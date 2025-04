วิกฤตหลังแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง อังกฤษหวั่นผู้สูบนับล้านแห่ซื้อของในตลาดมืด

สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวผลสำรวจล่าสุดซึ่งระบุว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากว่า 5.6 ล้านคนในสหราชอาณาจักร อาจยอมเสี่ยงหันไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากตลาดมืด หลังรัฐบาลประกาศแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยแบบสำรวจในกลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีอายุเกิน 18 ปี พบว่า หนึ่งในสาม ยอมรับว่า “มีแนวโน้มจะหันไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย” ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารนิโคตินในปริมาณที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมถึงสารเคมีที่อาจก่อมะเร็งงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยดาร์บี พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายที่ขายกันในตลาดมืดพบสารโลหะหนักในระดับที่น่าตกใจ เช่น ทองแดง นิกเกิล และตะกั่ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างรุนแรงกลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นผู้ชายมีแนวโน้มจะหันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนมากกว่าผู้หญิงถึง 2 เท่า โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 35–54 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะซื้อบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งแม้จะผิดกฎหมายมาร์คัส ลินด์บลาด ผู้บริหารจากบริษัท Haypp ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นนี้ ระบุว่า “การแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งจะทำให้ตลาดมืดเติบโตขึ้น ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถรับรองได้เลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่จำหน่ายกันอยู่ในตลาดหลังวันที่ 1 มิถุนายนเป็นสินค้าที่ปลอดภัย”รายงานข่าวยังระบุเพิ่มเติมจากระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ (NHS England) ที่ชี้ว่า มีเยาวชน 1 ใน 4 คนเคยลองใช้บุหรี่ไฟฟ้า แต่มีเพียง 1 ใน 10 คนเท่านั้นที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ ขณะที่เยาวชนในกลุ่มอายุ 16–17 ปี มีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 6 และบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งคือรูปแบบที่ได้รับความนิยมที่สุด โดยมีการใช้ถึง 70% ของเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน แพทย์ในอังกฤษพบว่า ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา มีจำนวนเด็กและเยาวชนที่ต้องเข้ารับการรักษาเนื่องจากผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 733%ด้านข้อมูลจากบริษัท Midland Health พบว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานท้องถิ่นในอังกฤษได้ยึดบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายแล้วกว่า 5 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 60 ล้านปอนด์นพ.หญิง รูปา ปาร์มาร์ แพทย์ประจำเบอร์มิงแฮม ให้ความเห็นว่า “หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม เราอาจเจอกับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีสารก่อมะเร็ง สารเคมีที่เชื่อมโยงกับโรคปอด และโลหะหนักอย่างตะกั่ว ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ”Millions of vape users will risk buying toxic products on the black market after ban, survey suggests | Daily Mail Online