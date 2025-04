“JGAB 2025” เวทีอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียนระดับโลก ดันไทยสู่ศูนย์กลางการค้าและนวัตกรรมเครื่องประดับอย่างยั่งยืน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีศักยภาพโดดเด่นในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมอัญมณี ไม่ว่าจะเป็นฝีมือช่างที่ประณีต การออกแบบที่สร้างสรรค์ทันสมัย วัตถุดิบคุณภาพสูง ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนการค้าและส่งออกอย่างครบวงจร ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตและจุดเชื่อมโยงสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีในภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอด การจัดงาน JGAB 2025 นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และ SMEs โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีไทยให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างยั่งยืนซึ่งตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทย (มกราคม–กรกฎาคม 2567) มีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 9,301.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.86% จากช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยนับเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 3 หรือคิดเป็นสัดส่วน 5.44% ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากไม่นับรวมการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป จะพบว่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 5,103.78 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 6.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566“JGAB 2025 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักออกแบบไทย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไปจนถึงผู้ผลิตระดับสากล โดยเฉพาะในยุคที่ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และความร่วมมือ คือหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ” กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น ‘ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอัญมณีของอาเซียน’ อย่างแท้จริง พร้อมผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในทุกมิติ ทั้งด้านนวัตกรรม การออกแบบ การเพิ่มมูลค่า และการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางด้านประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok (JGAB) กล่าวว่า JGAB 2025 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่คือเวทีระดับอาเซียนที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประเทศ “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีของภูมิภาค และขอขอบคุณทุกพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และผู้ประกอบการ ที่ร่วมกันทำให้งานนี้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้”สำหรับการงาน JGAB 2025 ซึ่งจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่มากกว่า 17,000 ตารางเมตร โดยงานนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลก มีผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้ารวมกว่า 400 บริษัท จาก 15 ประเทศ โดยเป็นผู้ประกอบการชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และตุรกี และคาดการณ์ว่าจะมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมากกว่า 10,000 ราย จากทั่วภูมิภาค รวมถึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพซึ่งเราเชิญมาจากทั่วโลก อาทิ จีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง เยอรมนี และ สหรัฐอเมริกา“เราเชื่อมั่นว่า JGAB 2025 จะเป็นพื้นที่ที่จุดประกายโอกาสใหม่ให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักลงทุนจากทั่วอาเซียน และทั่วโลก พร้อมสร้างเครือข่ายการค้าในอุตสาหกรรมอัญมณีที่แข็งแรงและยั่งยืนยิ่งขึ้น”ด้านผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า นอกจากนี้ JGAB 2025 ยังเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้เข้าชมงาน และผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกด้วย สำหรับงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2025 ในปีนี้ จะมีไฮไลต์สำคัญภายในงานได้แก่ โซน The Jewellery & Gem ASEAN Summit สัมมนาระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์ตลาด และผู้ประกอบการชั้นนำ เพื่อเจาะลึกแนวโน้มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต The ASEAN’s Masterpieces Gallery นิทรรศการพิเศษที่นำเสนอผลงานเครื่องประดับอันล้ำค่าจากทั่วอาเซียน สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและงานฝีมืออันประณีต The Next Gem Awards 2025 เวทีเฟ้นหานักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์หน้าใหม่ได้นำเสนอผลงานสู่ตลาดระดับโลก JGAB Runway - "Jewels of The New Era” และ “Symphony of Light” แฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดอลังการ นำเสนอคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำของภูมิภาค ถ่ายทอดศิลปะและความงดงามผ่านเครื่องประดับที่สะท้อนวัฒนธรรมและแนวโน้มแฟชั่นแห่งอนาคต และโซนสัมมนาและเวิร์กช็อปด้านการตลาดและเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ อัปเดตแนวโน้มตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลก กลยุทธ์การทำตลาดดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI และ Blockchain ที่เข้ามามีบทบาทในการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารเพิ่มเติม:• Website: https://jewellerygemaseanbkk.com • Facebook: https://www.facebook.com/JGABThailand • Instagram: https://www.instagram.com/jewelleryandgemaseanbangkok • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jewellery-and-gem-asean-bkk • Line: https://lin.ee/cp9sd85