กลับมาแล้วกับ Art Activities จาก BEM ที่ทุกคนรอคอย พร้อมช่วงเวลาใหม่เลือกได้ตามใจผู้เรียน

กลับมาตามคำเรียกร้องกับ Art Activities กิจกรรมเวิร์กช้อปยอดฮิตแห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art Moments ที่จะชวนทุกคนมาสร้างโมเมนต์ดีๆ ไปกับการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ในแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของโครงการ Art Learning Centre ณ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งปีนี้กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคาร-วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเรียนจบภายใน 1 วัน (3 ชั่วโมง) ในวันอังคารและวันพุธ เวลา 13.00 – 17.00 น. และรูปแบบที่สองเรียนต่อเนื่อง 2 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกจัดสรรเวลาได้ตามที่สะดวกประเดิมเวิร์กช้อปแรกในเดือนพฤษภาคม กับกิจกรรม สอนวาดการ์ตูน โดย อ.สมบุญ เกรียงอารีกุล หรือ BOON ผู้คร่ำหวอดในวงการอนิเมะและนักวาดภาพปกหนังสือการ์ตูนชื่อดัง กิจกรรม สอนวาดเส้น (Drawing) และวาดสีน้ำ โดย อ.บุญกว้าง นนท์เจริญ และกิจกรรมสอนวาดรูปบน iPad (ผู้เรียนเตรียมไอแพดมาเอง) โดย อ.สาริน ปิติบัณฑิต นักวาดภาพประกอบดิจิทัลและสื่อผสมสีน้ำ เจ้าของแฟนเพจ Melt the moment ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ฟรี !! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ผ่านทาง QR Code หรือ https://shorturl.asia/GmA80 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro