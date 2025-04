UHG เปิด 2 โรงแรม The Quarter แห่งใหม่ ย่านรามคำแหงและสะพานควาย ตอกย้ำความเป็น Top-of-Mind Lifestyle Hotel ในใจ Gen Y, Z

นายวุฒิพล ถาวรธวัช กรรมการผู้จัดการกลุ่ม UHG เปิดเผยว่า โรงแรม The Quarter Ramkhamhaeng เป็นโรงแรมขนาด 338 ห้อง สไตล์ Modern Nordic ตั้งอยู่ในโครงการมิกซ์ยูสสำนักงาน-โรงแรม Ramkhamhaeng Hills โดยอยู่ในชั้นที่ 21 ถึง 32 ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่, สระว่ายน้ำรูฟท็อป และฟิตเนสคลับขนาดใหญ่ ”Urban Fit” ทำเลติดเดอะมอลล์ รามคำแหง ห่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม 80 เมตรนอกจากนี้ ยังได้เปิดโรงแรม The Quarter Saphankhwai ขนาด 200 ห้อง ภายใต้คอนเซ็ปต์โมเดิร์น Art Deco ติดถนนประดิพัทธ์ บริเวณซอยประดิพัทธ์ 15 ใกล้ BTS สะพานควาย, สวนจตุจักร, สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประกอบด้วยห้องประชุมสัมมนา, สระว่ายน้ำรูฟท็อป, ฟิตเนสคลับ และยังได้ Collaborate กับคาเฟ่ชื่อดัง Casa Lapin Specialty Coffee และสปา Lek Massage เปิดให้บริการบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมอีกด้วยจากการเปิด 2 โรงแรมนี้จะทำให้กลุ่ม UHG มีจำนวนห้องพักในกรุงเทพฯ ร่วม 3,000 ห้อง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญตามแนวรถไฟฟ้าใจกลางเมืองเกือบทั้งหมด โดยทางกลุ่มมีการวาง positioning โรงแรม The Quarter ที่ชัดเจนต้องการเป็น Top-of-Mind Lifestyle Hotel ในใจ Gen Y, Z พร้อมรับปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา 2568 รวมถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้