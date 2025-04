ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ชวนสุขทันทีที่เที่ยวไทย ในงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 ฉลองสงกรานต์คึกคัก ระเบิดพลัง Soft Power ไทย

เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ และ Soft Power ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญในการต่อยอดเพื่อผลักดันไปสู่งานเทศกาลระดับโลก โดยเฉพาะ ในปีนี้ที่เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัล จึงได้จัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 อย่างยิ่งใหญ่และไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ แคมเปญ สุขทันที ที่เที่ยวไทย แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวภายในงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 ว่า“ใบเฟิร์นอยากจะเชิญชวนทุกคน ให้ชวนคนที่เรารักออกไปเที่ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กันนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่นี่เลย! สุขทันที ที่เที่ยวไทย ในงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 ที่ท้องสนามหลวงที่ใบยืนอยู่ตอนนี้ มาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2568 และงาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์" ที่จัดขึ้นทั่วประเทศตลอดเดือนเมษายน ใครอยู่ที่ไหนก็ลองแวะไปดูนะคะ มาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่สุดๆ ให้สมกับที่เป็น 1 ในความภาคภูมิใจ และ Soft Power ของไทย ที่สงกรานต์บ้านเราได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกกันนะคะ ช่วยกันผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ของเราเป็น World Event ที่ในทุกๆ เดือนเมษายน ใครๆ ทั่วโลกก็ต้องวางแผนว่าจะมาร่วมงานสงกรานต์ของไทยให้ได้”นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการจัดงานฯ ว่า ปีนี้ ททท. ตั้งใจจัดเต็มเพื่อยกระดับเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่เพื่อก้าวสู่ระดับ World Event เป็น Grand Festivity และตอกย้ำความเชื่อมั่น เมืองไทยปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาร่วมเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยไปด้วยกัน ผ่านการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2567 บริเวณถนนราชดำเนินและพื้นที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร จะอัดแน่นไปด้วยความสุขและความพิเศษที่มากขึ้นกว่าทุกๆปีภายในงานพบกับ ไฮไลต์ขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ 8 ขบวน ในรูปแบบขบวนแห่คานิวัล Soft Power ตามแนวคิด THAINESS ICONIC และโซนสงกรานต์อัตลักษณ์ 5 ภาค โซนเสน่หน์ไทย กิจกรรมประเพณีและความสนุกสนานจากลานเล่นน้ำ เวที EDM การแสดงจากศิลปินชื่อดังของประเทศ และกิจกรรมอีกมายตลอดทั้ง 5 วัน ที่เสิร์ฟความสุขเต็มพื้นที่ท้องสนามหลวงนอกเหนือจากการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 แล้ว ยังมีงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดเดือนเมษายน และ ททท. ยังได้ผลักดัน กิจกรรม Big Events และ Local Festival Experience ที่นำเสนอเสน่ห์ไทย 5 Must Do in Thailand ที่น่าสนใจอีกมายมายตลอดปี 2568 ภายใต้แนวคิด Thailand Summer Festival ในโอกาสปี Amazing Thailand Grand Tourism And Sports Year 2025 อีกด้วยโดยกิจกรรมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการสื่อสารหลักของ ททท. ในปีนี้คือ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของ ททท. ที่จะทำให้ “การท่องเที่ยวไทย” กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่เข้าถึงได้ทันที ตั้งแต่การวางแผนเดินทาง ไปจนถึงประสบการณ์ระหว่างการท่องเที่ยว ด้วยองค์ประกอบครบถ้วน ทั้งความคุ้มค่า ความสะดวก ความปลอดภัย และอัธยาศัยไมตรีแบบไทย ๆ ที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียว ออกทริปกับเพื่อน เที่ยวกับครอบครัว หรือฉลองโมเมนต์พิเศษกับคนที่รักทุกเส้นทางในเมืองไทยปีนี้ พร้อมเติมเต็ม “ความสุขทันที” ให้เกิดขึ้นกับทุกคน ทุกช่วงเวลา และทุกมุมของประเทศไทย