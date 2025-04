“แบรนด์ซุปไก่สกัด” รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในโครงการ “สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์” จับมือ “ตำรวจทางหลวง” และ “ตำรวจจราจร” แจกแบรนด์ซุปไก่สกัด 85,000 ขวด ณ 7 จุดบริการประชาชนบนถนนหลักร่วมลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ให้กับผู้ขับขี่ทางไกล

10 เมษายน 2568 –รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดประเทศไทยและอินโดไชน่า กล่าวว่า “จากการยึดมั่นในค่านิยมองค์กรเรื่อง ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) แบรนด์ซุปไก่สกัดจึงได้ร่วมมือกับ ‘กองบังคับการตำรวจทางหลวง’ และ ‘กองบังคับการตำรวจจราจร’ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ซึ่งในปีนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่คนไทยเป็นจำนวนมากจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจำทางเพื่อกลับบ้าน หรือไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักพบว่าเกิดจากความไม่พร้อมของผู้ขับขี่ เช่น มีอาการสมองล้าหรือง่วงนอนระหว่างขับขี่ทางไกล BRAND’S จึงได้ทุ่มงบการตลาดกว่า 9 ล้านบาท มอบแบรนด์ซุปไก่สกัดกว่า 85,000 ขวด ซึ่งมีคุณประโยชน์ของคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของสมองและระบบประสาท เพื่อเพิ่มสมาธิและความพร้อมในการขับขี่ได้ตลอดเส้นทาง ให้ทั้งสองหน่วยงานภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้กับผู้เดินทางด้วยรถยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2568 รวมถึงจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ Jiffy และมินิบิ๊กซี มอบคูปองส่วนลด 5 บาท สำหรับซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัด 42 มล. และส่วนลด 10 บาท สำหรับซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัด 70 มล. โดยสามารถนำคูปองมาใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ที่ Jiffy และมินิบิ๊กซีทุกสาขาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568โดยจุดบริการประชาชนบนทางหลวงสายหลักมีทั้งหมด 7 จุด ได้แก่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 (กก. 4 บก.บล.) เชียงใหม่, สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 (กก.1 บก.ทล.) พระนครศรีอยุธยา, สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 (กก.1 บก.ทล.) อ่อนนุช ลาดกระบัง มอเตอร์เวย์บางปะกง-ฉะเชิงเทรา, สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2 (กก.2 บก.ทล.) ประจวบคีรีขันธ์ และกองบังคับการตำรวจจราจร 3 แห่ง ได้แก่ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจัตร), กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทางด่วน ประชาชื่นขาออก ทางพิเศษศรีรัช (บางซื่อ), และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จุดพักข้างทางขาออก ทางด่วนเฉลิมมหานคร (สุขุมวิทซอย 64 แยก 8) พระโขนง-บางนานอกจากนี้ BRAND’S วางแผนสร้างการรับรู้โครงการฯ ผ่านสื่อ Social Media และ OOH ตลอดจนการใช้ KOLs นำเสนอคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ต่างๆ และร่วมมือกับเซเว่น อีเลฟเว่นจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายให้แก่สมาชิก All Member เพื่อรับ 1 เหรียญ เมื่อ ซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัด 42 มล. (ทุกรสชาติ) 2 ขวด เพียง 65 บาท ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2568 และรับ 1 เหรียญ เมื่อซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัด 100 มล. (ทุกรสชาติ) 2 ขวด เพียง 125 บาท ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 23 เมษายน 2568 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพิเศษ ‘ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งได้สิทธิ์’ ที่ให้ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ แบรนด์ซุปไก่สกัด ทุกรสชาติ ทุกขนาด จากเซเว่น อีเลฟเว่นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 23 เมษายน 2568 สามารถสะสมยอดซื้อ เพื่อแลกสิทธิ์ลุ้นเป็น 50 ผู้โชคดีที่จะได้ร่วมกิจกรรม Boost Up Rally มันส์ยกแก๊งกับเจมีไนน์ ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้”รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า “ตำรวจทางหลวงได้เตรียมความพร้อมรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจเข้มข้นและจัดชุดสายตรวจตลอดเส้นทางหลักเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางอย่างปลอดภัยสิ่งสำคัญที่เราอยากเน้นย้ำคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางงดดื่มแอลกอฮอล์หยุดพักเมื่อรู้สึกง่วงและวางแผนเส้นทางล่วงหน้า ตำรวจทางหลวงพร้อมดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังการเดินทางปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณโปรดตรวจสอบสภาพรถและสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือระหว่างทางสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง”ผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งโดยรถส่วนตัวและขนส่งมวลชนจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กองบังคับการตำรวจจราจรได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกรุงเทพฯ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นในจุดเสี่ยง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กองบังคับการตำรวจจราจรขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไกลในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า และอาการง่วงนอนเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน เราขอให้ผู้ขับขี่ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอ วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และหยุดพักเป็นระยะหากรู้สึกเหนื่อยล้า การมีสติและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย เราพร้อมดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนตลอดช่วงเทศกาล”