ไขปริศนา! งานวิจัยเผยบุหรี่ไฟฟ้าอาจลดความเสี่ยงโรคหัวใจในผู้ติดเชื้อ HIV

งานวิจัยล่าสุดชี้ผู้ติดเชื้อ HIV ที่เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าการสูบบุหรี่มวน โดยผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Heart Association (JAHA) ได้ใช้แบบจำลองทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบระยะเริ่มต้นของภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherogenesis) ซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมันและคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแดงดร.ฮอลลี มิดเดิลคอฟ (Dr. Holly Middlekauff) อายุรแพทย์และศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์และสรีรวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ เดวิด เกฟเฟน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (UCLA) แห่ง UCLA และผู้เขียนหลักของการศึกษาดังกล่าวระบุว่า “แม้การสูบบุหรี่ในสหรัฐฯ จะลดลงสู่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ แต่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV อัตราการสูบบุหรี่ยังคงสูงอยู่ ซึ่งส่งผลให้พวกเขามีความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่สูงกว่าคนทั่วไป กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าประชากรทั่วไปถึง 2-3 เท่า”“ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”การศึกษานี้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน โดยนักวิจัยได้คัดเลือกผู้ติดเชื้อ HIV อายุ 21-60 ปีที่สูบบุหรี่ โดยในแต่ละวันผู้เข้าร่วมจะได้รับการกำหนดให้สูบบุหรี่ธรรมดา เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือเพียงแค่ดูดหลอดเปล่า (กลุ่มควบคุม) โดยเป็นการทดสอบแบบสุ่ม จากนั้นนักวิจัยเก็บตัวอย่างเลือดและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ทั้งก่อนและหลังการสูบ เพื่อตรวจวัดผลกระทบของบุหรี่แต่ละประเภทต่อภาวะหลอดเลือดอุดตัน โดยพบว่าบุหรี่ธรรมดามีผลกระทบมากที่สุดนักวิจัยระบุว่าข้อมูลนี้ควรถูกนำไปศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจัยขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ดร.มิดเดิลคอฟกล่าวว่า “นี่เป็นประเด็นสำคัญที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยยืนยันว่าการเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจในอนาคตสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV”Ref:E-Cigarettes Linked to Lower Cardiac Risks Compared to Tobacco Cigarettes in People with HIV | NewswiseAtherogenic Effects of Acute Electronic Cigarette Compared With Tobacco Cigarette Smoking in People Living With HIV: A Randomized Crossover Trial | Journal of the American Heart Association