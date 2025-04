พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ยูโอบี ประเทศไทย จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้า PRULegacy ผ่านการรังสรรค์อาหารโดยเชฟมิชลิน 2 ดาว

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า PRULegacy ที่จะได้สัมผัสถึงความพิเศษของอาหารอย่างมีระดับ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการรังสรรค์อาหารจากเชฟ 2 ดาวมิชลินที่โด่งดังในเมืองไทย คือ เชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ เจ้าของร้านอาหารไทยบ้านเทพา และเชฟการิมา อะโรรา เจ้าของร้านอาหารอินเดีย Gaa ภายใต้แนวคิด “A Mark of Legacy, Inspired by You” ให้ทุกก้าวความสำเร็จในแบบคุณ พร้อมส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรัก โดยเป็นเอกสิทธิ์ที่มอบแก่ลูกค้ากลุ่ม Privilege Banking - UOB Beyond Legacy Founding Member โดยเฉพาะนายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการพาณิชย์ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือพรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ร่วมกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และมิชลิน ถือเป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เรามอบให้กลุ่มลูกค้า ‘PRULegacy’ ซึ่ง ‘PRULegacy’ คือเอกสิทธิ์ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ากลุ่ม High Net Worth ในการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งต่อความมั่งคั่งและมั่นคงสู่รุ่นต่อไป การดูแลและวางแผนความมั่งคั่งให้เติบโต รวมไปถึงประสบการณ์เหนือระดับและการดูแลสุขภาพ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน”นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยเปิดเผยความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ว่า “ยูโอบีมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับพรูเด็นเชียลประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านแบงก์แอสชัวรันซ์ระดับภูมิภาคอาเซียน ในการพาลูกค้ากลุ่ม Privilege Banking ของธนาคารร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินและการประกันชีวิตที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูโอบียืนหยัดเคียงข้างให้คำปรึกษาและสนับสนุนลูกค้าในทุกช่วงชีวิต เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมของลูกค้าได้”นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัว ยูโอบี บียอนด์ เลกาซี 3/99 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คัดสรรมาเพื่อปกป้องและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินส่งต่อมรดก สร้างอนาคตมั่นคงเพื่อลูกหลานที่รักอย่างมั่นใจ โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี รับความคุ้มครองจนถึงอายุครบ 99 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* พร้อมมอบความคุ้มครองคงที่ตลอดสัญญา ช่วยให้การวางแผนมรดกเป็นเรื่องง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีมรดก (*สําหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุ 18-56 ปี, ทุนประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามแบบฟอร์มใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ) ดูรายละเอียดได้ที่ YouTube - UOB Beyond Legacy 3/99 ส่งต่อมรดกได้อย่างมั่นใจตัวอย่างเอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก PRULegacy เช่น บัตร E-Voucher สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมิชลินที่ร่วมรายการ เช่น Chef’s Table, Mezzaluna และ Nawa Thai Cuisine มูลค่า 2,000 บาท, แพกเกจตรวจสุขภาพฟรี ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 21 สาขาทั่วประเทศ, ส่วนลด 15% และการอัปเกรดห้องพัก พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ Chiva-Som Hua-Hin, ส่วนลดสำหรับบัตรโดยสาร Bangkok Airways เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ, บริการลิมูซีนรับ-ส่ง สนามบินใน 9 จังหวัด (กรุงเทพฯ กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และอุบลราชธานี), บริการนวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) ที่ Let’s Relax Spa เป็นต้น มากไปกว่าเอกสิทธิ์ที่จะได้รับ ยังโฟกัสไปที่การส่งต่อความมั่งคั่งด้วยผลิตภัณฑ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/privilege-programmes/prulegacy/