เตรียมพบกับ "TPQI Fair 2025" งานแฟร์แนะแนวอาชีพครั้งใหญ่แห่งปี พบแรงบันดาลใจ อาชีพใหม่ ทักษะใหม่ พร้อมปรับตัวสู่อนาคต

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงาน “TPQI Fair 2025 แนะแนวอาชีพสู่การเรียนรู้ Learning and Careers Guidance” อย่างยิ่งใหญ่ งานแฟร์ที่รวมแรงบันดาลใจ เส้นทางอาชีพ และทักษะใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์โลกแห่งการทำงานในยุคใหม่ไว้ในที่เดียว โดยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงข้อมูลเส้นทางอาชีพ การเรียนรู้ทักษะใหม่และการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด “ค้นพบอาชีพที่ใช่ ก้าวไปสู่อนาคต” งานจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2568 ณ IMPACT Exhibition Center Hall 9-10ภายในงานจะมีการนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับทิศทางอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงอาชีพในอนาคตผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการแนะแนวอาชีพกว่า 50 อาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการชั้นนำ กิจกรรมแนะนำเส้นทางการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับเทรนด์โลก บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และการทดสอบค้นหาศักยภาพเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การเสวนาและเวิร์กชอปจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลต้นแบบในหลากหลายสายอาชีพ และโซนจำหน่ายอาหารและสินค้าจากร้านมืออาชีพ รวมทั้งกิจกรรมเวิร์กชอปอาชีพทางเลือก สร้างอาชีพสร้างรายได้ และเวิร์กชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ปิดท้ายทุกวันด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับประเทศ สนับสนุน Soft Power ของไทย โดยวันที่ 16 พฤษภาคม พบกับวง MEAN และวันที่ 17 พฤษภาคม เอนเตอร์เทนให้สุดไปกับคณะหมอลำไอดอลงานนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการมีงานทำ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ และผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง รวมถึงผู้ประกอบการ นายจ้างที่ต้องการกำลังคนคุณภาพ ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับตนเอง มองหารายได้จากอาชีพที่มีมากมายหลากหลายมาแนะนำภายในงาน รวมทั้งได้เข้าใจถึงความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพกำลังคนของประเทศไทยให้ตรงตามมาตรฐานอาชีพที่สากลให้การยอมรับ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคคลได้รับการรับรองความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานตามมาตรฐานที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆ เป็นผู้จัดทำเพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายการพัฒนาประเทศTPQI Fair 2025 เป็นงานแฟร์ที่จะเปิดประตูสู่โลกแห่งโอกาสและเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย พร้อมเชื่อมโยงคุณกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับศักยภาพของกำลังคนไทยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ตลอดจนผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้ คือการแนะนำบริการ “แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ Learning and Careers Guidance (LCG)” ภายใต้ EWE Platform แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้และรับรองสมรรถนะตลอดชีวิตที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น ตอบโจทย์คนทุกวัย นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวพันธมิตรจากภาคธุรกิจและองค์กรวิชาชีพชั้นนำที่จะร่วมกันสร้างเครือข่ายการใช้กำลังคนของประเทศที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนและผู้บริโภคเลือกใช้บริการจาก “มืออาชีพ” ตัวจริงงานนี้เปิดให้ทุกคนได้เข้าร่วมฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน TPQI Fair 2025อย่าพลาดโอกาสในการค้นพบอาชีพที่ใช่ เส้นทางการเรียนรู้ใหม่ เพื่อก้าวไปสู่อนาคตติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.tpqifair.comหรือ Facebook Fanpage: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)