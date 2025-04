"ไครโอวิวา" หนึ่งเดียวในตลาดธนาคารสเต็มเซลล์ไทยที่ได้มาตรฐาน AABB ครบ! เตรียมเร่งเครื่องพัฒนา ‘ATMPs’ ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ด้วยมาตรฐาน GMP-PIC/s

นับตั้งแต่วงการวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยและค้นพบว่า ‘สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ’ หรือ Cord Blood (CB) สามารถใช้รักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเลือดและอื่นๆ ได้มากกว่า 85 โรค อาทิ กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดต่างๆ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคจากความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดแดง โรคจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญ จนถึงวันที่งานวิจัยขยายผลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสเต็มเซลล์ในส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ Cord Tissue (CT), สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อหุ้มรก Amnion Tissue (AT) หรือแม้แต่ สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน หรือสเต็มเซลล์มีเซนไคมอลจากไขมัน Adipose-Derived MSCs (ADSC) ส่งผลให้ ‘สเต็มเซลล์’ กลายเป็นความหวังใหม่ของวงการแพทย์ และอาจเป็น Game Change สำคัญในอุตสาหกรรม Health & Wellnessประเทศไทย ตลาดธนาคารสเต็มเซลล์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากประเด็นเรื่องความต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของคนยุคใหม่ เทคโนโลยีด้านการจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่ก้าวหน้าทำให้การนำสเต็มเซลล์มาใช้ไม่ได้จำกัดเพียงการรักษาและป้องกันโรค แต่ยังครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมความงาม ‘สเต็มเซลล์’ จึงได้รับความสนใจในวงกว้างแต่ทางเลือกที่มากขึ้นย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้และมาตรฐานของแหล่งผลิตและจัดเก็บสเต็มเซลล์ ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมี สารโปรตีนแปลกปลอม เชื้อโรค หรือเซลล์แปลกปลอมในระหว่างกระบวนการเตรียมสเต็มเซลล์ที่ไม่ถูกวิธี จนอาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภคด้วยเหตุนี้ ‘ไครโอวิวา’ ธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์มาตรฐานระดับโลก จึงสานต่อพันธกิจ ‘เคียงข้างทุกคุณภาพชีวิต ด้วยสเต็มเซลล์ประสิทธิภาพสูง’ เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บ ด้วยการเป็นธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับมาตรฐาน AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) หรือ สมาคมเพื่อความก้าวหน้าด้านเลือดและชีวรักษาประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ การจัดเก็บสเต็มเซลล์ การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ และการรับรองว่าเป็นแหล่งผลิตเซลล์ตั้งต้นที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ATMP หรือผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง พร้อมเดินหน้าวิจัยและพัฒนาด้วยมาตรฐาน GMP-PIC/s ซึ่งเป็นมาตฐานการผลิตยาและเวชภัณฑ์ระดับสากลที่เข้มงวดที่สุด ภายในห้องปฎิบัติการณ์ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย.2) จากองค์การอาหารและยา ให้เป็นสถานที่ผลิตยาที่มีมาตรฐานในการผลิตMSCs เพื่อการวิจัยทางคลินิกกล่าวว่า “นับตั้งแต่ ไครโอวิวา ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 จนถึงวันนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสเต็มเซลล์ การเก็บรักษาและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดของไทย การขยายห้องปฏิบัติการสำหรับจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ 3 เท่า เป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของเอเชีย รองรับการขยายโอกาสจัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารกสู่บุคคลทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมุ่งเป้าไปที่การผลิต ‘ผลิตภัณฑ์ยาใหม่’ ในกลุ่ม ATMP (Advance Therapy Medicinal Product) โดยการผลิตนั้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICS ตามหลักเกณฑ์ผลิตยาขั้นสูงของสหภาพยุโรป โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย”ไครโอวิวา ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของรัฐในการผลักดันและส่งเสริมศักยภาพธุรกิจที่มีความทันสมัย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มดำเนินการ ปัจจุบัน ได้รับการส่งเสริม ใน 3 โครงการ ได้แก่ Cord blood Banking การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ, Testing Service (กลุ่ม Mesenchymal Stem Cell) และล่าสุด ลงทุนในโรงงานผลิต ATMPs (Advance Therapy Medicinal Product) ซึ่งอยู่ในกลุ่มการผลิตยาขั้นสูง สะท้อนถึงความพร้อมในด้านเทคโนโลยีการผลิต ระบบคุณภาพ และความมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวการวางเป้าหมายไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ในกลุ่ม ATMPs ทำให้ไครโอวิวาต้องสร้างมาตรฐานการเป็น Biomanufacturing ที่สมบูรณ์แบบ เพราะการผลิต ATMPs ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงจะต้องสอดคล้องไปกับมาตรฐาน GMP/PICS ตามหลักเกณฑ์ผลิตยาขั้นสูงของสหภาพยุโรป โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีองค์การอาหารและยาเข้ามาควบคุมผลิตภัณฑ์“มาตรฐาน GMP-PIC/s หรือ Good Manufacturing Practice – Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) เป็นมาตฐานการผลิตยาและเวชภัณฑ์ระดับสากลที่เข้มงวดที่สุด มีการควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการบรรจุ เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน ให้ผู้บริโภคได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ นั้นเป็นเหตุผลที่เราต้องออกแบบห้องปฏิบัติการที่มีทันสมัยและมีความพร้อมที่สุดและจะต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ล่าสุดเราได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย.2) ซึ่งเป็นการรับรองสถานที่ผลิตยาที่มีมาตรฐาน สามารถผลิต MSCs เพื่อการวิจัยทางคลินิกได้ ปัจจุบันเรากำลังวิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์เพื่อให้ อย. เข้ามาตรวจสอบ และใบอนุญาตรับรองความปลอดภัยของยาต่อไป”ตลอด 17 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ไครโอวิวา พิสูจน์การเป็นผู้นำตัวจริงในอุตสาหกรรมสเต็มเซลล์ การเก็บรักษาและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดของไทย ด้วยการเป็นธนาคารสเต็มเซลล์หนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AABB ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ การจัดเก็บสเต็มเซลล์ การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ และการรับรองว่าเป็นแหล่งผลิตเซลล์ตั้งต้นที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ATMP หรือผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง“เนื่องจากกระบวนการในการเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ มีความละเอียดอ่อนและต้องถูกควบคุมดูแลโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างรัดกุม เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์ได้ ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน ทั้งทักษะความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสเต็มเซลล์ รวมไปถึงการปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ การเพาะเลี้ยง และกระบวนการการขนย้าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสเต็มเซลล์ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยมาตรฐานดังกล่าวจะต้องตรวจสอบทุกๆ 2 ปี เราได้รับการรับรองมาตรฐานติดต่อกันเป็นครั้งที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2553 ทั้งด้านการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ และการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อ และล่าสุดยังได้รับการรับรองว่าเป็นแหล่งผลิตเซลล์ตั้งต้นที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ATMP ที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ AABB”“การได้รับการรับรองมาตรฐาน AABB ทั้ง 3 ด้าน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ ด้วยความใส่ใจทุกกระบวนการและมีความปลอดภัยในระดับสูงสุด”กมลรัตน์ บอกว่า สำหรับผู้บริโภคที่สนใจจัดเก็บสเต็มเซลล์หรือต้องการใช้สเต็มเซลล์ทางการแพทย์หรือความงาม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะหากหากแหล่งที่มาไม่ได้มาตรฐานหรือมีกระบวนการในการนำเซลล์ไปใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้“นอกจากการรับรองมาตรฐานจาก AABB รวมถึงมาตรฐาน GMP-PIC/s ซึ่งจะเป็นมาตรวัดสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเซลล์บำบัด สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือ แนวความคิดในการทำธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะธุรกิจประเภทนี้ที่ผู้ประกอบการเปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิตและผู้รักษาทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางจิตใจของลูกค้า สำหรับ ไครโอวิวา เราเชื่อเสมอว่า ทุกคนควรได้รับโอกาสที่ดีที่จะได้รักษาโรค และการเก็บสเต็มเซลล์ควรเป็นเรื่องที่ใครก็เข้าถึงได้ ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด พันธกิจต่อจากนี้คือการการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ เพื่อสร้างโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย” กมลรัตน์ กล่าว