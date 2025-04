ไทยพีบีเอส ร่วมงาน Help You, Help Me 2025 รวมพลังอินฟลูเอ็นเซอร์สื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

The Active Thai PBS ร่วมงาน Help You, Help Me 2025 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ พร้อมร่วมสร้างเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์และชุมชนออนไลน์เพื่อสังคม เทลสกอร์-มูลนิธิเพื่อคนไทย ระดมอินฟลูเอนเซอร์ ทำงาน 5 โครงการเพื่อสังคม​องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับบริษัท เทลสกอร์ จำกัด มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่าย จัดงาน Help You, Help Me 2025 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้แนวคิด Influencer for Change ใช้พลังของการสื่อสารของอินฟลูเอ็นเซอร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ครั้งที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เม.ย. 2568 ที่ SCBX NEXT TECH สยามพารากอน​สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด กล่าวในการอภิปรายเกี่ยวกับบาทบาทของ “อินฟลูเอนเซอร์” และการสร้างผลกระทบต่อสังคมว่า เราเชื่อว่าพลังของอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อขายของอย่างเดียว แต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้จริง โครงการนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้พลังนั้นได้แสดงออกในทางที่มีคุณค่าและยั่งยืน เราเชื่อในศักยภาพของอินฟลูเอนเซอร์ ที่สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งด้านการใช้เทคโนโลยี (VR/AR/AI), การสร้างแคมเปญที่วัดผลได้แม่นยำ, และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมในการช่วยกันสื่อสารประเด็นทางสังคม รวมถึงขยายเครือข่ายไปยังอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น และเปิดเวทีกับประเด็นใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับการเก็บข้อมูลผลกระทบอย่างเป็นระบบ​อรุชิตา อุตมะโภคิน ผู้จัดการกลุ่มงานด้านนวัตกรรมการสื่อสาร ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ หรือ The Active Thai PBS กล่าวว่า ในฐานะสื่อสาธารณะ พร้อมทำหน้าที่เชื่อมการรับรู้ของประชาชน จากวาระข่าวสารที่อยู่ในกระแสความสนใจ สู่การหาทางออกและข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมพัฒนาระบบนิเวศสื่อ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน​ซึ่งปีนี้ The Active เข้าร่วมโครงการ Help You, Help Me 2025 เพราะเห็นถึงพลังของอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีอิทธิพลอย่างมากกับสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน เป็นช่องทางที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ดี โดยไทยพีบีเอสมีแพลตฟอร์ม Policy Watch เป็นพื้นที่กลางในการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ไม่ว่านโยบายภาครัฐหรือนโยบายที่มาจากภาคประชาสังคม การที่ได้พลังของอินฟลูเอนเซอร์ในการนำข้อมูลไปสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงลึก รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และติดตามนโยบายที่มีผลกระทบกับประชาชน จะช่วยสร้างการรับรู้ และสร้าง Active Citizens ให้เข้ามามีส่วนในการร่วมสร้างสังคมที่ดีได้มากขึ้น​พร้อมยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ว่าเป็นโอกาสที่ทำให้คนหันมาตื่นตัวต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมา การรับรู้เรื่องการรับมือภัยพิบัติยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม ซึ่งโครงการนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้การสื่อสารวาระสำคัญนี้ ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น ด้วยบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์ ขณะที่สื่อสาธารณะก็ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ เพื่อร่วมสร้างพลังจากชุมชนออนไลน์ที่ขับเคลื่อนสังคมที่น่าอยู่ไปด้วยกัน​​สุภอรรถ โบสุวรรณ Managing Director of HAND Social Enterprise กล่าวว่า ในฐานะธุรกิจเพื่อสังคม เราอยากให้เรื่องราวขององค์กรในการต้านคอรัปชั่นเข้าถึงคนวงกว้าง โดยเฉพาะเยาวชน การร่วมโครงการนี้คือโอกาสให้ภารกิจของเราเป็นที่รู้จักและเกิดการมีส่วนร่วมจากสาธารณะมากขึ้น ซึ่งหลังจากได้ร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ผ่านโครงการ Help You Help Me เมื่อปีที่แล้ว เราเห็นยอดอาสาสมัครเพิ่มขึ้น มีคนติดต่อเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น การสื่อสารอย่างมีพลังช่วยขยายผลกระทบของงานเราได้จริงจรีรัตน์ เพชรโสม หรือ ใบตอง นักสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม และ อินฟลูเอนเซอร์จากช่อง @baitong__j กล่าวว่า อยากใช้พื้นที่ของตัวเองทำอะไรที่มีความหมายมากกว่าแค่คอนเทนต์บันเทิง แต่เป็นการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วม โครงการนี้เปิดโอกาสให้เราได้สื่อสารประเด็นที่เราเชื่อและช่วยให้คนอื่นเข้าใจเรื่องสังคมในแบบของเรา การที่เห็นคนที่ติดตามเราเข้ามาคอมเมนต์ แชร์ และส่งข้อความมาขอบคุณที่พูดเรื่องนี้ มันยืนยันว่า เสียงของเรามีผล และสามารถเปลี่ยนความคิดใครบางคนได้จริง​สำหรับในปี 2568 มีโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 5 โครงการ ได้แก่ 1. ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม 2. มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (People eye care foundation) 3. มูลนิธิสติ (SATI Foundation) 4.มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 5. Baojai Family ทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนด้านสื่ออินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งมีหน่วยงานเพื่อสังคมมากกว่า 29 หน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ​ทั้งนี้ สามารถติดตามแพลตฟอร์ม "Policy Watch" เครื่องมือสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ได้ที่ www.thaipbs.or.th/PolicyWatch และติดตามรายละเอียดโครงการ Help You, Help Me 2025 ได้ที่เว็บไซต์ https://helpyouhelpme.tellscore.com/ไม่พลาดทุกข่าวสาร สาระความรู้ และคอนเทนต์คุณภาพ ติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่▪ Website : www.thaipbs.or.th▪ Application : Thai PBS▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin