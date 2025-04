สายปิ้งย่างห้ามพลาด! “MY MAP ปิ้ง ปักหมุดล่าทั่วเมือง” ตะลุยกินหมูกระทะมากกว่า 20 ร้านดัง ลุ้นรางวัล 100,000 บาท พร้อมเปิดประสบการณ์ปาร์ตี้กับเหล่าอินฟลูสายกินกว่า 100 ช่อง

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า “การทานหมูกระทะ” ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีค่าการเติบโตขึ้นมากกว่า 31.2 % ในปี 2024 ข้อมูลสำรวจของ "กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) " หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมูกระทะเติบโตอย่างรวดเร็วคือ การตลาดออนไลน์ ที่เป็นยอดนิยมกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากทาง อินฟลูเอนเซอร์ คอนเทนต์ที่ได้จาก Social Listening ส่วนใหญ่จะเด่นในเรื่องของการกินโชว์ กินโชว์แบบยั่วๆ พร้อมหมูสามชั้นย่างเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแซ่บๆ หรือแม้แต่การรีวิวที่ร้านต่างๆ เป็นใครจะอดใจไหว จนทำให้ร้านปิ้งย่างนั้น เติบโตขึ้นอย่างมาก ความนิยมนี้สะท้อนให้เห็นจากจำนวนร้านหมูกระทะที่มีอยู่มากมายทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาอาหารที่สามารถสังสรรค์และรับประทานร่วมกันได้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (ที่มา : "กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.))หากพูดถึงการทาน “หมูกระทะหรือปิ้งย่าง” นอกจากน้ำจิ้มรสเด็ดที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยขึ้นแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องดื่มคู่ใจ ไม่ว่าจะเป็นชาเย็น ๆ ที่ช่วยให้มื้ออาหารกลมกล่อมและย่อยง่ายขึ้น หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เติมความซ่าและเพิ่มอรรถรสให้การทานปิ้งย่างสนุกขึ้นอีกระดับด้วยโอกาสนี้ จึงเกิดเป็นแคมเปญ “ MY MAP ปิ้ง” ในภารกิจ "ออกล่าร้านหมูกระทะทั่วเมือง" รวมกว่า 20 ร้านดัง ไม่ว่าจะเป็น Y.O.U หมูกระทะ, ม๋วนใจ๋ หมูกระทะ, หมูกระทะ มหานคร, Everday mokrata,ทวีโชค, 71 หมูกระทะ, อรียาหมูกระทะ และร้านดังเกือบ 20 ร้าน การันตีความอร่อยจากชาวกรุงและเป็นที่นิยมบนโซเชียล พร้อมเฟ้นหาสุดยอดนักล่าหมูกระทะ 100 ท่านแรก ที่จะได้ร่วมท้าประลองกินจุ ปาร์ตี้กับอินฟลูสายปิ้งกว่า 100 ช่อง และลุ้นรับเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท! ภายในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 15 มี.ค - 31 พ.ค 2025สำหรับกิจกรรม MY MAP ปิ้งจะมี 2 สเต็ปที่ให้ได้ร่วมสนุกในครั้งนี้คือ1. การ “ออกล่า เช็คอิน หมูกระทะ” กว่า 20 ร้านดัง รับเลยส่วนลด MY BOX SET 100 บาทขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม “ออกล่า เช็คอินหมูกระทะ”1.1 เข้าไปที่ทางเว็บไซต์ https://myworld-virtual-store.com/My-map/?page=checkinหรือ สแกน QR CODE1.2 สมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน1.3 เลือกร้านที่ต้องการเช็คอิน (สามารถเลือกร้านได้จากหมุดเช็กอินแต่ละร้าน)1.4 ถ่ายรูปที่ร้านหมูกระทะและยืนยัน1.5 กด POPUP “คลิกรับส่วนลด 100 บาท”1.6 กดที่ภาพคูปอง "แลก MY BOX SET ลด 100 บาท" (ใช้ 15,000 Coins)”1.7 เลือกร้านและสาขาที่ต้องการ1.8 กดยืนยันที่หน้าร้านจะมี โค้ดแลกแสดงขึ้นมา แบบไม่ซ้ำกัน มีระยะเวลาใช้เพียง 10 นาที1.9 การแลกสำเร็จจะมีข้อความแสดงว่า “ยืนยันใช้สิทธิแล้ว”(การเช็คประกาศ คะแนน Update daily/Realtime Virtual และ Page my world)วิธีการเข้าร่วมลุ้นเงิน 100,000 บาท กติกาคือ ผู้เข้าร่วมกรอกข้อมูลได้ที่นี้ https://myworld-virtual-store.com/My-map/ เช็คอินร้านค้าที่เข้าร่วมรายการให้ติด ท๊อป 100 ท่านแรก จะผ่านเข้ารอบ ไปร่วมกิจกรรมแบบชิกๆ พร้อมร่วมปาร์ตี้กับเหล่า อินฟลูสายปิ้งกว่า 100 ช่อง อย่างใกล้ชิดอีกด้วย2. ตามล่า COINS แลก MY BOX SET สูตรพิเศษกิจกรรมตามล่า COINS MY MAP ปิ้ง เข้าไปเก็บคอยใน https://myworld-virtual-store.com จำนวน 5 จุด ให้หรือให้ครบ 15,000 COINS นำมาเพื่อรับ ส่วนลด MY SET BOX จำนวน 100 บาท สุดฟินและไม่เหมือนใคร (สามารถใช้สิทธิได้ 100 สิทธิ / เดือนเท่านั้น) ได้ทุกร้านที่เข้ารวมรายการขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม “เก็บ Coins แลก MY BOX SET ลด 100 บาท”2.1 เข้าไปที่ทางเว็บไซต์ “ https://myworld-virtual-store.com ” หรือ สแกน QR CODE2.2 สมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน2.3 กดเลือก “เก็บแต้มต่อที่ Virtual Store”2.4 เข้าสู่ Virtual Store เก็บแต้ม 5 จุด ตามไอคอน เตาหมูกระทะ MY MAP ปิ้ง (เก็บคอย2ชั้นเลยนะ)ซึ่งจะมีดังนี้ จุดแรก: เช็คอินป้ายMY MAP ปิ้ง หน้าเคาน์เตอร์ จุดที่สอง: หลังเคาน์เตอร์ดู VDOจุดที่สาม: ยืนยันดู TIKTOK จุดที่สี่: ยืนยันดู FACEBOOK และจุดที่ห้า: ยืนยันดูYOUTUBE2.5 รับ Coins ครบ 5 จุดให้ไปที่ เมนูบาร์ว่า “CheckCOINS”2.6 กดที่ภาพคูปอง "แลก MY BOX SET ลด 100 บาท" (ใช้ 15,000 Coins)2.7 เลือกร้านและสาขาที่ต้องการ2.8 กดยืนยันที่หน้าร้านจะมี โค้ดแลกแสดงขึ้นมา แบบไม่ซ้ำกัน มีระยะเวลาใช้เพียง 10 นาที2.9 การแลกสำเร็จจะมีข้อความแสดงว่า “ยืนยันใช้สิทธิแล้ว”เป็นอันเสร็จสิ้น! พร้อมรับเซ็ตหมูกระทะสุดพิเศษจาก MY CONNECT สามารถเข้าร่วมสนุกได้ที่: https://myworld-virtual-store.com/My-map/?page=point หากคุณอยากเดินสายแลก MY BOX SET จากทุกๆ ร้าน เตรียมตัวให้พร้อม! สามารถสะสม COINS และเข้าร่วมภารกิจสุดมันส์ได้ใน เกม My Bar Story บน Virtual Web โลกเสมือนจริง ที่ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ร้านอาหารสุดล้ำ! รันออเดอร์ปลดล็อก 6 สเตจ ถึง 6 สไตล์แล้ว ยังมีสกินแต่งตัวมากมาย ให้ไปอัพสไตล์ที่เป็นตัวเองได้สุด ขนาดร้านยังมีสไตล์ไม่ซ้ำกัน ร้านยังมีสไตล์ขนาดนี้ แล้ว สายชิคแบบเรา จะยอมตกเทรนด์ได้ไง?! ที่นี่ : https://myworld-virtual-store.com/mybarstorys นอกจากนี้สิทธิพิเศษสำหรับ นักล่าที่ สะสม my box ได้สูงสุด จะได้เข้ารอบท้าประลองเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 Final round ในวัน big event ร่วมกับเหล่า Influencer สายกินจุอีกด้วยในส่วนร้านค้าที่สามารถออกตามล่าและแลก MY SET BOX ได้ที่เข้าร่วมรายการได้ดังนี้ ร้าน Y.O.U หมูกระทะ : สาขา ซอยเสือใหญ่ สาขารามอินทรา กม9 และสาขาศรีนครินทร์ ร้าน ม๋วนใจ๋ หมูกระทะ : สาขาบรรทัดทอง ร้านหมูกระทะ มหานคร : สาขาประเวศ Everday mokrata : สาขาสีส้ม , สาขาริเวอร์ซิตี้ ร้านทวีโชค : สาขา เมืองเอก , สาขาอำเภอเมืองปทุมธานีและสาขา สนามบินน้ำ ร้าน 71 หมูกระทะ : สาขาบรรทัดทอง ร้าน Bar Mookrata : สาขาพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ร้านอารียาหมูกระทะ : สาขาอินทามระ ร้านหญิงใหญ่ หมูกระทะ : สาขาBTS ตลาดพลู ร้านพลาญชัย บาร์บีคิว : สาขาโชคชัย 4 และ ร้านเจริญพร หมูกระทะแคมป์ปิ้ง : สาขาบางพลี สมุทรปราการค้นหาร้านที่เข้าร่วมร้านกิจกรรมได้ที่ : https://myworld-virtual-store.com/My-map/?page=checkin หรือหากสนใจร่วมกิจกรรมและตามล่ากิจกรรม MY MAP ปิั้งได้ที่ : https://myworld-virtual-store.com/My-map/ เตรียมพร้อมไปออกล่ากันก่อนหมดเขตเข้าร่วมกิจกรรม 31 พ.ค 2025 นี้นะ