หัวเว่ยจัดใหญ่ ‘ไทยแลนด์ พาร์ตเนอร์ ซัมมิต’ หนุนพันธมิตรสร้างอนาคตดิจิทัลอัจฉริยะร่วมกัน

หัวเว่ย ผนึกกำลังพาร์ตเนอร์ยกระดับงานประจำปี “หัวเว่ย ไทยแลนด์ พาร์ตเนอร์ ซัมมิต 2025” ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยภายใต้ธีม Growing Together for a Digital and Intelligent Future เผยแนวคิดนิยามใหม่สร้างความพร้อมอุตสาหกรรมเตรียมรับมือพัฒนาการอีกขั้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอที่กำลังเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน