยว่าอีลุงนี้กำลังเปิดกระเป๋าตัวเองอยู่ แล้วกำลังหยิบเงินออกจากกระเป๋าตัง!!! คือผู้โดย A เดือดมาก ตะโกนลั่นทั้งไฟลต์ จะต่อยลุงอยู่แล้ว มีตะโกนด้วยว่า ‘I know Muay Thai!!!’ ส่วนอีลุงก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรนี่ (แต่คามือนะ) แล้วหลังจากนั้นก็พูดจีนรัวๆๆ ไปเลยจ้าาา สจ๊วตหนุ่มหล่อก็วิ่งกันมาอย่างเร็ว มาล้อมไว้ แล้วก็ถามว่ามีใครเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างชะรอยโชคดี มีสาวสวยนั่งหลังเราเห็นเหตุการณ์ คือคนอื่นหลับหมดมีนางไม่หลับ เลยเห็นตาลุงนี่ไปเปิดๆ เคบิน แล้วสุดท้ายก็ไปเอากระเป๋าคุณผู้ชายนี่ลงมาเปิดจกของไปแบบเนียนๆ ตรงนั้นเลย — สุดท้ายเจ้าหน้าที่จับแยก แจ้ง security ที่สนามบินให้รอเอาไปสอบปากคำต่อไป ผู้โดย A ก็กลับสู่ความสงบเราเองไม่สบายใจ ก็เปิดเคบินเช็ค โอเคกระเป๋ายังอยู่ พอเครื่องลงเอา Duffy bag ลงมา ‘กระเป๋าเปิดอยู่จ้าา!!! อ้าซ่าเลย‘ ซึ่งมันไม่ใช่เราแน่ๆ ที่เปิดอ่ะ ครั้งแรกเลยที่เจอแบบนี้ แต่เช็คแล้ว Notebook ไม่หาย สงสัยเพราะใหญ่ไป แล้วนอกจากโน๊ตบุ๊กก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้ว (เพราะเราเอามากอดไว้บนตัวหมด)อันตรายจริงๆ อ่ะทุกคน ต่อไปนี้เดินทางต้องระวังไม่วางของมีค่าไว้บนเคบินนะคะ อะไรมีค่า กอดเก็บไว้กับตัวเท่านั้น”