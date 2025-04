“สนามบินสุวรรณภูมิ” ให้จอดรถฟรี 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมีรถรับ-ส่ง 24 ชม.

วันนี้ (4 เม.ย.) เพจ “Suvarnabhumi Airport“ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ออกมาโพสต์ประชาสัมพันธ์โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการจอดรถฟรี 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2568 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 00.01 น. ถึงวันพุธที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 24.00 น. ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C (Long Term Parking Zone C)และมีบริการรถ Shuttle Bus สาย A รับ-ส่งระหว่างลานจอดรถโซน C กับอาคารผู้โดยสาร ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ 15 นาที รถจอดรับ-ส่งที่ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขอความร่วมมือผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2132-9511 หรือ AOT Contact Center โทร. 1722 (ตลอด 24 ชั่วโมง)Suvarnabhumi Airport offers 5 days of free parking during the Songkran Festival 2025.Starting from 12:01 AM on Saturday, April 12, 2025, until 12:00 midnight on Wednesday, April 16, 2025.Location: Long Term Parking Zone CShuttle Bus Service (Route A) is available between Zone C and the Passenger TerminalOperates 24 hours, with departures every 15 minutesDrop-off and pick-up points: Level 1, Gates 3 and 8 – Free of chargePassengers are kindly advised to plan their journeys in advance.For more information, please call 0 2132 9511 or the AOT Contact Center at 1722 (available 24 hours).