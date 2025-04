ARDA จับมือ ฟาร์ม เอ็กซ์โป และพันธมิตร เปิดศึก AGRITHON by ARDA Season 2 เฟ้นหาสุดยอดไอเดียปลุกพลังนวัตกรรมเกษตรไทย ชิงทุนวิจัยรวมกว่า 100 ล้าน

คุณชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนที่ 26 กล่าวว่า “Agrithon by ARDA” เป็นวาไรตี้เกมส์โชว์รายการแรกของประเทศไทย ที่จัดให้มีการแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมงานวิจัยด้านการเกษตรที่ถูกคิดค้นโดยนักวิจัยไทย เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยใน Season 1 ปี 2024 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 100 นวัตกรรม และจากเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทำให้ ARDA ได้จัด AGRITHON by ARDA Season 2 ขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรไทยไปไกลด้วยนวัตกรรม” โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันให้สนุก ตื่นเต้น และท้าทายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ลุ้นคว้าทุนวิจัยรวมกว่า 100 ล้านบาท ผ่านการนำเสนอผลงาน 4 หมวดหมู่จากผู้ให้การสนับสนุนหลัก ได้แก่หมวดที่ 1 Agritech & Bio-Economy – เปิดกว้างสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร พืช-สัตว์เศรษฐกิจ และระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนโดย ARDA หมวดที่ 2 Smart Farmer & Sustainable Technology – เน้นสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนโดย โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย หมวดที่ 3 Rubber Innovation – สนับสนุนการวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมจากยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่มจาก “ของดีของไทย” สนับสนุนโดย การยางแห่งประเทศไทย หมวดที่ 4 Post-Harvesting & Future Rice – สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และนวัตกรรมข้าวแห่งอนาคต สนับสนุนโดย CLP Groupคุณนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์มเอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน AGRITHON by ARDA กล่าวว่าAGRITHON by ARDA ปัจจุบันได้รับการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายการนี้ไม่ใช่แค่เวทีการแข่งขันเชิงไอเดียเท่านั้น แต่คืออีกก้าวพลังสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคเกษตรกรรมไทย โดยมีเป้าหมายในการผลักดันไอเดียนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเน้นผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการใช้งานได้จริงเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้จัดงานภาคเกษตรไม่ควรเป็นเพียง ‘หลังบ้าน’ ทางเศรษฐกิจอีกต่อไป แต่ต้องกลายเป็น ‘เวทีหลัก’ ที่มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุน การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง การแข่งขันจึงเป็นพื้นที่ที่เราตั้งใจออกแบบมาให้สามารถเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ นักวิจัย ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักลงทุน และเกษตรกร เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในทุกมิติ และที่กล่าวกันว่าปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่รักการทำเกษตรผมว่าไม่จริง เพราะยุวชนทีม Eco Pine Net ที่เข้ามาร่วมแข่งขันใน Season 1 ได้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการไปต่อยอดพัฒนาผลงานและได้ไปร่วมแข่งขันในต่างประเทศซึ่งที่น่าภูมิใจคือทีมนี้ติด 1 ใน 20 ทีมที่ได้เข้ารอบจาก 300 ทีมทั่วโลกอีกด้วยคุณวัชรา ลี้โกมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ซี แอล พี (CLP Group) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กล่าวว่า“กลุ่มบริษัท ซี แอล พี เป็นผู้นำการออกแบบและผลิตนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในส่วนของข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย เพราะนอกจากที่เราจะออกแบบและผลิตนวัตกรรมแล้ว เรายังผลักดันให้เกษตรกรได้หันมาใช้เครื่องจักรมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน เปลี่ยนเกษตรกรจากผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบส่งออกเข้าไปถึงอุสหกรรมต่าง ๆ สำหรับการแข่งขัน AGRITHON by ARDA Season 2 กลุ่มบริษัท ซี แอล พี มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมนวัตกรรมทั้งจากทางภาคเกษตร เยาวชน หรือผู้ที่มีไอเดียนำมาจัดแสดงได้ ซึ่งจากในปี 2024 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นปีแรกที่จัดการแข่งขันนี้และได้รับฟีคแบคและประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นในปี 2025 นี้ กลุ่มบริษัท ซี แอล พี ก็มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพผ่านการสนับสนุนให้กับนวัตกรรมที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไป”ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนายางพาราไทยอย่างต่อเนื่อง ได้เข้าร่วมสนับสนุนด้านนวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า “การยางได้ศึกษาการจัดงานของปีที่แล้ว เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทย การยางมีงบประมาณงานวิจัย 400 กว่าล้านบาทต่อปี ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ขึ้นหิ้งไว้มากมาย เราเชื่อว่าในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยางในงานวิจัย การยางมีมากเป็นอันดับ 1 เพื่อให้นวัตกรรมและงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างได้อย่างเป็นรูปธรรม ดั้งนั้นการยางจึงร่วมสนับสนุน และผลักดันเพื่อนำงานวิจัยทั้งหมดออกสู่สาธารณะ และเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวที และการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านของยางพารา ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและการนำยางพาราไปใช้และพัฒนาให้เกิดมูลค่าสูง สื่อสารให้คนไทยได้รู้ว่ายางของไทยเป็นที่หนึ่งในโลก”การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน Toyota Farm Expo 2025 มหกรรมเกษตรในร่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Colorful Farm” เปิดโลกแห่งสีสันและการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด โดยภายในงานผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิพิเศษในการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมการเกษตรต่อสายตานักลงทุน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2568 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ IMPACT Exhibition Hall 5-10 เมืองทองธานีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน AGRITHON by ARDA Season 2 ได้ที่www.agrithon.com หรือ Line: @agrithon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก Agrithon Thailand และ แฟนเพจเฟซบุ๊ก Farm Expo Thailand หรือ Line: @agrithon และสามารถติดตามรับชม AGRITHON by ARDA ได้ในรายการ Farm Expo TV ทางช่อง GMM25 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น. และชมย้อนหลังผ่าน YouTube GMM25, แอปพลิเคชั่น one D และ YouTube Farm Expo